Porażka szkolnictwa. Z korepetycji korzysta w Polsce już co trzeci uczeń

Co czwarta rodzina w Polsce opłaca dzieciom korepetycje - wynika z danych opublikowanych przez CBOS. Wartość rynku korepetycji w Polsce rośnie z roku na rok, w 2021 wyceniono go na siedem i pół miliarda złotych.

W roku szkolnym 2009/2010 korepetycje opłacał co ósmy rodzic z dzieckiem w wieku szkolnym; w latach 2021/2022 przyznawał się do tego już co czwarty...

Najwyższe stawki za korepetycje notuje województwo śląskie i Warszawa. Najniższe Rzeszów i Gdańsk. Nauczyciele najpopularniejszych przedmiotów i ci, którzy korepetycji udzielają „na pełen etat”, zarobić mogą ponad 4 tys. zł.

Na początku roku szkolnego 2020/2021 Centrum Badania Opinii Społecznej odnotowało znaczący spadek zainteresowania rodziców płatnymi zajęciami pozalekcyjnymi dla dzieci w wieku szkolnym, co - jak się wydaje - było związane z trwającym od marca 2020 roku stanem epidemii. Mimo to z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych korzysta w Polsce już co trzeci uczeń...

Największym zainteresowaniem niezmiennie cieszy się nauka języków obcych. Mimo że w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym odsetek rodziców deklarujących chęć opłacenia korepetycji z drugiego języka zmniejszył się o 6 proc., to z korepetycji korzysta aż 32 proc. uczniów. Na drugim miejscu znalazły się dodatkowe zajęcia sportowe (zanotowano wzrost z 27 do 31 proc.). Korepetycje lub kursy przygotowawcze odnotowały wzrost z 20 proc. do 25 proc. Na niezmienionym poziomie utrzymało się zainteresowanie zajęciami artystycznymi - korzysta z nich 16 proc. rodzin, w których są uczniowie.

Z danych CBOS jasno wynika, że o ile popularność nauki języków obcych oraz zajęć sportowych jest nadal znacznie mniejsza niż przed pandemią, o tyle odsetek rodziców zdecydowanych opłacać dzieciom korepetycje lub kursy przygotowawcze był na początku roku szkolnego 2020/2021 identyczny, jak w latach 2019/2020. Zdaniem nauczyciela i korepetytora Wojciecha Gawlika w tym roku szkolnym osób korzystających z korepetycji przybywa.

- Korepetycje dają możliwości, których w szkole nie ma. Przykładem może być szkoła średnia. Jeśli nauczyciel w liceum ma godzinę tygodniowo chemii, 30 osobową klasę i trzech uczniów, którzy przygotowują się do matury, to na czym powinien się skupić? Na zaciekawieniu chemią wszystkich, czy na dobrym przygotowaniu tej trójki, która z chemią wiąże swoją przyszłość? Nauczyciele starają się to wypośrodkować, ale nie zawsze to możliwe. Tu z pomocą przychodzą korepetycje - mówi Wojciech Gawlik, nauczyciel, korepetytor w „Klubie Odkrywców Świata”. - Dzieci, które mają korepetycje, często radzą sobie lepiej, bo mają okazję przepracować materiał w ramach spotkania z pasjonatami edukacji, którzy stosują nowatorskie metody pracy.

Według najnowszych danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń zarobki korepetytora to około 40 złotych za godzinę. Stawki różnią się jednak - nawet dwukrotnie - w zależności od miejscowości, stopnia zaawansowania, przedmiotu i tego, czy korepetycje prowadzone są w formie online czy osobiście. W Warszawie za korepetycje z matematyki zapłacimy około 100 zł (korepetycje dla studenta to nawet 150 złotych), w Rzeszowie za taką samą godzinę zajęć cena wynosi 50 złotych.

W największych miastach w Polsce najczęściej proponowane są korepetycje z matematyki oraz języka angielskiego. Najwyższe stawki z tych przedmiotów obowiązują na Śląsku i w Warszawie, najniższe - w Rzeszowie i Gdańsku.

Ile kosztują korepetycje?

Sprawdziliśmy to, przeglądając dziesiątki ofert na najpopularniejszych portalach ogłoszeniowych. I można potwierdzić oficjalne dane: za godzinę nauki matematyki na Śląsku i w Warszawie średnio zapłacić trzeba około 100 złotych, W Rzeszowie i Gdańsku za te samą lekcję uczniowie zapłacą 50 złotych.

Podobnie ceny kształtują się przy dodatkowych lekcjach języka obcego. Na Śląsku i w Warszawie rodzice muszą liczyć się z kosztem około 100 złotych za godzinę; w Gdańsku to koszt od 60 do 80 złotych, w Rzeszowie godzina lekcji wymaga 50 złotych. Najmniej zapłacić trzeba za korepetycje z języka polskiego. W stolicy ceny sięgają 100 złotych, na Śląsku, w Gdańsku czy Rzeszowie to zaś od 60 do nawet 20 złotych za godzinę.

Coraz częściej korepetytorzy proponują także pakiety zajęć (im więcej lekcji, tym godzina zajęć wychodzi taniej) lub zajęcia w małych grupach.

- Powadzę zajęcia online - w grupach. Ten model doskonale się sprawdza. Staramy się skupić na tym, by dzieci oprócz wiedzy zdobyły też odwagę zadawania pytań dotyczących otaczającego je świata. Praca w grupie pozwala im też spojrzeć na temat z wielu perspektyw. W relacji jeden na jeden, korepetytor-uczeń, to o wiele trudniejsze - mówi Wojciech Gawlik, nauczyciel, korepetytor w „Klubie Odkrywców Świata”.

Ceny za godzinę korepetycji:

WOJ. ŚLĄSKIE WARSZAWA GDAŃSK RZESZÓW J.POLSKI 60 ZŁOTYCH 95 ZŁOTYCH 55 ZŁOTYCH 20/60 ZŁOTYCH MATEMATYKA 100 ZŁOTYCH, 150 STUDENCI 100 ZŁOTYCH 70 ZŁOTYCH 50 ZŁOTYCH FIZYKA 100 ZŁOTYCH 100 ZŁOTYCH 70 ZŁOTYCH 60 ZŁOTYCH ANGIELSKI 100 ZŁOTYCH 80/ 100 ZŁOTYCH 60/80 ZŁOTYCH 40/ ZŁOTYCH

Przykładowy cennik zajęć grupowych z angielskiego w Warszawie

1 lekcja - 65 PLN/60 min.

5 lekcji - 55 PLN/60 min.

10 lekcji - 49 PLN/60 min.

25 lekcji - 46 PLN/60 min.

35 lekcji - 44 PLN/60 min.

50 lekcji - 42 PLN/60 min.

Ile zarabia korepetytor?

Dodatkowych lekcji udzielają zarówno czynni zawodowo nauczyciele, wykładowcy akademiccy, emeryci, jak i studenci. Jeśli przyjmiemy, że średnio korepetytor zarobi 40 złotych za godzinę zajęć, przyjmując 4 uczniów każdego dnia, w ciągu miesiąca może zarobić 3200 złotych.

Nauczyciele najpopularniejszych przedmiotów i ci, którzy korepetycji prowadzą „na pełen etat”, dostać mogą jednak zdecydowanie więcej. To korepetytorzy z co najmniej 10-letnim doświadczeniem, nauczyciele w szkołach prywatnych i wykładowcy akademiccy, u których stawka za lekcję znacznie przewyższa średnią. Opłaty wzrastają na wiosnę (marzec i kwiecień) – to oczywiście związane ze zbliżającymi się terminami egzaminów maturalnych...

