Płace w górę, ale najpierw konsultacje

Projektu rozporządzenia MRiPS w sprawie wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami trafił do konsultacji społecznych.

Regulacja zakłada wzrosty mające na celu osiągniecie przez pracowników wynagrodzenia równego co najmniej płacy minimalnej.

Zaproponowane w stawki nie spowodują automatycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników, a jedynie dadzą pracodawcom podstawę do ewentualnych podwyżek płac.

Rozpoczęły się konsultacje projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych ma na celu podwyższenie miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników oświaty niebędących nauczycielami.

Proponowane zmiany mają umożliwić pracodawcy kształtowanie wynagrodzeń pracowników w ramach polityki kadrowo-finansowej oraz ustalenie wynagrodzenia pracownika co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Projekt rozporządzenia zakłada zmianę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie oświaty, ponieważ dotychczasowe stawki nie pozwalają, w przypadku niektórych stanowisk, na ustalenie pracownikowi gwarantowanego ustawowo minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ważne zastrzeżenia

Zarówno w zakresie stawek minimalnych jak i maksymalnych poszczególne ministerstwa zaproponowały dość znaczne wzrosty. Przy czym ministerstwo od razu zastrzegło, że podwyższenie maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w tabelach nie spowoduje automatycznego wzrostu wynagrodzeń pracowników z uwagi na fakt, że nie obliguje pracodawcy, a jedynie daje możliwość ustalenia wyższych wynagrodzeń.

Podkreśliło również, że minimalne wynagrodzenie za pracę nie ma charakteru wyłącznie wynagrodzenia zasadniczego. Jest to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje również inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych, w tym premie, nagrody i dodatki do wynagrodzenia z wyłączeniem nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej oraz dodatku za staż pracy.

Zgodnie z projektem nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Konsultacje potrwają do 26 marca 2022 r.

8 tabel wzrostu

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia stawki zwiększenia miesięcznych minimalnych i maksymalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników, znalazły się w tabelach 1-8 załącznika, który publikujemy poniżej. Według MRiPS uwzględniają one propozycje zgłoszone przez poszczególne resorty.

Przykładowo, w placówkach zakładanych i prowadzonych przez ministra edukacji i nauki oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego (tabela 1) minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego pracowników niebędących nauczycielami wzrastają 16,3 - 38,5 proc., tj. w granicach kwot 1800 zł – 3200 zł (obecnie 1300 zł – 2650 zł), natomiast stawki maksymalne wynagrodzenia zasadniczego pozostały na obowiązującym poziomie tj. w granicach kwot 4000 zł – 7600 zł;

W przypadku placówek prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego rosną od 41,7 do 50 proc., tj. w granicach kwot 2100 zł – 2420 zł (obecnie 1400 zł – 1700 zł), natomiast maksymalne stawki wzrastają w granicach kwot 3160 zł – 5190 zł (obecnie 2600 zł – 4530 zł).