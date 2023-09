Pracownicy administracji i obsługi w szkołach bez nagrody MEiN. Jest apel o jedność środowiska

"Rozumiemy wasze rozgoryczenie, prosimy jednak o rozwagę. Najgorszą rzeczą jest skłócenie środowiska" - czytamy w liście ZNP skierowanym do pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych, pominiętych w przyznawaniu nagród z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN.

Najpóźniej do 14 października 2023 r. szkoły wypłacą nauczycielom nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Na ich konta trafi 1125 zł brutto, czyli 900 zł netto.

Nagroda z okazji 250 KEN tylko dla nauczycieli. Prawo daje taką możliwość

Nagroda jednak dzieli szkolne i przedszkolne środowiska, bo pieniądze dostaną tylko nauczyciele. Pracownicy administracji i obsługi w placówkach oświatowych muszą się obejść smakiem, co budzi wiele kontrowersji.

To właśnie do tych pracowników ZNP wystosował do nich specjalny list z prośba o rozwagę.

- Rozumiemy wasze rozgoryczenie w kwestii nagród z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN, prosimy jednak o rozwagę. Najgorszą rzeczą jest skłócenie środowiska. Decyzje, które podjęto sprzyjają temu, abyśmy się podzielili. Ten podział został dokonany już wcześniej, gdy podzielono nas na pracowników sfery budżetowej i samorządowej, a teraz rząd dzieli nas jeszcze bardziej, podejmując decyzję o przyznaniu nagród tylko nauczycielom (rząd, bo przecież min. Czarnek nie mógłby podjąć takiej decyzji samodzielnie, bez zgody Premiera i Ministra Finansów). Nie dajmy się skłócić i podzielić. To nie Związek Nauczycielstwa Polskiego jest odpowiedzialny za taką sytuację. Dla Związku Nauczycielstwa Polskiego Dzień Edukacji Narodowej zawsze był, jest i będzie świętem wszystkich pracowników, niezależnie od kolejnych rocznic utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - czytamy w liście.

ZNP tłumaczy w liście, dlaczego możliwe było przyznanie nagród tylko nauczycielom. Jak wyjaśnia, ta grupa zawodowa podlega bowiem dedykowanej jej ustawie.

- Chociaż w szkołach i placówkach tworzymy wraz z nauczycielami jeden zespół pracowniczy, to nasze prawa i obowiązki oraz zasady wynagradzania określane są przez odrębne przepisy prawa. Dla nauczycieli jest to Karta nauczyciela i rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, dla pozostałych pracowników Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, a także rozporządzenia organów administracji rządowej prowadzących placówki oświatowe (każdy resort ma odrębne zasady i tabele wynagradzania pracowników niepedagogicznych w prowadzonych przez siebie szkołach) - czytamy w liście ZNP.

Pracownicy samorządowi bez dodatkowych pieniędzy z budżetu centralnego

Związek przypomina, że samorządy takich dodatkowych środków nie otrzymały. Dlatego też nagród nie przewiduje się dla pracowników niepedagogicznych samorządowych placówek oświatowych.

- Suwerenną zatem decyzją samorządów jest przyznanie bądź nie środków na takie nagrody - czytamy.

W liście podkreślono też, że ZNP i Krajowa Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi ZNP podejmują działania, aby poprawić warunki pracy i płacy pracowników niepedagogicznych. Jako przykład podano wyłączanie dodatku stażowego z wynagrodzenia minimalnego. Przypomniano też ubiegłoroczne ustalenia skutkujące zwiększeniem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych.

Pozytywnym skutkiem grudniowej debaty w Radzie Dialogu Społecznego było zwiększenie odprawy emerytalnej dla tych pracowników, jak też ustanowienie dodatkowej nagrody jubileuszowej.

- Mamy więc sukcesy, jednak nasze stanowiska, uwagi i propozycje nie zawsze są brane pod uwagę i wprowadzane w życie. Natomiast zupełnie nie mamy wpływu na tego typu decyzje polityczne (przedwyborcze? rządzących, jak nagrody specjalne - czytamy dalej w liście.

ZNP przypomina też, że to wyłącznie organizacje zakładowe, czyli - w strukturze związku - oddziały ZNP są partnerem dla poszczególnych jst i to prezesi i zarządy oddziałów mają prawne kompetencje do negocjowania warunków pracy i płacy pracowników samorządowych na swoim terenie.

