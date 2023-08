Powstał obywatelski pakiet dla edukacji. Poznaj 10 najważniejszych propozycji

Fundusz zajęć dodatkowych dla szkół samorządowych, elastyczna podstawa programowa, zakaz pełnienia funkcji kuratora oświaty dla członków partii politycznych - to tylko niektóre z propozycji zmian, jakie wspólnie dla edukacji wypracowało 40 organizacji pozarządowych.

Fundusz zajęć dodatkowych miałby zapewniać każdemu uczniowi i uczennicy dostęp do trzech godzin zajęć dodatkowych - tak, by uwzględnić potrzeby i zainteresowania konkretnych młodych ludzi.

Jak uważają członkowie Koalicji SOS dla Edukacji, należy "wprowadzić możliwość odwołania kuratora przez sąd administracyjny ze względu na naruszenie zasady politycznej neutralności".

O potrzebie zmian w polskim systemie edukacji od lat mówią związkowcy, nauczyciele, dyrektorzy szkół i politycy. Tym razem propozycje zmian dla polskiej szkoły zaprezentowały organizacje pozarządowe. 10 najważniejszych punktów wypracowała koalicja ponad 40 organizacji pozarządowych działających na rzecz lepszej edukacji - Koalicja SOS dla Edukacji.

"Nasze propozycje kierujemy do prodemokratycznych ugrupowań politycznych, a także wszystkich osób współtworzących polską szkołę i czujących odpowiedzialność za jej dobre funkcjonowanie. Do tych, którzy przez ostatnie lata mieli prawo czuć się przytłoczeni i zmęczeni polityką władzy centralnej: dyrektorów i dyrektorek, nauczycielek i nauczycieli, uczennic i uczniów oraz ich rodziców, samorządów lokalnych, a także organizacji pozarządowych działających w sferze oświaty" - piszą autorzy projektu.

Zdaniem autorów proponowane przez nich rozwiązania nie tylko dają szanse na nowe otwarcie dla szkół, ale przede wszystkim wprowadzone mogą zostać niemal od razu - możliwe do zrealizowania w sto dni.

"To zestaw działań ratunkowych, możliwych do realizacji w krótkim czasie - w ciągu umownych 100 dni. Ich szybkie podjęcie pokaże determinację nowego rządu i da poczucie zmiany klimatu w polskiej edukacji. Ułatwi też spokojną pracę nad bardziej skomplikowanymi, długofalowymi i głębszymi zmianami" - zapewniają wnioskodawcy.

Co zawiera obywatelski projekt Koalicji SOS dla Edukacji?

Zwiększenie subwencji oświatowej

"Wysokość części oświatowej zasilającej w ramach subwencji ogólnej budżety jednostek samorządu terytorialnego pokrywa coraz mniejszą część lokalnych wydatków na edukację" - Koalicja SOS dla Edukacji proponuje, by doprowadzić do zasypania zwiększającej się luki oświatowej, czyli różnicy między wysokością subwencji a kosztami utrzymania szkół przez samorządy (owa luka - ich zdaniem - to co najmniej 1 proc. PKB). Postulują także, by powstał dokładny harmonogram wzrostu subwencji oświatowej.

"Powinien uwzględniać stan finansów państwa i być powiązany ze zmianami zwiększającymi dochody własne samorządów, które zostały w ostatnich latach bardzo uszczuplone" - czytamy w propozycji zmian.

Wzrost pensji nauczycieli

Z danych zebranych przez wspomnianą koalicję wynika, że wynagrodzenie polskiego nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie jest najniższe w Unii Europejskiej - dlatego to kolejny z priorytetów, jeśli chodzi o zmiany.

"Przy obecnym poziomie płac ludzi, od których najwięcej zależy w całym systemie oświaty, żadne zmiany prawne i organizacyjne nie pomogą szkole" - piszą autorzy.

Zdaniem koalicji trzeba natychmiast zrealizować - uzgodniony już między Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i ugrupowaniami opozycyjnymi postulat podniesienia o 20 proc. (rekompensata inflacyjna) wskaźników określających wysokość wynagrodzeń nauczycielskich na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Należy także przebudować system wynagradzania, aby trwale zapewnić, że pensje nauczycielskie będą rosły wraz z płacami w gospodarce, a wynagrodzenia początkujących nauczycieli nie będą odstraszały od pracy w zawodzie.

