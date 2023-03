Ponad 1,4 mld zł na utworzenie branżowych centrów umiejętności i ani jednego chętnego

Resort edukacji podał wyniki 1. etapu konkursu na branżowe centra umiejętności. Wyniki zaskakują. Ponad 1,4 mld zł na utworzenie w Polsce 120 placówek i ani jednego chętnego, by prowadzić szkoły kształcące w branżach: drzewno-meblarska, handlowa, pomoc społeczna.

Pierwsze branżowe centra umiejętności (BCU) powstaną do końca 2023 roku. Ma ich być przynajmniej 20.

Decyzję o tym, gdzie powstaną branżowe centra umiejętności, ministerstwo oficjalnie ogłosić ma 31 marca.

Największym zainteresowaniem cieszyły się branże budowlana, elektroenergetyczna i rolno-hodowlana.

Z zapowiedzi Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że pierwsze branżowe centra umiejętności (BCU) powstaną do końca 2023 roku. Ma ich być przynajmniej 20. W kolejnym, 2024 roku ma powstać następne 100.

BCU to pomysł ministerstwa na wzmocnienie reformy kształcenia zawodowego wdrażanej przez resort edukacji od 2019 roku. Centra mają być tworzone w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły. Dlatego do udziału w konkursie na utworzenie i wsparcie BCU ministerstwo zaprosiło m.in. organizacje branżowe, izby gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe i samorządy zawodowe zrzeszające osoby wykonujące dany zawód.

"Wpłynęło 90 wniosków, które obecnie podlegają ocenie formalnej. Największym zainteresowaniem cieszyły się branże: budowlana, elektroenergetyczna i rolno-hodowlana" - informuje Adrianna Całus, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dwa branżowe centra umiejętności potrzebne w Radomiu

O utworzenie w mieście dwóch branżowych centrów umiejętności stara się między innymi Radom. W konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Edukacji władze Radomia złożyły dwa projekty. Pierwszy zakłada utworzenie BCU w dziedzinie automatyki przemysłowej. Ośrodek miałby zostać stworzony we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Drugi projekt miałby być realizowany wspólnie z Zespołem Szkół Budowlanych. Ośrodek kształciłby specjalistów w dziedzinie prac wykończeniowych.

- To wprost odpowiedź na oczekiwania naszych firm i tego, wokół czego koncentruje się u nas kształcenie dualne - tłumaczy wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.

- W radomskiej oświacie kształcenie zawodowe odgrywa bardzo ważną rolę. Naturalnym impulsem do złożenia wniosku było to, że chcemy kontynuować i nadawać coraz wyższą rangę kształceniu zawodowemu w mieście. Branżowe centra umiejętności to ma być przede wszystkim taka platforma do poszerzania kompetencji, kwalifikacji, ale na sprzęcie, który jest adekwatny do tego, jaki jest w firmach - jest to sprzęt bardzo nowoczesny, ale przede wszystkim zależy nam bardzo, żeby to była taka współpraca na styku pomiędzy szkołą, nauką a firmami - mówi wiceprezydent.

Pierwsze branżowe centra umiejętności (BCU) powstaną do końca 2023 roku. Ma ich być przynajmniej 20 (Fot. Twitter/MEiN)

Na te kierunki w całej Polsce nie ma chętnych

Branżowe centra umiejętności miały koncentrować się na branżach kluczowych dla rozwoju przemysłu w danym regionie, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka czy przetwórstwo spożywcze.

Największym zainteresowaniem cieszyły się branże: budowlana, elektroenergetyczna, rolno-hodowlana. W całej Polsce nie znalazł się jednak nikt chętny do rozwijania placówek w branżach: drzewno-meblarska, handlowa, pomoc społeczna.

"Planowane jest ogłoszenie drugiej edycji konkursu ze wskazaniem dziedzin, których dotyczyć będzie konkurs" - informuje rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki.

- Wpływ na to mogą mieć przede wszystkim zarobki w tych branżach - tłumaczy Iwona Maślerz, dyrektorka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu.

- Jeśli chodzi o pomoc społeczną, czyli między innymi opiekę nad osobami starszymi, to wciąż wielu młodych ludzi uważa, że zarobki w tej branży są nieadekwatne do ciężkiej pracy, jaką trzeba wykonywać. U nas podobna sytuacja jest między innymi z terapeutą zajęciowym. Wciąż brakuje chętnych na ten kierunek, choć chętnych, by wykonywać te pracę - zwłaszcza za naszą zachodnią granicą - nie brakuje. Być może dlatego nie znaleźli się chętni, żeby kształcić w tych kierunkach - tłumaczy dyrektorka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego.

Branżowe centra umiejętności - wyniki konkursu

Decyzję o tym, gdzie powstaną branżowe centra umiejętności, ministerstwo oficjalnie ogłosić ma 31 marca. W całej Polsce powstać ma w sumie 120 ośrodków w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego. Cała inwestycja kosztować ma ponad 1,4 mld złotych.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.