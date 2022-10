Polscy nauczyciele w tyle za Niemcami. Zarabiają 3-4 razy mniej

Jeśli chodzi o realną wartość wynagrodzenia, to polscy nauczyciele niemal zamykają stawkę krajów Unii Europejskiej... Gorzej od nich mają tylko nauczyciele na Węgrzech i Słowacji - tak wynika z raportu „Wynagrodzenia polskich nauczycieli”. Ta sytuacja nie jawi się też najlepiej, gdy zestawić ich zarobki z wynagrodzeniem osób z porównywalnym wykształceniem w Polsce. Trudno się dziwić, że zaczyna ich brakować.

Początkujący nauczyciele w Polsce otrzymują jedne z najniższych wynagrodzeń w Unii Europejskiej, gdy chodzi o ich siłę nabywczą.

Ta sytuacja nie zmienia się po 15 latach pracy, a nawet pod koniec kariery zawodowej.

W kraju nauczyciele zarabiają o około 1000 zł mniej w stosunku do osób o porównywalnych kwalifikacjach.

O zarobkach polskich nauczycieli mówi się wiele – i to zarówno złego, jak i dobrego. Dyskusja opiera się na dość karkołomnym wyciąganiu poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycielskiego i przenoszenia ich na skalę ogólną.

Stąd chyba już wszyscy wiedzą, że nauczyciele pracują 18 godzin tygodniowo (choć wiadomo, że to nieprawda), że mają dwa miesiące wakacji (znowu nieprawda), urlopy dla poratowania zdrowia (kiedy tylko chcą) i zarabiają od 4 do 7 tys. zł. Oczywiście brutto, chociaż jak się dobrze wsłuchać w wypowiedzi różnych polityków, to i 7 tys. zł netto by się uzbierało...

Zarabiają dobrze, a nie chce się im pracować

Dotyka ich też fala hejtu, którymi podlewane są wszelkie próby normalnej dyskusji o zawodzie, w tym konieczności podniesienia wysokości nauczycielskich zarobków. Jak króliki z kapelusza wyciągane są m.in. argumenty, że nauczycieli jest za dużo, bo maleje liczba dzieci w systemie, że - paradoksalnie - powinni oni pracować więcej, bo 18 godzin to zdecydowanie za mało...

Prawda jest jednak taka, że nasze dzieci wymagają coraz większej atencji, dodatkowych zajęć indywidualnych, grupowych, wspierających, dokształcających, rozwijających - mówiąc krótko: korygujących ich problemy i rozwijających ich zdolności. I to zarówno na wczesnym etapie, jak i w wieku młodzieńczym, kiedy wsparcie psychologiczno-pedagogiczne pozostaje tak ważne. A zatem nauczycieli powinno być jeszcze więcej...

Obecnie praca nauczyciela wymaga indywidualnego podejścia do ucznia, każdego – i tego, który ma jakieś problemy, i tego, który wykazuje ponadprzeciętne uzdolnienia – a w związku z tym nauczycieli musi być więcej, a uczniów w klasach – mniej. Niestety, z tą relacją jest u nas coraz gorzej.

Po latach jałowej dyskusji na temat konieczności wzrostu prestiżu zawodu, wynagrodzeń nauczycieli, do wymiany zdań zaczęła wdzierać się brutalna rynkowa konstatacja: brakuje nauczycieli. Dlaczego? Bo młodzi ludzie nie chcą nawet myśleć o pracy w zawodzie, który – oprócz satysfakcji – nie da im wiele. Widać to chociażby po naborze na studia pedagogiczne.

Jeszcze w 2014 roku studenci pedagogiki stanowili około 7 proc. wszystkich studentów rozpoczynających kształcenie wyższe, lecz odsetek ten regularnie zmniejszał się w ostatnich latach, osiągając w 2020 roku wartość 5,5 proc. – informują Wojciech Szymczak, Maciej Jakubowski i Tomasz Gajderowicz w raporcie „Wynagrodzenia polskich nauczycieli”, w którym przedstawili porównanie zarobków nauczycieli z Polski z zarobkami nauczycieli innych krajów UE, a także z zarobkami pracowników o podobnych kwalifikacjach w Polsce.

Źródło: Raport

Polski nauczyciel na końcu listy UE

W celu przedstawienia zarobków nauczycieli polskich na tle nauczycieli w innych krajach Unii Europejskiej, wykorzystano dane z raportu Komisji Europejskiej „Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2020/2021”, dotyczące wynagrodzeń nauczycieli państw europejskich - z podziałem na nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych za rok szkolny 2020/2021.