Koalicja SOS dla Edukacji postuluje również wprowadzenie pakietu zmian prawnych pod hasłem "Ułatwiamy życie nauczycielkom i nauczycielom".

"Byłby to pakiet obejmujący m.in. uproszczenie procedury i kryteriów oceny pracy, obowiązek zagwarantowania określonej liczby dni szkolenia każdemu nauczycielowi w ciągu roku, sprecyzowanie zasad wynagradzania nauczycieli za udział w wycieczkach szkolnych oraz zapewnienie nienaruszalnych przerw w czasie dnia pracy" - tłumaczą autorzy projektu.

Zdaniem posłanki Lidii Burzyńskiej (Prawo i Sprawiedliwość) wiele przedstawionych postulatów to propozycje nietrafione i polityczne. Jak zapewnia, obecny rząd zwiększył subwencję na prowadzenie szkół i podniósł pensje nauczycieli.

- Myśmy naprawdę podnieśli subwencję oświatową mimo niżu demograficznego, podnieśliśmy pensje, gdzie poprzednicy tego nie robili. Mówię z doświadczenia, bo otrzymywałam pensję nauczycielską - mówi posłanka Prawa i Sprawiedliwości Lidia Burzyńska i dodaje, że obecny rząd zaproponował szkołom także pieniądze na uatrakcyjnienie zajęć w szkołach.

- Nigdy tego nie było, a nie mówię tego na podstawie teorii, tylko praktyki, bo do 2015 roku byłam dyrektorem zespołu szkół, a potem szkoły podstawowej - nie było żadnych programów wspierających atrakcyjność szkoły, a teraz mamy "Aktywną tablicę", "Laboratoria przyszłości", "Poznaj Polskę" to programy, dzięki którym edukacja to nie tylko suche fakty - przekonuje Burzyńska.

"Podstawa programowa i ramowy plan nauczania - więcej elastyczności i kreatywności"

Elastyczna podstawa programowa

Zdaniem Koalicji SOS dla Edukacji obecna podstawa programowa jest nadmiernie rozbudowana i usztywnia proces nauczania, dlatego ten alians postuluje jej modyfikację. "W pierwszym kroku należy ograniczyć szczegółowe treści przedmiotowe i liczbę wymagań, by zapewnić równowagę między ilością wiedzy a umiejętnościami i postawami, które szkoła XXI wieku ma rozwijać" - sugeruje się w dokumencie.

By to zrobić, zdaniem koalicji, trzeba powołać - w przejrzystym trybie z udziałem środowisk nauczycielskich, eksperckich i akademickich - zespół do odchudzenia podstawy programowej, a w drugim kroku - jej przebudowy (z zadaniem uproszczenia, koncentracji na kompetencjach oraz rezultatach, zamiast narzucania "całkowicie zuniformizowanego modelu kształcenia, zabijającego inwencję nauczycieli i uczniów").

Należy też zlikwidować przypisanie liczby godzin przedmiotu do poszczególnych klas, pozostawiając ogólną liczbę godzin na etapie kształcenia, a także skończyć z ograniczeniami w organizacji pracy w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych ze wszystkich przedmiotów i powiększyć liczbę godzin do dyspozycji dyrektora szkoły - głównie z przeznaczeniem na kształcenie tzw. kompetencji przyszłości.

Za podobnym rozwiązaniem jest także Lewica. Posłanka Agnieszka Dziemianowicz- Bąk uważa, że podstawę programową należy odchudzić tak, by służyła ona młodym ludziom.

