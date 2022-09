Prezydent napisał do Elona Muska. Uczniowie będą mieli praktyki w fabryce Tesli

Od 1 września 2023 r. uczniowie gorzowskiego Centrum Edukacji i Biznesu będą odbywać praktyki w należącej do przedsiębiorstwa Tesla Gigafactory w Grünheide pod Berlinem. Współpraca zaczęła się do wiadomości mailowej, którą prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki wysłał do... Elona Muska, prezesa i założyciela Tesli.

Centrum Edukacji i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim zostało już oficjalnie powołane, jednak w praktyce zacznie działać od 1 września 2023 r. Wtedy też, jego uczniowie będą mieli możliwość odbywania praktyk w fabryce Gigafactory w niemieckim Grünheide pod Berlinem. Prezydent miasta Jacek Wójcicki, w rozmowie z portalem naszemiasto.pl przyznał, że już od początku planowania nowej placówki w Gorzowie, szukał dla uczniów miejsc do odbywania praktyk. Chciał aby nabyli doświadczenie w jednej z placówek należących do przedsiębiorstwa Tesla. W okolicach takowych jednak nie było, zatem Jacek Wójcicki napisał maila do samego Elona Muska, prezesa i założyciela koncernu.

Jak się okazało, odpowiedź przyszła bardzo szybko. Nie podpisał się pod nią Elon Musk, ale - jak tłumaczył prezydent Wójcicki - jedna z osób pracujących w jego biurze. W ten sposób udało się zdobyć kontakt do osoby odpowiedzialnej za szkolenia.

Rozmowy z Teslą trwają

Niemiecka Gigafactory szuka m.in. mechaników, logistyków i elektroników, czyli osób, których będzie kształcić CEiB w Gorzowie Wielkopolskim. Uczniowie część zajęć będą mieli w Grünheide a resztę już w Gorzowie. Negocjacje pomiędzy władzami miasta wciąż trwają. W połowie września przedstawiciele gorzowskiego magistratu już wizytowali fabrykę w Niemczech. Sami też spodziewają się wizyty pracowników Tesli odpowiedzialnych za szkolenie. Ma to nastąpić w październiku 2022 r.

Gigafactory Berlin-Brandenburg to pierwsza fabryka Tesli w Europie. Produkuje m.in. samochody Tesla Y oraz ogniwa akumulatorowe.