A żeby pokazać różnice w cenach między krajami, w raporcie wykorzystano jednostkę parytetu siły nabywczej, określającą wartość wynagrodzenia - właśnie z uwzględnieniem różnic w cenach. Oznacza to, że 1000 jednostek wynagrodzenia np. w Niemczech jest równe 1000 jednostkom w Polsce pod względem możliwości zakupu dóbr i usług.

Na wykresie do każdego kraju przyporządkowano dwie wartości liczbowe, z których jedna określa wartość wynagrodzenia u progu kariery, a druga - po przepracowaniu 15 lat w zawodzie.

Trzy razy mniej niż w Niemczech. To na początek...

Okazuje się, że w obu przypadkach Polska należy do krajów Europy z najniższymi zarobkami nauczycieli.

W momencie wejścia na rynek pracy pensje polskich nauczycieli są wyższe jedynie w porównaniu do Węgier i Słowacji. Nauczyciele szkół podstawowych z państw, takich jak Hiszpania, Holandia, Austria czy Dania, zaczynają karierę z ponad dwukrotnie wyższą pensją (według parytetu siły nabywczej) niż polscy pedagodzy.

W zestawieniu z zarobkami nauczycieli z Niemiec, którzy przodują w stawce, te zarobki są prawie trzykrotnie mniejsze, a po 15 latach pracy - już czterokrotnie. W tej kategorii polscy nauczyciele znaleźli się na czwartym miejscu od końca.

Poniżej średniej zarobków w kraju

Bardzo ciekawych informacji dostarcza też analiza danych Głównego Urzędu Statystycznego zawartych w raporcie „Struktura wynagrodzeń według zawodów” (tzw. październikowe badanie wynagrodzeń).

Źródło: GUS

Zawody nauczycielskie – a więc nauczyciele szkół zawodowych, nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele szkół podstawowych oraz inni specjaliści do spraw kształcenia – zostały w nim sklasyfikowane w tzw. drugiej dużej grupie zawodowej, do której przypisywane są zawody wykonywane przez osoby o podobnych kwalifikacjach (posiadające wyższe wykształcenie) w całej gospodarce. Druga grupa zawodowa jednocześnie stanowi dla nauczycieli punkt odniesienia do porównań ich zarobków, które są dokonywane przez GUS w okresach od 2004 r.

Analiza tych danych wskazuje, że w latach 2004-2020 nauczyciele zarabiali znacząco mniej w porównaniu do innych specjalistów z drugiej dużej grupy zawodowej, - zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

"W przypadku szkół publicznych przeciętne wynagrodzenie utrzymywało się na poziomie około 87-90 proc. wynagrodzenia względem grupy drugiej w sektorze publicznym, natomiast nauczyciele szkół prywatnych mogli oczekiwać około 54-63 proc. wynagrodzenia pracowników drugiej dużej grupy w sektorze prywatnym" – podkreślają autorzy opracowania.

Zwracają też uwagę, że - wraz ze wzrostem wynagrodzeń w gospodarce - różnice między nauczycielami a pozostałymi specjalistami z grupy stawały się coraz większe - począwszy od 2012. I jeśli w roku 2010 różnica między wynagrodzeniem nauczycieli i profesjonalistów z grupy była najniższa i wyniosła około 500-700 zł, to w 2018 r. ta różnica oscylowała między 1200 a 1400 zł miesięcznie (20-30 proc.).

Bez szans na poprawę

Niepokojące są też wnioski z analizy zmian wynagrodzeń realnych nauczycieli w okresie styczeń 2022 do stycznia 2023 r. Wynika z niej, że przy obecnej inflacji nawet oczekiwana przez nauczycieli podwyżka płac o 20 proc. nie zatrzyma znaczącego spadku realnych wynagrodzeń nauczycieli względem stycznia 2022 roku.

Źródło: Raport

"Utrzymanie wynagrodzeń na poziomie tych po podwyżce w maju 2022 roku sprawiłoby, że wynagrodzenia nauczycieli byłyby – po uwzględnieniu inflacji – o 10-12 proc. niższe niż w roku ubiegłym. W przypadku poparcia propozycji Związku Nauczycielstwa Polskiego o podwyższeniu pensji nauczycieli o 20 proc., realny wzrost kształtowałby się w przedziale od 5 do 8 proc." – wskazują twórcy raportu „Wynagrodzenia polskich nauczycieli”.

