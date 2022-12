Podwyżek dla nauczycieli na razie nie będzie

Zaledwie 1,5 godziny trwało spotkanie rządu z przedstawicielami Solidarności, na które związkowcy czekali od 17 listopada. Nie przyniosło ono spektakularnych zmian w systemie wynagradzania pracowników branż reprezentowanych przez „S”. W tym również nauczycieli. W czasie spotkania ustalono jednak, że już 15 stycznia 2023 r. będzie następne spotkanie, w zespołach roboczych.

Spotkanie Solidarności z rządem nie przyniosło spektakularnych rozwiązań.

Miało ono charakter bardziej organizacyjny niż merytoryczny, a w jego efekcie ustalono kolejny termin spotkania.

Jest pewne, że w tym roku żadnych podwyżek już nie będzie.

Do 15 stycznia zostaną powołane składy osobowe poszczególnych zespołów branżowych.

– Nasz zespół będzie zespołem ds. wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych. I w tym zespole ma być jeszcze podzespół, który dotyczyć będzie tylko finansowania w edukacji – wyjaśnia Monika Ćwiklińska, członek prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Będzie podzespół ds. edukacji i nauki

W podzespole, oprócz wiceministra edukacji i nauki, czyli Dariusza Piontkowskiego, będzie również wiceminister finansów, co oznacza, że od razu będzie wiadomo, czy dana zmiana jest z punktu widzenia finansów państwa możliwa, czy nie. Stronę związkową będą w nim reprezentować przedstawiciele krajowego sekretariatu, czyli sekcji oświaty i sekcji nauki.

Jak podkreśla Monika Ćwiklińska, strona solidarnościowa naciskała, żeby nie zwlekano z rozpoczęciem tych negocjacji, bo one mogą potrwać nawet kilka miesięcy, więc im wcześniej się je zacznie, tym lepiej.

– W czasie dyskusji przewodniczący Ryszard Proksa powiedział, że oczekujemy efektywnej pracy, bo zarówno Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania, jak i Krajowa Sekcja Nauki mają niezrealizowane porozumienia z rządem. Dlatego liczymy na to, że jeżeli dojdzie do jakichś ustaleń, to tym razem będą one zrealizowane – relacjonuje.

Przewodniczący powiedział też, że KSOiW oczekuje zmian systemowych, jednakże nie takich, że nauczyciele dostaną podwyżkę kosztem obniżenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, likwidacji dodatku na staż, zapłaty za godziny ponadwymiarowe i dodatkowy czas pracy, a przede wszystkim kosztem zwolnienia wielkiej rzeszy nauczycieli, która miała być skutkiem proponowanej przez resort podwyżki.

– O szczegółach nie było jednak żadnej mowy – mówi Monika Ćwiklińska. – Więc Nowy Rok powitamy tzw. podwyżką o 7,8 proc., a z drugiej strony skutkami Nowego Ładu, których nikt nie jest w stanie przewidzieć – podsumowuje.

Postulat bez szans na realizację

Wobec takiego obrotu sprawy nie należy się też spodziewać, by rząd zgodził się wypłacić jednorazowy dodatek inflacyjny dla nauczycieli, o który tak aktywnie upomina się od listopada Związek Nauczycielstwa Polskiego.

- Galopująca inflacja, która aktualnie za listopad sięga ok. 17,5 proc., w zestawieniu z zarobkami nauczycieli, brakiem realnych podwyżek i zapowiedzią wzrostu wynagrodzeń od stycznia tylko o 7,8 proc., pogłębia w nauczycielach poczucie niesprawiedliwości społecznej w stosunku do innych grup zawodowych. Dlatego domagamy się wypłacenia jednorazowego dodatku inflacyjnego z niewykorzystanej kwoty rezerwy budżetowej na rok 2022! Jednorazowy dodatek inflacyjny nie rozwiąże problemów płacowych i kadrowych w oświacie, ale zminimalizuje na chwilę olbrzymi spadek realnej płacy nauczycieli – czytamy w petycji do premiera Mateusza Morawieckiego, pod którą ZNP właśnie zbiera podpisy.

Póki co podpisało ją 1016 osób, co może oznaczać, że sami nauczyciele nie wierzą w to, by premier zamierzał ich jakoś wspomóc.

Zgodnie z naszymi przewidywaniami

Wygląda więc na to, że PortalSamorzadowy.pl słusznie przewidywał, iż nauczyciele (z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym) – jako pracownicy opłacani z góry (jedyni tacy) – rozpoczną rok 2023 z gwarantowanymi wynagrodzeniami (wynagrodzeniami minimalnymi) na poziomie:

3424 zł brutto w przypadku nauczyciela początkującego,

3597 zł brutto w przypadku nauczyciela mianowanego,

4224 zł brutto w przypadku nauczyciela dyplomowanego.

A dopiero potem ich płace wzrosną o 7,8 proc. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. I będą minimalnie zarabiali brutto:

nauczyciel początkujący - 3691 zł (czyli o 267 zł więcej),

nauczyciel mianowany - 3878 zł (więcej o 281 zł),

nauczyciel dyplomowany - 4553 zł (więcej o 329 zł).

Oczywiście to wynagrodzenie minimalne, które część nauczycieli powiększy o dodatkowe składniki, takie jak dodatek za wychowawstwo, dodatek motywacyjny, godziny ponadwymiarowe, ale po pierwsze nie są one dostępne dla wszystkich, a po drugie nie przesądzają o wysokości wynagrodzeń.

Według wyliczeń MEiN z 2021 r. wynagrodzenie zasadnicze stanowi średnio 60,2 proc. wynagrodzenia nauczyciela. W pozostałej części wynagrodzenia największy udział mają zaś dodatek za wysługę lat (10,2 proc.), godziny ponadwymiarowe (7,1 proc.) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (6,5 proc.).

Średnie wynagrodzenie wzrośnie

Te kwoty różnych dodatków znajdują odzwierciedlenie w tzw. kwocie bazowej, według której wyliczane są średnie miesięczne zarobki nauczycieli. W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. zarobki nauczycieli wyglądają już nieźle.

Projekt zakłada bowiem wzrost kwoty bazowej do poziomu 3 981,55 zł z 3 537,80 zł w roku bieżącym (wzrost o 443,75 zł). Biorąc zaś tę kwotę za podstawę, średnie wynagrodzenie nauczycieli brutto wyniesie:

4778 zł dla nauczyciela początkującego (120 proc. kwoty bazowej),

5733 zł w przypadku nauczyciela mianowanego (144 proc. kwoty bazowej),

7326 zł dla nauczyciela dyplomowanego (184 proc. kwoty bazowej).

Trzeba jednak pamiętać, że to kwota średnia, do której tak chętnie MEiN się odnosi, zawierająca - obok wskazanych już dodatków - nagrody jubileuszowe, odprawy. Przy okazji też stanowiąca pułap tego, co można w zawodzie nauczycielskim zarobić, na co z kolei zwracają uwagę związkowcy.

