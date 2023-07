Praca nawet do 72. roku życia. To rekompensata za utratę rekompensaty

Związki zawodowe, upominając się o wcześniejszą emeryturę, chyba strzeliły sobie w kolano. Doprowadziły do tego, że nauczyciele zyskają głodowe świadczenie, a stracą rekompensatę z tytułu utraty prawa do niego.

W Senacie zbliża się ostateczna dyskusja nad brzmieniem przepisów określających warunki przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę.

Uchwalenie nowelizacji bez poprawek oznaczać będzie utratę rekompensaty za przywilej wcześniejszej emerytury.

Jej utraty nie zrekompensuje możliwość otrzymania premii za pracę po przekroczeniu wieku emerytalnego.

Zupa się wylała. Dosłownie tygodnie dzielą nas od wejścia w życie nowelizacji ustawy Karta nauczyciela przywracającej nauczycielom możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Przed nami obrady Senatu, które potrwają od 12 do 13 lipca oraz kolejne posiedzenie Sejmu, na którym najprawdopodobniej zostanie ostatecznie uchwalona ustawa nowelizująca Kartę nauczyciela i 14 innych ustaw.

Dodany na jej podstawie artykuł 88a, który przywraca prawo nauczycieli do wcześniejszej emerytury, jest krytykowany dosłownie z każdej strony - przede wszystkim za warunki, jakie nauczyciel musi spełniać, by z niej skorzystać, z powodu wysokości świadczenia, które - co tu dużo mówić - będzie niskie oraz limitu godzin pracy w szkole w sytuacji, kiedy już na to świadczenie przejdą, a także utraty prawa do rekompensaty za utracony przywilej przez tych nauczycieli, którzy z wcześniejszej emerytury nie będą chcieli skorzystać.

Dlatego związki nauczycielskie liczą, że przepisy tego artykułu - za sprawą Senatu, a później Sejmu - zostaną w tych zakresach poprawione, a w ostatniej kwestii doprecyzowane.

W obecnej wersji KN zniknie rekompensata za utraconą możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę

Póki co wygląda jednak na to, że przepisy wejdą, a to oznacza, że zniknie rekompensata za utraconą możliwość przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, jaką otrzymywali nauczyciele przechodzący na emeryturę wynikającą z osiągniecie wieku emerytalnego.

Ile konkretnie? Trudno powiedzieć, bo to wynika z przepisów ustawy o emeryturach pomostowych i wzoru, jaki w niej można znaleźć. Przede wszystkim ta wysokość zależy jednak od czasu pracy przed 1 stycznia 2009 r.

Z informacji zawartych w zakładce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na ten temat wynika, iż kwota rekompensaty stanowi dodatek do kapitału początkowego i łącznie z tym kapitałem podlega waloryzacjom, a w efekcie powiększa podstawę obliczenia emerytury. A więc są to kwoty niebagatelne, wypłacane co miesiąc. Według Krzysztofa Baszczyńskiego, wiceprezesa ZNP, które mogą wynieść nawet tysiąc złotych miesięcznie.

Obecnie, jeśli parlament niczego w przepisach nowelizacyjnych nie zmieni, ta rekompensata zostanie przez nauczycieli utracona. Jak poinformował PortalSamorzadowy.pl Waldemar Jakubowski, przewodniczący oświatowej Solidarności, zostało to potwierdzone przez kierownictwo MEiN i ZUS podczas spotkania 5 lipca.

To z tego powodu Solidarność zaproponowała, by do Karty nauczyciela wprowadzić przepis, który będzie nauczycieli zachęcał do dłuższej pracy.

- Postulujemy, żeby nauczyciele, którzy zdecydują się pracować jeszcze przez dwa lata po nabyciu powszechnych uprawnień emerytalnych, dostawali niejako z automatu 15-procentowy dodatek do emerytur - wyjaśnia przewodniczący Jakubowski.

Propozycja takiej zmiany w zakresie nowelizowanej ustawy została również przesłana do Senatu. Wprowadzenie takiego rozwiązania oznaczałoby dla kobiet pracę do 62. roku życia, a dla mężczyzn do 67 lat. Dodatkowo nauczyciele mogliby uzyskiwać premię w wysokości 1 proc. za każdy kolejny rok przesunięcia przejścia na emeryturę, jednak nie więcej niż o 20 proc. wysokości wyliczonej emerytury. Co oznaczałoby pracę nauczycielek do 67. roku życia, a nauczycieli do 72.

