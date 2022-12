Większa podwyżka tylko za wyższe pensum. Propozycja leży na stole

łowcatrolli

2022-12-02 09:37:25

kręcisz się znów sławuś jak smród po gaciach : no i nikt tyle minusów nie wyłapał co znany trollu Sławomir trollu - nikt kto śledzi to forum nie nabierze się na twoje wpisy jako rodzic, Edward, Jarosław itd ... jesteś już tutaj spalony na tym forum i cokolwiek byś nie napisał to śmierdzi tobą jak

...

ruską padliną na froncie ... a fe... myślisz durnowaty głupcze, że swoją pisaniną kogoś tu nabierzesz i ukształtujesz opinię społeczną na temat nauczycieli, to plucie obróci się przeciwko tobie i tym którzy ci płacą, rozsądni ludzie przeglądają inne fora i wydźwięk z innych portali pokazuje poparcie dla nauczycieli i ich słusznych żądań płacowych i innych, jesteś niestety zbyt ubogi intelektem by to pojąć - SŁAWOMIR DOSTAŁ PO "twarzy" sześćdziesiąt sześc tysięcy minusów - Sławuś - jesteś rekordzistą !!! mordeczka obita więc czas na ciemne okulary : wypie///laj stąd!