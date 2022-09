Protest nauczycieli wszystkich zaskoczy

- To jeszcze nie spór zbiorowy, a akcja o charakterze informacyjno-uświadamiającym, której kształt ostatecznie poznamy dopiero 19 września. Wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński przestrzega jednak, że dla wielu może być ona bardzo zaskakująca i dotkliwa. Powód? Premier Morawiecki zignorował zaproszenie do dyskusji na temat podwyżek płac nauczycielskich jeszcze w tym roku.

Premier nie odpowiedział na prośby ZNP o przystąpienie do rozmów płacowych.

Związkowcy szykują formy protestu, które mają zaskoczyć rządzących i uświadomić społeczeństwo. Decyzja 19 września.

Już w czwartek, 15 września, dojdzie do powołania międzyzwiązkowego komitetu protestacyjnego. Zaproszenie czeka również na Solidarność oświatową.

Nabiera ostrości spór między nauczycielskimi związkami zawodowymi a rządem. Obradujące dziś prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego podjęło decyzję w sprawie możliwych form protestu, których wspólnym mianownikiem jest eskalacja działań.

Wszystko w rękach premiera

- Zgodnie z decyzją Prezydium ZG czekaliśmy do soboty, a właściwie do niedzieli, na jakąkolwiek reakcję premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie przystąpienia do rozmów dotyczących wzrostu wynagrodzeń nauczycielskich jeszcze w tym roku. Ale się nie doczekaliśmy - mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP.

- W związku z tym 15 września podpiszemy porozumienie z innymi centralami związkowymi, czyli Forum Związków Zawodowych, a mamy nadzieję, że również z Solidarnością, o utworzeniu wspólnego komitetu protestacyjnego, który pozwoliłby na koordynację działań. Natomiast 19 września zbierze się Zarząd Główny i postawi kropkę nad „i” - wylicza.

Wiceprezes ZNP nie chciał jednak ujawnić, co będzie oznaczała ta kropka. - To dopiero ustali zarząd - ucina.

Informowanie poprzez protestowanie

Podkreśla, że w sytuacji barku reakcji premiera Morawieckiego to tak naprawdę to on pisze scenariusz dalszych działań. Wyjaśnia jednak, że nie będzie to wejście w spór zbiorowy, którego finał - w razie braku realizacji żądań związkowców mógłby być tylko jeden - strajk.

Do tego jednak - jak podkreśla Baszczyński - jeszcze daleko. - W tej chwili nie mówimy o sporze zbiorowym. Natomiast działania, które podejmiemy zapewne zaskoczą wszystkich. Ale ta decyzja będzie jeszcze przedmiotem posiedzenia ZG ZNP - stwierdza.

Wiceprezes nie ujawnił ,czy owo zaskoczenie ma się wiązać z formami protestów, czy ich rozmiarem. Na pewno jednak działania związku będą mieściły się w formule akcji protestacyjno-informacyjnej.

Szkoły już nie uczą

Na pytanie zadane wprost - czy istnieje niebezpieczeństwo, że nauczyciele powstrzymają się od uczenia - odpowiada:

- Największe niebezpieczeństwo wyraża się w tym, że jest coraz mniej nauczycieli i coraz mniej chętnych do tego zawodu. To oznacza, że szkoły już przestają uczyć, a sytuacja będzie się tylko pogarszała. To jest podstawowa sprawa, która musi dotrzeć do rodziców i szeroko rozumianego społeczeństwa, że jeżeli tak dalej pójdzie, to nie będzie kto miał uczyć. Niestety, dla rządzących nie jest to oczywiste - stwierdza.

Propozycje bez pokrycia?

Zaproszenie do negocjacji skierowane bezpośrednio do premiera Mateusza Morawieckiego było odpowiedzią na brak propozycji podwyżek dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych jeszcze w tym roku ze strony ministerstwa edukacji. Zarówno ZNP jak i Wolny Związek Zawodowy Forum - Oświata domagają się podwyżki 20-proc. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, która również domaga się podwyżek i rozmów z premierem Morawieckim, chce, by było to 5 proc. powyżej inflacji.

Związkowców nie zadowoliła propozycja ministra Przemysława Czarnka z 23 sierpnia wzrostu wynagrodzeń o 9 proc. od nowego roku, zwłaszcza, że nie znalazła ona żadnego odzwierciedlenia w projekcie ustawy budżetowej.

Stąd ZNP wystosował do premiera Morawieckiego w ubiegłym tygodniu list w sprawie wyjaśnienia, dlaczego informacje przekazywane przez ministra edukacji i nauki są różne od tego, co jest w projekcie budżetu. Na to pytanie odpowiedzi również jeszcze nie ma.

