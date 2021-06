Powtórki oświatowego okrągłego stołu nie będzie. "To już przećwiczyliśmy"

Grupa robocza zespołu trójstronnego ds. statusu zawodowego pracowników oświaty nie podjęła dzisiaj (18 czerwca) żadnych ustaleń w kwestii oceny pracy nauczycieli oraz odbiurokratyzowania placówek oświatowych. Można powiedzieć: z dwóch powodów – po pierwsze, ministerstwo Edukacji i Nauki nie przygotowało żadnych materiałów do dyskusji; po drugie, w rozmowach nie uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych, a więc trzecia strona zespołu trójstronnego nie była reprezentowana.

Rozmowy o sposobie oceny pracy nauczycieli oraz odbiurokratyzowaniu oświaty nie przyniosły żadnego rezultatu – ustalono jedynie, że będą kontynuowane.

A nastąpi to po przedstawieniu przez resort edukacji propozycji rozwiązań we wspomnianym zakresie. Terminu jednak nie ustalono.

Samorządowcy zastanawiają się nad sposobem rozszerzenia składu trójstronnego zespołu. Tyle że związkowcy już mówią nie.

Zgodnie zapowiedziami przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego, Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych o nieuczestniczeniu w zaplanowanych na dzisiaj pracach grupy roboczej zespołu trójstronnego ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, dyskusja w jej ramach na temat oceny pracy nauczycieli i odbiurokratyzowania szkół odbyła się w wąskim gronie przedstawicieli rządu i korporacji samorządowych.

Jedynie przez kilka pierwszych minut rozmów uczestniczyli w nich przedstawiciele ZNP, którzy przyszli tylko po to, żeby w sposób oficjalny przekazać ministrowi informację, że w posiedzeniu tej grupy nie będą uczestniczyć. Niestety, również i dzisiaj grupie roboczej nie udało się niczego konkretnego wypracować.

Rozmowy wyłącznie sondażowe

- Posiedzenie trwało krótko, ponieważ nie otrzymaliśmy z ministerstwa żadnych materiałów i nie mieliśmy się do czego odnieść... Generalnie rozeszliśmy się w ten sposób, że ministerstwo prześlę nam materiał do pracy i będziemy go omawiali przy następnym spotkaniu – mówi Marzena Migas, dyrektor Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach, przedstawicielka Unii Miasteczek Polskich.

Spotkanie miało zatem charakter sondażowy i nie skończyło się konkluzjami. Praca merytoryczna nad zasadami oceny nauczycieli i odbiurokratyzowaniem szkół i oświaty rozpocznie się na następnym spotkaniu.

Jego daty jednak nie ustalono. Być może dlatego, że – jak wskazują przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, kluczowym dla dalszych dyskusji pozostaje zyskanie konsensusu w sprawach wynagrodzeń nauczycieli(a w szczególności powiązania wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego ze średnią krajową).

Właśnie ta kwestia, która była przedmiotem obrad grupy roboczej 16 czerwca, stała się kością niezgody w negocjacjach rządu ze związkami zawodowymi i bezpośrednią przyczyną wycofania przez organizacje zawodowe swoich przedstawicieli z dzisiejszych negocjacji.

- Nasz postulat finansowy nie został załatwiony, więc nie mamy o czym rozmawiać... Policzyliśmy, jakie korzyści przyniesie nauczycielowi propozycja uregulowania wynagrodzeń przedłożona przez rząd - i okazało się, że rząd na tych zmianach jeszcze zaoszczędzi. Nie dołoży nauczycielom ani jednej złotówki. A zatem to nie jest podwyżka i nie będziemy w takim duchu rozmawiać, bo szkoda na to czasu - mówi zdecydowanie Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”.

I dodaje, że to właśnie z tego powodu Rada KSOiW w komunikacie z 17.06 zadała ministrowi Przemysławowi Czarnkowi pytanie, ile nauczyciel po podniesieniu płacy minimalnej do 3 tys. zł brutto ma zarabiać, bo się okazuje, że pracownik administracji w szkole dostanie o 100 zł więcej niż nauczyciel po studiach...