- Ta możliwość ma nieco rekompensować nauczycielom utratę świadczenia rekompensującego utratę praw nabytych do wcześniejszej emerytury - wyjaśnia przewodniczący.

Co na dyrektorzy? "Nauczyciele będą się modlić, by dotrwać do emerytury

- To jest żadna atrakcja - jak ktoś czuje się na siłach, żeby dłużej pracować, nie jest do końca wyeksploatowany, to dla niego jest bez różnicy, czy przejdzie na emeryturę i będzie dodatkowo pracował, czy też przejdzie później na tę emeryturę później i dostanie premię - mówi Jacek Ślósarz, dyrektor ZSO w Myślenicach.

Podkreśla, że jak ktoś będzie miał siłę, to będzie pracował i po 65. roku życia. Ale jak nie będzie jej miał, to będzie się modlił, żeby tylko dotrwać do emerytury.

- Trzeba pamiętać, że są tacy ludzie, którzy nie są w stanie nawet tej końcówki przepracować, bo są tak wyeksploatowani. Dawniej mieli szanse na rentę, bo były oznaczone różne choroby zawodowe, ale teraz tego nie ma - wszystko zostało zlikwidowane - mówi.

Wiesław Jagodziński, dyrektor SP nr 2 w Oławie podkreśla z kolei, że takie rozwiązanie na pewno byłoby obecnie wskazane, bo nauczycieli brakuje.

- Zatrudniamy emerytów - sam miałem ich w szkole pięciu, bo nie ma nauczycieli na rynku pracy, a oni chętnie się pracy podejmują. Zwłaszcza, że to daje im przeliczenie do ZUS i w konsekwencji wyższe świadczenie emerytalne - wskazuje.

Jego zdaniem nie ma tu znaczenia, że część nauczycieli wolałaby najpierw odejść na emeryturę, a dopiero potem się zatrudnić, bo to wszystko zależy od tego, jaką emeryturę dany nauczyciel sobie wypracował.

Na pytanie, czy zdecydowałby się na takie rozwiązanie, odpowiada - raczej tak.

"Nie wyobrażam sobie 62-letniej wuefistki, która skacze przez skrzynię albo kozła"

Natomiast Grażyna Chuda, dyrektorka SP w Gaworzycach, woli się nad tą propozycją nie zastanawiać.

- Staram się nie analizować doniesień, które nie mają umocowania w prawie, tym bardziej, że przede mną jeszcze wiele lat pracy - mówi.

Liczy jednak że nie zmieni się wiek, w którym można będzie przechodzić na emeryturę.

- Nie wyobrażam sobie 62-letniej wuefistki, która skacze przez skrzynię albo kozła, demonstrując ćwiczenia. Podaję ten przykład, bo uważam, że takie skrajne przypadki powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu wieku emerytalnego - dodaje.

Jedno jest pewne: kwestię rekompensaty wypada jakoś uregulować

Jak widać zdania na temat dłuższej pracy w zamian za ekstra premię są podzielone. Nie zmienia to faktu, że nawet jeśli przepisy w sprawie wcześniejszej emerytury przejdą, to kwestię rekompensaty wypada jakoś uregulować. Bo tu chodzi również o proporcje - według wyliczeń MEiN liczba uprawnionych nauczycieli do wcześniejszej emerytury wyniesie:

1 września 2024 r. - 22,9 tys. osób,

1 września 2025 r. - 27,5 tys. osób,

1 września 2026 r. - 21,7 tys. osób.

Oznacza to, że na powyższe świadczenie może przejść maksymalnie 70 tys. osób. Można śmiało szacować, że przy obecnych warunkach z możliwości tej nie skorzysta więcej niż 20 proc. z nich. Ci, którzy będą mieli siłę pracować, poczekają na normalną emeryturę. I będzie ich zdecydowanie więcej. Nie wypada, żeby na tej reformie MEiN i ZUS miały zarobić.

