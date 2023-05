Praca na pełnym etacie nie dla nauczycieli specjalistów. Liczby mówią same za siebie

Wprowadzona standaryzacja zatrudniania nauczycieli specjalistów nie rozwiązała problemów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach. W niektórych placówkach doszło nawet do zmniejszenia ich dostępności – twierdzi Związek Nauczycielstwa Polskiego powołując się na wyniki badań.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zbadał warunki pracy nauczycieli specjalistów w szkołach i placówkach.

Brakuje im sprzętu specjalistycznego do pracy z dziećmi, a w wielu przypadkach nawet pomieszczeń do prowadzenia zajęć.

Przy okazji okazało się, że nauczycieli specjalistów jest mniej niż można by się było spodziewać, a w niektórych szkołach nawet ich ubyło.

Sejmowa Podkomisja stała do spraw jakości kształcenia i wychowania wysłuchała we wtorek (9 maja) informacji Związku Nauczycielstwa Polskiego na temat wyników badania ankietowego w sprawie warunków pracy nauczycieli specjalistów na specjalnym.

Wynika z niej, że sytuacja w zakresie zatrudnienia nauczycieli specjalistów nie jest tak dobra, jak chciałoby się ją widzieć i jak przedstawia ją resort oświaty. Zatrudnienie nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach owszem wzrosło i to prawie dwukrotnie, ale w badaniu tego nie widać.

Standaryzacja zatrudnienia nauczycieli specjalistów nie wszędzie zwiększyła ich dostępność

Co więcej, w wielu szkołach, które miały zatrudnionych nauczycieli specjalistów dostępność do takich specjalistów jak pedagog, psycholog, laryngolog czy terapeuta pedagogiczny nawet zmalała. Jak to możliwe? Organy prowadzące, dostosowując zatrudnienie specjalistów do wymogów ustawowych, tzw. standaryzacji, w wielu przypadkach zrezygnowały z ich zatrudniania na pełnym etacie lub te etaty podzieliło.

- W niektórych placówkach dochodziło do zmniejszenia etatów, przesuwania pedagogów, gdzie na przykład dzielono te etaty na pedagoga, pedagoga specjalnego. Widoczne są wakaty logopedów, wakaty psychologów, terapeutów zatem tutaj to te przepisy nie rozwiązały problemu – mówiła Edyta Książek, z Zarządu Głównego ZNP.

Badanie objęło ponad nim 3,3 tys. nauczycieli specjalistów w całej Polsce

Jak podkreśliła, badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2022 r. w związku z docierającymi do ZNP od nauczycieli specjalistów sygnałami, że ich warunki pracy są złe, a sytuacja w ich szkołach pod względem zatrudnienia specjalistów nie jest taka jak wskazuje MEiN. Objęto nim 3302 nauczycieli specjalistów, zatrudnionych w szkołach i placówkach na terenie całej Polski.

Pytania dotyczyły przede wszystkim wymiaru zatrudnienia, czasu pracy, dostępności, doskonalenia oraz wyposażenia placówek w narzędzia do przeprowadzania badań diagnostycznych. I okazało się, że:

w ponad 21 proc. szkół i placówek nie zatrudniono pedagoga,

w ponad 30 proc. nie było pedagoga specjalnego,

w prawie 33 proc. nie było psychologa,

w 33 proc. nie było logopedy,

aż w 65 proc. szkół i placówek nie zatrudniono terapeuty pedagogicznego.

- Są to wyniki bardzo zastanawiające, szczególnie w odniesieniu do tych komunikatów ministerstwa, jakoby tutaj te nakłady finansowe i wprowadzenie standaryzacji miało uspokoić i zamknąć temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej – komentowała przedstawicielka ZNP.

Dużo mówiące są też wskazania badanych nauczycieli specjalistów dotyczące wymiaru zatrudnienia w szkołach i placówkach, z których wynika, że na stanowisku:

pedagog - w pełnym wymiarze było zatrudnionych 56 proc. osób, natomiast w niepełnym 21 proc.,

pedagog specjalny - w pełnym wymiarze - 22 proc., natomiast w niepełnym 46 proc.,

psycholog - w pełnym wymiarze niespełna 30 proc., natomiast w niepełnym 37 proc.

logopeda - odpowiednio 30 proc. i 36 proc. oraz

terapeuta pedagogiczny – 13 proc. w pełnym wymiarze, a w niepełnym 22 proc.