- Musimy oczywiście odchudzić podstawę programową, zmienić ją i treści tak, żeby one służyły młodym ludziom na przyszłość, a nie okopywały ich w przeszłości. Oczywiście jest to też kwestia edukacji językowej, edukacji klimatycznej, ale to jest także edukacja z zakresu obywatelstwa, czyli np. praw pracowniczych, bo młodzi ludzie, którzy kończą dziś szkołę, lepiej wiedzą jak założyć biznes niż związek zawodowy. Uczą się podczas lekcji przedsiębiorczości jak zatrudniać innych, ale nie uczą się jak chronić siebie przed wyzyskiem na rynku pracy - mówi Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Zdaniem Koalicji SOS dla Edukacji obecna podstawa programowa jest nadmiernie rozbudowana i usztywnia proces nauczania - dlatego postulowana jest jej modyfikacja (Fot. Pixabay)

Fundusz zajęć dodatkowych dla szkół samorządowych

Koalicja SOS dla Edukacji zachęca, by prowadzić fundusz zajęć dodatkowych, odpowiednio dystrybuowany między szkołami przez organy prowadzące (samorządy). Fundusz miałby zapewniać każdemu uczniowi i uczennicy do trzech godzin zajęć dodatkowych - według koncepcji opracowanej samodzielnie przez nauczycielki i nauczycieli - tak, by uwzględnić potrzeby i zainteresowania konkretnych młodych ludzi.

"Środki z funduszu należy dzielić między samorządy według obiektywnego algorytmu, uwzględniającego m.in. liczbę uczennic i uczniów w danej gminie czy powiecie" - wskazują autorzy rozwiązania.

Zakazać pełnienia funkcji kuratora przez osoby będące członkami partii politycznych

Zmiany w kuratoriach oświaty

Kuratorów oświaty powołuje dziś na wniosek wojewodów minister edukacji i nauki. Zdaniem koalicji dzisiejsza procedura konkursowa nie gwarantuje wyboru najbardziej kompetentnych osób, ponieważ w komisji dominują przedstawiciele ministra i wojewody, a merytoryczna ocena kandydatów jest całkowicie uznaniowa. Nie opiera się także na kompleksowej i wymiernej ocenie kompetencji kandydatów. Dlatego proponuje się, aby zakaz pełnienia funkcji kuratora miały osoby będące członkami partii politycznej, a ponadto:

- kandydata na kuratora wybierać na podstawie profilu kompetencyjnego i wszechstronnej, profesjonalnej oceny w formule assessment center (badanie i ocena kompetencji kandydatów przez zespół ekspertów zewnętrznych, obejmujące zwłaszcza: ocenę znajomości przepisów oświatowych, badanie kompetencji zarządczych i komunikacyjnych, badanie kompetencji w zakresie zarządzania zespołem i inne);

- wprowadzić możliwość odwołania kuratora przez sąd administracyjny ze względu na naruszenie zasady politycznej neutralności (na wniosek organów prowadzących szkoły lub reprezentatywnych związków nauczycielskich);

- odsunąć kuratoria od zarządzania oświatą samorządową - nadzór pedagogiczny nie może być pomieszany z funkcjami, które powinny należeć do organu prowadzącego, ponoszącego odpowiedzialność za funkcjonowanie lokalnej oświaty;

- wycofać przedstawicieli kuratoriów z komisji konkursowych, wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół;

- zastąpić wiążącą opinię kuratora przy zmianach w sieci szkół specjalną procedurą obligatoryjnych konsultacji społecznych tego typu zmian;

- wyjąć z kompetencji kuratora wiążące żądanie odwołania dyrektora i zastąpić je możliwością zwrócenia się do sądu administracyjnego o odwołanie dyrektora w sytuacji nieusunięcia uchybień w działalności szkoły.

Postulat by zmieniła się rola kuratorów oświaty to propozycja o której mów też PSL.

- Wzmocnienie pozycji nadzoru kuratorów oświaty, który jest tak naprawdę nadzorem politycznym, z tego na pewno musimy się wycofać - przyznaje Dariusz Klimczak, poseł PSL i członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Dodaje jednocześnie, że każda kolejna zmiana w polskim systemie edukacji powinna być starannie zaplanowana i przeprowadzona.

- Nie możemy zaproponować żadnych radykalnych zmian i znów odwrócić systemu edukacji. Bo to, czego najbardziej potrzebuje Polska edukacja, to stabilizacja. To, co trzeba zrobić, to Polską szkołę zdecentralizować, nie wolno pozwalać na jej upolitycznienie - mówi Klimczak.

