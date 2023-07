Nauczyciele nie są problemem polskiej oświaty

- Rok szkolny 2023/2024 będzie jeszcze trudniejszy niż ten, który się kończy - zapowiada Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Sam przyznaje jednak, że o lepszą sytuację w edukacji nikomu nie chce się dzisiaj walczyć.

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce jeszcze przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi ruszyć w kraj, by przypominać o znaczeniu edukacji i szukać sojuszników, którzy będą wspierać związek w działaniach.

- Utarło się niestety, że sprawa edukacji to jest sprawa nauczycieli i ministra, i w tym stereotypie my zostajemy. Wydaje mi się, że to błąd logiczny i błąd, który w dużej mierze determinuje tę złą sytuację w edukacji, w której jesteśmy - mówi szef ZNP, Sławomir Broniarz.

- To nie nauczyciele są problemem polskiej oświaty. Europa ich nam zazdrości i mówię to z pełnym przekonaniem - podkreśla.

Jesienią odbędą się wybory parlamentarne. ZNP zamierza ruszyć w Polskę, by jeszcze przed nimi spróbować przypomnieć ludziom o znaczeniu edukacji nie tylko w życiu społecznym, ale także gospodarczym. Będziecie też rozmawiać z politykami?

- Zbliżają się wybory i będziemy "czarowani" przez polityków różnych partii. Zależy nam na tym, żeby to nie był przekaz wynikający z faktu, że oto idą wybory i o edukacji trzeba mówić, bo to jest parę milionów interesariuszy.

To edukacja będzie przyszłością tego kraju, to szkoła w ogromnej mierze będzie decydowała o tym, jaki ten kraj będzie. Chcemy szukać sojuszników i tymi sojusznikami są nie tylko partie, które mówią podobnym językiem, co my, ale przede wszystkim samorządy, bo samorządy to są rodzice.

Tymi sojusznikami są także związkowcy, bo ci związkowcy to nie jest jakaś enigmatyczna, nieznana grupa osób - tymi związkowcami są rodzice naszych uczniów, których musimy przekonać do tego, że warto wspomagać naszą szkołę, warto wspomagać to środowisko edukacyjne i przy nadchodzących wyborach - czy to samorządowych, czy to parlamentarnych - warto postawić na edukację.

Podczas debaty w Katowicach powiedział pan do zgromadzonych nauczycieli i związkowców" "my przekonujemy samych siebie, rozmawiamy sami ze sobą".

- Zgadza się. Uważam, że mówimy do tych, którzy wszystkie te problemy doskonale znają i wszystko o nich wiedzą. Nas, nauczycieli i członków związku nie musimy przekonywać, że edukacja jest najważniejsza, bo to jest truizm.

Utarło się niestety, że sprawa edukacji to jest sprawa nauczycieli i ministra, i w tym stereotypie my zostajemy. Wydaje mi się, że to błąd logiczny i błąd, który w dużej mierze determinuje tę złą sytuację w edukacji, w której jesteśmy. Przecież każdy z obywateli tego kraju przeszedł przez edukację, bądź na co dzień się z nią spotyka poprzez swoje dzieci i wnuki i powinien być żywotnie zainteresowany, żeby ta szkoła miała się jak najlepiej. Bo to szkoła zdejmuje z niego ogromny ciężar inwestowania w rozwój swojego dziecka, ona zdejmuje odpowiedzialność za wychowanie, kształcenie i też inne elementy, które z edukacją się wiążą… I jeżeli dzisiaj mówimy, że rodzice zaczynają uciekać w edukację domową, szkoły w chmurze, to znaczy, że widzą niedostatki tej edukacji samorządowej, która stanowi 90 proc. naszego systemu.

A może chodzi o podstawę programową lub o kiepskich nauczycieli?

- Na pewno nie są problemem nauczyciele, bo Europa zazdrości nam tych nauczycieli i to mówię z pełnym przekonaniem, także jako członek wielu organizacji europejskich. Z drugiej strony musimy pamiętać, że jesteśmy najgorzej wynagradzaną grupą zawodową. Jeżeli wymagamy od nauczycieli - i słusznie - wymagamy od szkoły - i słusznie - to pomóżmy tej szkole, zainwestujmy w tę edukację. Dajmy szansę swoim dzieciom, żeby miały jak najlepszych nauczycieli, profesjonalistów, dobrze wynagradzanych, ale także żeby ta szkoła była szkołą nowoczesną w sensie infrastruktury, zaplecza i tego wszystkiego, co się wiąże z dobrą jakością edukacji.

A często krytykowana podstawa programowa?

- Mówią, że życzą nam dobrej podstawy programowej. Ja bym jej życzył przede wszystkim uczniom, bo my sobie z nią poradzimy, ale to uczniowie są spadkobiercami tych wszystkich decyzji, które zapadają w ministerialnych gabinetach, gdzie ktoś wymyślił, że taka podstawa będzie najlepsza, bo komuś się wydaje, że to dziecko ma tylko i wyłącznie czas spędzać w szkole.

My sobie poradzimy z podstawą programową, która będzie 30 proc. chudsza, ale będziemy mieć więcej czasu na rozmowę z dzieckiem, na odkrywanie jego talentów, jego umiejętności, a nie gonienie z lekcji na lekcję, żebyśmy zdążyli.

Sam pan jednak zauważa, że szkoła nie zawsze jest miejscem przyjaznym. Pytał pan podczas spotkania z nauczycielami: "czy my jesteśmy tolerancyjni, wobec kogo jesteśmy tolerancyjni, wobec jakich problemów, wobec jakich słabości, jakich osób, jakich uczniów jesteśmy tolerancyjni?".

- Czy szkoła polska może o sobie powiedzieć, że jest szkołą tolerancyjną? Miałbym co do tego pewne wątpliwości, bo czasami jesteśmy wręcz zmuszani do określonych zachowań, z którymi się nie godzimy, ale pewien rodzaj oportunizmu powoduje, że dla świętego spokoju staramy się jakoś temu podporządkować. To jest zły przykład dla wielu uczniów. Ten brak odwagi, wsparcia…

Przykładem niech będzie to, co się stało w Zabrzu (zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycielek biorących udział w czarnym marszu - przyp. red.). To przykład odwagi niewielkiego środowiska. Jednak czy ta grupa młodych, zdeterminowanych kobiet mogła liczyć na poparcie całego środowiska nauczycielskiego? Miałbym co do tego wątpliwości. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Bo ta tolerancja to jest także element dialogu.

W sprawie dialogu mówił pan, że "ten przekaz do społeczeństw, mówiący ,postawmy na edukację, bo ta edukacja jest przyszłością naszych dzieci', musi być przekazem poważnym, ale musi się spotkać także z poważną reakcją drugiej strony". Tak się nie dzieje?

- Dla wielu rodziców szkoła jest jak ospa - wszyscy to musimy przejść, jakoś sobie damy radę. Nie, to szkoła będzie decydowała o przyszłości mojego dziecka, więc jak ja będę się godził, by ta szkoła była słaba i byle jaka, z byle jaką kadrą, to także uderzam w interes swojego dziecka. A nie znam rodzica, który by powiedział, że nie interesuje go przyszłość jego potomstwa.

Rodzice nie mogą przychodzić do szkoły, cieszyć się, że wybrali trójkę klasową, załatwili ubezpieczenia, wycieczki i mogą iść do domu. Rodzice są naszymi partnerami, ale my tego partnerstwa musimy nauczyć i samych siebie, i nie bać się rodziców. Oni mają prawo do krytycznej opinii wobec nas, ale my także mamy prawo wymagać.

