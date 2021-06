Polska edukacja cofnie się o 70 lat. Miażdżąca krytyka rządowego pomysłu

Odebranie organom prowadzącym i kierownictwu szkół – zarówno publicznych, jak również niepublicznych – autonomii i realnej możliwości wpływu na jakość pracy placówek, którymi zarządzają – tak widzi skutki proponowanych zmian STO.

Członkowie stowarzyszenia wskazują, że kurator oświaty, działając jednoosobowo i w sposób uznaniowy, będzie mógł przekreślić wieloletni dorobek społeczności danej szkoły lub konkretnego dyrektora.

Negatywnie ocenia projekt także m.in. Związek Powiatów Polskich, który skierował swoje uwagi wraz z apelem o wsparcie do ministra ds. rozwoju samorządów Michała Cieślaka.

STO już na wstępie zauważyło, że projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w II kwartale 2021 r., co oznacza niedopuszczalne pominięcie etapu realnych konsultacji społecznych. Ale towarzystwo bardzo negatywnie ocenia też warstwę merytoryczną zaproponowanych przepisów. Zdaniem organizacji ich wdrożenie doprowadzi do odebrania organom prowadzącym i kierownictwu szkół – zarówno publicznych, jak również niepublicznych – autonomii i realnej możliwości wpływu na jakość pracy placówek, którymi zarządzają.

„Dominujący wpływ na funkcjonowanie wszystkich szkół zyskają kuratorzy oświaty, którym organy prowadzące będą zobowiązane się podporządkować. W projekcie nie brakuje zapisów na temat potrzeby współpracy organów prowadzących szkoły (publiczne lub niepubliczne) z organem nadzoru pedagogicznego. Niestety, w kontekście całości proponowanych zmian, jawią się one jako kamuflaż dla zmian przepisów prawa oświatowego, które w rzeczywistości przyznają kuratorom oświaty niepodzielną władzę nad szkołami” – podkreślił prezes zarządu STO Zygmunt Puchalski.

Rzeczywisty cel to podporządkowanie dyrektorów?

Ministerstwo Edukacji i Nauki, które przygotowało projekt nowelizacji, uzasadniło, że głównym celem proponowanych zmian jest „wzmocnienie roli organu nadzoru pedagogicznego, w tym w szczególności kuratora oświaty, tak aby jak najpełniej mógł wykonywać powierzone mu ustawowo zadania”. Zgoła inaczej interpretuje zamiary resortu Społeczne Towarzystwo Oświatowe.

„Naszym zdaniem proponowane przepisy mają doprowadzić do podporządkowania dyrektorów. W myśl proponowanych przepisów, kuratorzy będą mogli doprowadzić do szybkiego zwolnienia dyrektorów, zarówno szkół publicznych jak i niepublicznych, którzy nie realizują ich zaleceń. Ocena, czy zalecenia zostały zrealizowane, będzie należała do samego kuratora. Jego decyzja wystarczy również do wykreślenia szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W ten sposób kurator oświaty, działając jednoosobowo i w sposób uznaniowy, będzie mógł przekreślić wieloletni dorobek społeczności danej szkoły lub konkretnego dyrektora” – czytamy w stanowisku STO.

W uzasadnieniu projektu MEiN stwierdziło, że brak realizacji zaleceń kuratora przez dyrektorów szkół lub placówek niepublicznych oraz uniemożliwienie przeprowadzenia w placówce niepublicznej czynności z zakresu pedagogicznego nie jest częstym zjawiskiem. Członkom stowarzyszenia trudno w związku z tym zrozumieć skąd pilna potrzeba zmian.