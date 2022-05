Ponad 8,2 tys. ofert pracy dla nauczycieli. A do września nie tak daleko

W sumie ponad 8200 ofert pracy czeka na nauczycieli w całej Polsce. Najwięcej, bo ponad 2,3 tys., jest na Mazowszu, po ponad 800 w woj. śląskim, dolnośląskim czy małopolskim. Sytuacja z obsadą nauczycielskich etatów jest szczególnie trudna w dużych miastach.

Sprawdziliśmy liczby ofert pracy w regionach i w wybranych przedmiotach. Nauczyciele języka angielskiego mogą przebierać w ofertach.

Najwięce, bo ponad 180 nauczycieli j. angielskiego, poszukiwanych jest na Mazowszu.

- Jest coraz gorzej z pozyskiwaniem nauczycieli. Starzy odchodzą, a nowych brakuje. Wielu nauczycieli, dyrektorów, jak tylko może odejść na emeryturę, to odchodzi - mówi Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświata.

Kuratoria oświaty prowadzą aktualne bazy ogłoszeń o pracę dla nauczycieli. Jak wynika z zebranych danych ze wszystkich województw, ofert pracy dla nauczycieli wszystkich specjalności (od wychowania przedszkolnego, bibliotekarzy, nauczycieli przedmiotów ogólnych, po nauczycieli przedmiotów zawodowych czy logopedów) jest ponad 8,2 tys.

Oferty dotyczą bardzo różnych wymiarów czasowych - od kilku do kilkudziesięciu godzin tygodniowo i mają różne terminy ważności (nadsyłania zgłoszeń), np. do końca maja lub do końca czerwca, ale w większości dotyczą wakatów do objęcia od 1 września 2022 r. Choć nie brakuje też ofert dotyczących zastępstw.

Gdzie najwięcej ofert dla nauczycieli, gdzie najmniej?

Jak wynika z analizy danych publikowanych przez kuratoria oświaty, najwięcej, bo ponad 2,3 tys. ofert pracy, czeka na nauczycieli w woj. mazowieckim, z czego ponad połowa (1250) w samej Warszawie. W zależności od przedmiotu poszukiwane są osoby zarówno na cały etat, jak i na kilka godzin tygodniowo.

Kolejne pod względem liczby ofert pracy są województwa małopolskie, śląskie i dolnośląskie - w każdym z nich jest ponad 800 wakatów. Ponad pół tysiąca ogłoszeń o pracę dla nauczycieli znajdziemy też w Wielkopolsce i na Pomorzu.

Z kolei najmniej ofert pracy do nauczycieli jest w województwach świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.



Jakich nauczycieli najbardziej brakuje?

Oferty pracy dla nauczycieli dotyczą właściwie wszystkich przedmiotów i specjalizacji. Sprawdziliśmy kilka wybranych.

Nauczyciele języka angielskiego mogą przebierać w ofertach. Najwięcej, bo ponad 180 nauczycieli j. angielskiego, poszukiwanych jest na Mazowszu, zaś po ponad 60 w woj. małopolskim oraz dolnośląskim. Co ciekawe, ani jednej oferty dla anglisty nie ma w woj. świętokrzyskim (w tym regionie ofert pracy nie ma też dla historyków w szkołach).

Wśród pożądanych specjalizacji w regionach są matematycy, nauczyciele informatyki czy przedmiotów zawodowych. Pojedyncze oferty pracy w regionach dotyczą przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie (WDŻWR), choć np. w Małopolsce takich nauczycieli poszukiwanych jest więcej niż uczących historii. Nauczyciele historii mogą mieć problem ze znalezieniem pracy na Opolszczyźnie. Ale to raczej wyjątek potwierdzający regułę, że praca czeka właściwie na każdego nauczyciela.

Najgorzej w dużych miastach

I LO w Oleśnicy zamieściło kilka ofert dotyczących nauczycieli m.in. matematyki, informatyki, filozofii, fizyki z astronomią, j. polskiego. Wakaty na tych stanowiskach są do obsadzenia od 1 września.

- Udało się pozyskać nauczycieli, którzy dołączą do nas od 1 września. Zwiększone potrzeby kadrowe były spowodowane tym, że rekrutowaliśmy młodzież z bardziej licznego rocznika i zostaliśmy zobowiązani przez organ prowadzący do utworzenia nie czterech, jak do tej pory, a pięciu pierwszych klas - mówi Marzena Helińska, dyrektor I LO w Oleśnicy. Jak przyznaje, obawiała się, że z pozyskaniem nowych nauczycieli może być w tym roku ciężko. - Jeśli chodzi o rynek w regionie i powiecie, to sytuacja jest trudna. Na szczęście nam się udało - dodaje.

Zdaniem Marka Pleśniara z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświata mniejszym miastom jest łatwiej, niż dużym, w pozyskiwaniu nauczycieli, choć nie wszystkich.

- W mniejszych miastach nauczycielskie wakaty da się zapełnić. Problem może być jedynie z nauczycielami-specjalistami, którzy nie mają etatu w jednej szkole i muszą się dwoić i troić, jeżdżąc między placówkami. Jednak w mniejszych miejscowościach nauczyciele podchodzą bardziej elastycznie do tematu, w dużych miastach w oświacie jest duży ruch. Tam jest sytuacja ogromnie trudna, na co narzekają samorządowcy z największych miast - komentuje Pleśniar.

W takich województwach, jak mazowieckie, łódzkie, pomorskie, dolnośląskie, stolice regionów generują połowę (i więcej) ofert pracy dla nauczycieli z całego regionu. A sytuacja pogarsza się z miesiąca na miesiąc.

- Sytuacja jest zła, a nawet dramatyczna - oceniała już w styczniu wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, mówiąc o bardzo wysokiej liczbie nauczycielskich wakatów w stolicy. Powodów podaje kilka: rekrutacja do szkół średnich skumulowanego rocznika, zapowiadana przez ministra edukacji nowelizacja Prawa oświatowego, czyli Lex Czarnek 2.0. Do tego dochodzą niesatysfakcjonujące nauczycieli podwyżki, obniżanie się statusu zawodu nauczyciela.

- Obserwuję rosnące obniżanie pozycji zawodu nauczyciela oraz regres jego poczucia podmiotowości. Podobnie dyrektorów szkół - pisał w swej analizie Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Gdańskiego oraz wiceminister edukacji w latach 1997-2001.

- Jest coraz gorzej z pozyskiwaniem nauczycieli. Starzy odchodzą, a nowych brakuje. Wielu nauczycieli, dyrektorów, jak tylko może odejść na emeryturę, to odchodzi. Osobiście znam takich dyrektorów, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego rezygnują ze startowania w konkursie na dyrektora. Wcześniej nie pamiętam, by wśród moich znajomych takie sytuacje miały miejsce - reasumuje Pleśniar.

