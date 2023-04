Powiaty krytykują podwyżki dla nauczycieli. "Kwota jest niewspółmierna"

Związek Powiatów Polskich zgłosił uwagi do poselskiego projektu nowelizacji Karty Nauczyciela zakładającego wzrost wynagrodzenia nauczycieli o 20 proc. Samorządowcy nie kwestionują sensowności podwyżek, ale się na nie nie zgadzają. Bo w projekcie nie wskazano źródła finansowania.

Związek Powiatów Polskich skrytykował poselski projekt zakładający 20-proc. podwyżkę dla nauczycieli.

Zdaniem samorządowców nauczyciele powinni więcej zarabiać, ale muszą być na to pieniądze w subwencji oświatowej.

Bez tego zwiększanie wynagrodzeń nauczycieli może się odbywać tylko kosztem realizacji innych zadań publicznych samorządu.

- Związek Powiatów Polskich nigdy nie kwestionował merytorycznej potrzeby wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, a wręcz wyrażał potrzebę godnego wynagradzania wskazanej grupy zawodowej. (…) Nie może jednak pozytywnie ocenić projektu, w którym nie wskazano realnego źródła finansowania, gwarantującego środki w wysokości adekwatnej do zakładanego wzrostu płac nauczycieli - czytamy w skierowanej do Sejmu opinii ZPP w sprawie poselskiego projektu nowelizacji Karty Nauczyciela, którego głównym założeniem jest wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli o 20 proc.

Wynagrodzenia nauczycieli powinny rosnąć, ale bez pieniędzy nie jest to możliwe

Związek wskazuje w niej m.in., że w projekcie na taki wzrost wynagrodzeń nie zabezpieczono pieniędzy. Art. 5 projektu zakłada bowiem, że skutki finansowe planowanej podwyżki zostaną pokryte z części oświatowej subwencji ogólnej, która na 2023 r. zostanie zwiększona o ok. 3 mld zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Zdaniem związku zakładana kwota jest niewspółmierna do kosztów wdrożenia proponowanych rozwiązań.

- Od 1 stycznia 2023 r. nastąpił wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7,8 proc., na co, jak podawał resort edukacji subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 3,8 mld zł. Przy prostej proporcji można wykazać, że podwyżki o 20 proc. od 1 lipca br. będą wymagały nakładów finansowych w kwocie ok. 5 mld zł, czyli w wysokości przewyższającej zaplanowane w projekcie środki. Projektodawcy nie wskazali, w jaki sposób zostanie sfinansowane brakujące ok. 2 mld zł ani czy w budżecie państwa na rok 2023 zostały zabezpieczone dodatkowe środki na ten cel. Taki stan rzeczy sprzeczny jest z zapisami art. 167 ust. 4 Konstytucji RP – argumentuje ZPP.

Podwyżka spowoduje wzrost wydatków na dodatki do wynagrodzeń

ZPP wskazuje, że zmiany w zakresie średnich wynagrodzeń dla nauczycieli pociągną za sobą nie tylko konieczność wzrostu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ale i wszystkich innych dodatków, które są uzależnione od wysokości wynagrodzenia zasadniczego. W związku z tym wzrosną wydatki np. na:

dodatek wiejski,

doskonalenie zawodowe nauczycieli,

godziny ponadwymiarowe (wzrost stawki godzinowej),

wynagrodzenie egzaminatorów.

Jak podkreślają samorządowcy, do tego faktu projektodawcy również się nie odnieśli. Tymczasem, według wyliczeń samorządowców w zakresie samego dodatku wiejskiego ilość potrzebnych środków zwiększy się 105 mln zł i to w sytuacji, gdy już teraz samorządy z dochodów własnych finansują dodatek wiejski w kwocie ok 1 mld zł.

Przedstawiciele powiatów podkreślili także, iż wzrost wynagrodzeń nauczycieli bez źródeł ich finansowania zwiększy obciążenie samorządów wydatkami oświatowymi, które w roku 2022 były wyższe o ponad 35 mld zł niż subwencja oświatowa (tzw. luka oświatowa).

- W takim stanie rzeczy kolejne podwyżki dla nauczycieli bez wskazania źródła finansowania adekwatnego do ich wysokości będą zadaniem trudnym do zrealizowania i nastąpią kosztem realizacji innych zadań publicznych – podkreślili w opinii.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.