Co więcej, 23 proc. respondentów stwierdziło, że w ich szkołach i placówkach od 1 września 2022 r. zmniejszony został wymiar zatrudnienia:

pedagoga o 59 proc.,

psychologa o 31 proc.,

logopedy o 33 proc.,

terapeuty pedagogicznego o 23 proc.

Nauczyciele specjalni pracują więcej niż dotychczas

Badanie ZNP pokazało też dość zaskakujące wyniki, gdy chodzi o zakres realizowanych przez nauczycieli specjalnych zadań i warunki pracy. I tak:

60 proc. z nich wskazało, że zwiększył się zakres realizowanych przez nich zadań poza pensum;

49 proc. stwierdziło, że ze względu na obciążenie obowiązkami nie jest w stanie zrealizować wszystkich zadań w ramach 40-godzinnego czasu pracy,

pedagodzy specjalni zwracali też uwagę na realizowanie w ramach pensum zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych wymiarze powyżej 10 godzin,

65 proc. stwierdziło, że nie ma dostępu do pomocy metodycznej,

22 proc. wskazało na brak możliwości skorzystania z bezpłatnych form doskonalenia zawodowego.

Ponadto aż 72 proc. badanych wskazało, że szkoły i placówki nie są wyposażone w narzędzia do przeprowadzania badań diagnostycznych dzieci i młodzieży. 58 proc. badanych zwróciło też uwagę na niedostateczne wyposażenie w specjalistyczny sprzęt do pracy z dziećmi, przez co często muszą oni wykorzystywać własny. Część z nich wskazywała również na brak miejsca do pracy z uczniami.

Wśród barier uniemożliwiających normalną pracę z dziećmi nauczyciele specjaliści wymieniali także m.in. konieczność tworzenia mnóstwa dokumentów oraz nadmierne procedury biurokratyczne (83 proc.), których realizacja pochłania znaczną część ich czasu pracy oraz zbyt małą liczbę zatrudnionych nauczycieli specjalistów (33 proc.). Zgłaszane przez badanych problemy to również zbyt niskie zarobki w porównaniu z tymi, które tacy specjaliści jak psychologowie czy logopedzi mogą zarobić poza szkołą. Co potencjalnych chętnych do pracy w oświacie może tylko zniechęcić.

Wnioski i rekomendacje z badania zostały przekazane MEiN

Na podstawie tych opinii ZNP sformułował postulaty dotyczące m.in.:

konieczności dalszego zwiększania zatrudniania nauczycieli specjalistów i stałe monitorowanie potrzeb w tym zakresie, tak aby to zatrudnienie było adekwatne do potrzeb w danej szkole czy placówce,

zwiększenia nakładów finansowych na wyposażenie szkół i placówek w narzędzia diagnostyczne, specjalistyczny sprzęt komputerowy, przystosowanie pracowni do prowadzenia zajęć przez nauczycieli specjalistów,

zwiększenia zatrudnienia nauczycieli metodyków, którzy mogliby wspierać nauczycieli specjalistów i organizować różnorodne formy doskonalenia zawodowego,

udzielania nauczycielom specjalistom wsparcia przez nadzór pedagogiczny i poradnie psychologiczno-pedagogiczne w realizacji ich zadań,

podjęcia zdecydowanych działań w zakresie odbiurokratyzowania pracy szkoły.

Jak wskazała Edyta Książek, powyższe wnioski i rekomendacje zostały przekazane ministrowi edukacji i nauki.

Jak wiadomo cześć z nich jest realizowana, o czym była mowa również podczas posiedzenia podkomisji. Realizowany przez MEiN program edukacji wyłączjącej zakłada dalsze zwiększanie liczby specjalistów w szkołach. Już obecnie – według przedstawicielki resortu jest 42 tys. etatów.

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.