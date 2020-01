Programy dla rozwoju szkolnictwa w Polsce. 10 priorytetów MEN na 2020 rok

Halinka, 2020-01-23 11:25:02

A w mojej szkole 7 osob ma nauczanie domowe ,,fobie szkolneBoją sie wysmiewania przez kolegow, Maja tez papier dysgrafia ,dysleksja , Mają zdawac mature w domu z wiekszym limitem czasu, Komisje nauczycieli siedzą e szkole i 7 mieszkan

iach uczniow. Nauczyciel nie moze wyjsc do wc,pić ,jesc musi siedziec za stolem, (ten ,kktory bierze leki nie wezmie,cukrzyk nie zje ,ten z chorobami jelit i zoladka jak sobie poradzi? Pozostale klasy 1-3 maja wolne dni ,ale potem jeszcze ustny, Jesli uczen domowy ma 1 pokoj 4 rodzenstwa i tatusia pijaka to egzamin maturalny bedzie pieklem dla nsuczycieli i rodziny ucznia, TO JEST DURNY WYMYSŁ,!! Bo choroba ciezka ,ktora uniemozliwia chodzenie to tak maturaw domu,ale nie nerwice ,fobie,ciaza prawidlowa