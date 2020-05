Przedszkola i żłobki mogą się już szykować na pracowite lato

Systemu placówek dyżurujących nie będzie również w Wałbrzychu. Władze miasta poinformowały dyrektorów przedszkoli i żłobków, by się przygotowali do pracy latem, jeśli nie będzie problemów z epidemią.

– Spodziewamy się, że w tym roku normalnych wakacji nie będzie – rodzice wrócą do pracy i będą liczyli, że pomożemy im w opiece nad dziećmi. Dlatego opiekunowie w żłobkach i nauczyciele przedszkoli muszą się szykować na ewentualną pracę w tradycyjnym, wakacyjnym okresie – mówi Sylwia Bielawska, wiceprezydent Wałbrzycha.

Władze Wodzisławia Śląskiego decyzję w tej sprawie uzależniają od wyniku rozmów z rodzicami na temat faktycznego zapotrzebowania na pracę wspomnianych placówek.

– Mieliśmy 30 kwietnia telekonferencję z dyrektorami szkół i przedszkoli i zaczęliśmy rozmawiać o pracy tych placówek w okresie letnim. Ustaliliśmy, że ostateczną decyzję podejmiemy dopiero wtedy, kiedy określimy, w jaki sposób będziemy mogli zorganizować bezpieczną opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami miasta – mówi Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego.

Wyjaśnia, że w czasie tego spotkania online ustalono, że równolegle z przygotowywaniem żłobków i przedszkoli do opieki nad dziećmi, pracownicy tych placówek, bezpośrednie porozmawiają z rodzicami, tłumacząc, jak w warunkach epidemii praca tych placówek będzie wyglądała. I jednocześnie sprawdzą zapotrzebowanie na usługi żłobków i przedszkoli w maju, czerwcu i w okresie letnim.

Ankiety i sondaże

Na sondaż wśród mieszkańców zdecydowały się również władze Sosnowca - od jego wyników i faktycznej liczby chętnych chcą uzależnić liczbę czynnych placówek.

Uruchomienie większej liczby żłobków i przedszkoli planują także władze Sopotu czy Gdyni, ale są też miejscowości, w których nic się nie zmieni, bo to nie jest potrzebne. Tak jak przed rokiem ma być na przykład w Gdańsku czy Morawicy.

– Będziemy jeszcze dyskutowali o pracy przedszkoli i żłobków w czasie wakacyjnym, ale w "zwyczajnych warunkach" te placówki działały w systemie dyżurującym. I to wystarczało, bo tylko część dzieci do nich chodziła – tłumaczy Marcin Dziewięcki, zastępca burmistrza Morawicy.

Takie są przymiarki, ale ostateczne rozstrzygnięcia w miastach i gminach zostaną podjęte, gdy się okaże, jak szybko zapełniają się listy chętnych rodziców do posyłania dzieci do żłobków i przedszkoli w letnie ferie. Bo rekrutacja właśnie w gminach trwa. Wpływ na ostateczne decyzje wywrze na pewno także stan epidemii koronawirusa w Polsce i decyzje krajowych władz w tej sprawie.

Tylko z poszanowaniem prawa

Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata”

- Nawet jeśli założymy, że będą spełnione wszystkie warunki sanitarne, organizacyjne czy finansowe i funkcjonowanie żłobków i przedszkoli będzie bezpieczne, to samorządy muszą pamiętać o zapewnieniu pracownikom przerwy urlopowej. Trudno sobie przecież wyobrazić ich pracę przez 12 miesięcy w roku...

Działanie przedszkoli w okresie wakacyjnym nie może być pracą na „pełny gwizdek”, ponieważ to naruszałoby plan urlopowy. A ten faktycznie uniemożliwia pełną obsługę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w lipcu i sierpniu.

Decyzje w tych sprawach nie zdejmują też z pracodawcy, czyli z dyrektora przedszkola, konieczności stosowania przepisów prawa pracy. Nie zostały one przecież zawieszone.

Zwracam uwagę, że przedszkola są tzw. placówkami nieferyjnymi, co oznacza, że ich pracownicy muszą mieć zapewnione 35 dni urlopu w jednym ciągu, a tylko w wyjątkowych przypadkach przewiduje się urlop dzielony. Zatem nawet jeżeli w lipcu i sierpniu wszystko wróci do normy, no to ci pracownicy muszą być na urlopie, bo potem nie będą mogli go wykorzystać.

Można sobie zatem wyobrazić, że przedszkole będzie pracowało na „pół gwizdka”. Podkreślam: zakaz urlopów – a słyszałem, że niektóre gminy przymierzają się, by go wprowadzić w lipcu i sierpniu – byłby naruszeniem przepisów Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy. Jeśli tak się stanie, trzeba się będzie uciec do uruchomienia procedur – powiadomień do Państwowej Inspekcji Pracy o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez dyrektora.