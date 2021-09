Podwyżki dla nauczycieli w 2022 roku. "Rezerwa w budżecie o połowę za mała"

Czytaj też: Rodzice złożyli ponad 48 tys. deklaracji zaszczepienia dziecka w szkole

Zdecydują kierunki zmian

Na założenia do dyskusji w ramach zespołu trójstronnego, czyli nowe rozwiązania zapowiadane przez ministra Przemysława Czarnka czekają również nauczyciele skupieni w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

- Czekamy w tym sensie, że jeśli się pojawią, to na pewno się do nich odniesiemy. I jeśli to się stanie przed 20 września, to prezydium związku, które jest zaplanowane na ten dzień, od razu zdecyduje, czy będziemy uczestniczyć w pracach zespołu – mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP.

Jego zdaniem, bez względu na to, co mówił minister Przemysław Czarnek, jest pewne, że nie będą to podwyżki od 1 stycznia 2022 r.

- Nauczyciele czekają na jakikolwiek wzrost wynagrodzenia. Dlatego my, bez względu na to, w jakim kierunku pójdą pomysły pana ministra – czy to będzie powiązanie wynagrodzenia ze średnią krajową, czy zgodnie z odrzuconą przez nas koncepcją powiązania ich z płacą minimalną, i tak będziemy się domagać wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia. Bo skoro w projekcie budżetu jest zamrożona kwota bazowa, to znaczy, że rząd nie zamierza rozmawiać o wzroście wynagrodzeń od 1 stycznia – wyjaśnia.

Dodaje, że zgodnie z tym projektem subwencja ma wzrosnąć o 2,6 proc. a w roku ubiegłym było to 4,2 proc. Jego zdaniem obecnie kwestia wynagrodzeń to dwa oddzielne problemy, które muszą być rozwiązane – pierwszy, to wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia, który pozwoli złagodzić skutki inflacji, a drugi dotyczy podwyżek od 1 września 2022 r., opartych na nowym systemie wynagradzania. Chociaż ma wątpliwości, czy taki w ogóle się pojawi.

- Na ten moment znamy tylko datę spotkania, ale nie mamy założeń do dyskusji, chociaż mieliśmy je dostać tydzień temu. Ale niczego nie przekreślamy. Chcemy wierzyć, że i one się pojawią i będą takie, jak zapowiada minister Czarnek. Od tego uzależniamy też nasze dalsze uczestnictwo w zespole trójstronnym i sposób postępowania – mówi Krzysztof Baszczyński.