Istotne dla pozytywnych zmian w polskim systemie edukacji zdaniem organizacji pozarządowych byłoby zmniejszenie biurokracji (Fot. Pixabay)

Koniec z papierologią w szkołach

Istotne dla pozytywnych zmian w polskim systemie edukacji, zdaniem organizacji pozarządowych, byłoby zmniejszenie biurokracji, dlatego koalicja proponuje także, by uruchomić w MEiN program "gilotyny regulacyjnej" stałego zbierania uwag dotyczących nadmiernych obciążeń biurokratyczno-regulacyjnych wraz z regularnym uruchamianiem "gilotyny", czyli usuwaniem zbędnych regulacji, a także zobowiązać kuratorów oświaty do wprowadzenia "odwróconego nadzoru pedagogicznego", polegającego na identyfikowaniu w działalności szkoły przejawów nadprodukcji dokumentów - każda kontrola musiałaby uwzględniać zalecenia redukcji obciążeń biurokratycznych.

Prawa ucznia na pierwszym planie

Z punktu widzenia Koalicji SOS dla Edukacji konieczne jest także przejrzenie i zmodyfikowanie szkolnych statutów, które, jak mówią, nie zawsze zgodne są z obowiązującym w Polsce prawem.

Ponadto autorzy dokumentu chcą, by w trosce o prawa ucznia:

- powołać Rzecznika Praw Uczniowskich - urząd ogólnopolski, który będzie koordynować kwestię praw ucznia; urząd wyposażony w pewien zakres kompetencji władczych - a obok niego będą funkcjonowali rzecznicy lokalni przy organach prowadzących szkoły;

- dać prawo weta samorządom uczniowskim (SU) w szkołach ponadpodstawowych i szkołach dla dorosłych (w formie referendum) w stosunku do zmian statutu, które dotyczą praw i obowiązków uczniów;

- zezwolić na organizowanie zbiórek pieniędzy przez SU oraz stworzyć fundusz, który mógłby przekazywać środki na działalność SU;

- "przewietrzyć" statuty szkół - w ciągu pierwszych 100 dni opublikować wytyczne do nowelizacji statutów szkół w zakresie najczęściej występujących w nich błędów;

- do ustawy o prawach ucznia wprowadzić zamknięty katalog obowiązków ucznia/uczennicy, które statut szkoły jedynie szczegółowo dookreśla;

- przebudować model oceniania - ocena opisowa i informacja zwrotna jako zasada; zmienić oceny zachowania na opisową informację zwrotną lub całkowicie je znieść.

Obecność organizacji pozarządowych w szkole

Zdaniem organizacji pozarządowych potrzebny jest wyraźny sygnał ze strony ustawodawcy, że taka współpraca jest nie tylko dopuszczalna, ale ze wszech miar pożądana.

Dlatego organizacje te proponują, by przenieść tę kwestię w całości do regulacji na poziomie statutów szkół i placówek oświatowych. Taka ustawa "powinna wyłącznie zawierać upoważnienie do uregulowania procedury nawiązywania i prowadzenia współpracy z organizacjami pozarządowymi na poziomie statutu, bez formułowania własnych, szczegółowych wymogów w tym zakresie oraz gwarantować rodzicom prawo do decydowania o udziale dziecka w zajęciach prowadzonych we współpracy z ngo".

Reaktywacja Rad Oświatowych w szkołach

Przepisy Prawa oświatowego przewidują możliwość powoływania przez samorządy rad oświatowych jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach edukacyjnych.

Zdaniem koalicji w praktyce istnieje jednak bardzo niewiele takich organów. Dlatego konieczne jest uelastycznienie regulacji partycypacyjnej polityki oświatowej i usunięcie barier prawnych dla zwiększenia roli tego modelu.

Komisja Edukacji Narodowej jako zespół niezależnych ekspertów i ekspertek

Zdaniem autorów projektu taki zespół byłoby powołany do opracowania propozycji i wariantów zmian systemowych, m.in. w takich obszarach, jak podstawa programowa, finansowanie oświaty (w tym przedszkoli), kształcenie, rozwój i ścieżka kariery nauczycieli, przyszłość nadzoru pedagogicznego, rola niepublicznej oświaty w systemie, regulacja nauczania domowego.

Jednym z rezultatów pracy KEN, zdaniem koalicji, powinna być Biała Księga z konkretnymi propozycjami zmian systemowych: prawnych, organizacyjnych i finansowych - oraz ich ewentualnymi wariantami do dalszych dyskusji i pilotaży.

