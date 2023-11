Przed nauczycielami chudy początek roku. Podwyżki najwcześniej wiosną

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o powierzeniu Mateuszowi Morawieckiemu misji sformułowania rządu odsuwa w czasie 30-proc. podwyżkę dla nauczycieli. Natomiast zdecydowanie jej nie przekreśla.

Prezydent RP powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję stworzenia rządu, co dla nauczycieli oznacza, że 30-proc. podwyżka płac ciągle jest pod znakiem zapytania.

Jeśli rząd Prawa i Sprawiedliwości powstanie, to pensje wzrosną o obiecane 12,3 proc., bo tyle zaplanowano w budżecie na 2024 r.

Taki obrót sprawy jest możliwy, ale nawet przedstawiciele związków zawodowych w to nie wierzą. Dla nich 30-proc. podwyżka to tylko kwestia czasu.

Chyba tylko przywiązanie do tradycji parlamentaryzmu odrodzonej Rzeczypospolitej i wiara w cuda sprawiły, że Prezydent RP Andrzej Duda postanowił powierzyć misję utworzenia nowego rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Na jej powodzenie nie wskazuje ani liczba zdobytych mandatów, ani wypowiedzi polityków dotychczasowej opozycji odnoszące się do skuteczności Prawa i Sprawiedliwości w rozmowach koalicyjnych czy akwizycji poszczególnych posłów.

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy wydłuży czas oczekiwania na podwyżkę wynagrodzeń

Prezydent Duda zdecydował, że w pierwszej kolejności rząd ma stworzyć PiS, a to będzie skutkować wydłużeniem procesu przejmowania władzy, w tym prac nad nowym budżetem na 2024 r. I nawet jeśli PiS w końcu nie utworzy rządu, to budżet będzie realizowany zgodnie z projektem przyjętym we wrześniu br., w którym założono 12,3-proc. podwyżkę dla nauczycieli. A to oznacza, że na zapowiadany wzrost wynagrodzeń o 30 proc. od 1 stycznia nauczyciele w ogóle nie mogą liczyć, chociaż i tak było to iluzoryczne. Teraz jednak przyjęcie właściwego budżetu zdecydowanie się wydłuży w czasie.

- Najpierw zostanie przyjęty budżet w wersji premiera Morawieckiego, tej złożonej we wrześniu, no może z jakimś lekkim zwiększeniem wynagrodzeń nauczycielskich, ale na pewno nie do poziomu 30 proc., a później pojawi się nowa ekipa i gdzieś w marcu będzie robiła autopoprawkę, i dobije ten wzrost do 30 proc. - przewiduje Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata”.

Podobnie te terminy widzi Waldemar Jakubowski, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

- To wszystko się przeciągnie do marca, ale przecież podwyżki można założyć, że będą wypłacane później, z wyrównaniem od 1 stycznia - uspokaja.

30 proc. to wzrost gwarantowany. Od tego m.in. zależy przyszłość nowego rządu

Przedstawiciele nauczycieli nie mają wątpliwości, co do tego, że ta podwyżka będzie 30-proc. Jej wysokość, którą Koalicja Obywatelska wpisała do programu wyborczego „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów”, a koalicja partii opozycyjnych, które obecnie szykują się do rządzenia, wyniosła na swoje sztandary, jest więc pewna.

Wszyscy już wiedzą, że taka podwyżka ma być. I obecnie jej realizacja jest - jak podkreślają nie tylko związkowcy - politycznym być albo nie być tych partii. Figura obowiązkowa.

- Ta podwyżka musi być 30-proc. i to z wyrównaniem od 1 stycznia. To kwestia determinacji nowego rządu. Jeśli by do tego nie doszło, czyli byłoby mniej lub z jakąś późniejszą datą, to automatycznie ta nowa ekipa straci wiarygodność już na samym wstępie - wskazuje Waldemar Jakubowski.

Wyrównanie podwyżki od 1 stycznia jest nieuniknione

Sławomir Wittkowicz również jest przekonany, że podwyżka będzie i to z wyrównaniem od 1 stycznia.

- Myślę, że nowa koalicja się nie wycofa z tego. Bo to dla nich byłaby nie tylko utrata twarzy i złamanie obietnic przedwyborczych, ale totalny zjazd notowań - dodaje.

Zarówno jednak Wittkowicz, jak i Jakubowski zastrzegają, że wszystko może się zdarzyć. I gdyby się okazało, że panu Morawieckiemu uda się sformułować rząd, to niewiele w zarobkach nauczycieli się zmieni, bo obecny rząd wielokrotnie był do tego nakłaniany. Trzeba też odnotować, że podwyżka płac nie miałaby dla popularności kolejnego rządu PiS większego znaczenia.

