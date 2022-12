Przemysław Czarnek grozi dziennikarzowi. Poszło o pedofilię

"Minister Edukacji Narodowej, który uczestniczy w nagonce na rodziców dziecka, które zostało wykorzystane seksualne, nie powinien być ministrem ani dzień dłużej. On uczestniczy w ponowny gwałcie na tym dziecku" - to za te słowa minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oczekuje przeprosin od dziennikarza Tomasza Terlikowskiego i zapowiada pozew do sądu. Terlikowski poinformował na Twitterze, że w konsekwencji Telewizja Republika zawiesiła jego program.

Dyskusja pomiędzy ministrem edukacji narodowej Przemysławem Czarnkiem, a dziennikarzem Tomaszem Terlikowskim rozgorzała w mediach społecznościowych. Chodziło o sprawę pełnomocnika marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. uzależnień Krzysztofa F. który został skazany za pedofilię. Terlikowski napisał, że "Minister Edukacji Narodowej, który uczestniczy w nagonce na rodziców dziecka, które zostało wykorzystane seksualne, nie powinien być ministrem ani dzień dłużej. On uczestniczy w ponowny gwałcie na tym dziecku. On pokazuje, że nie ma pojęcia czym jest zbrodnia pedofilii". Publicysta i dziennikarz odniósł się w ten sposób bo słów wypowiedzianych przez ministra, w programie telewizyjnym, gdzie minister komentował oświadczenie urzędu, w którym pracował Krzysztof F. Oświadczenie mówiło o tym, że "sprawa dotyczy pedofilii, a więc komentowanie jej nie powinno być przedmiotem debaty publicznej przede wszystkim ze względu na dobro ofiary". Minister tej opinii nie podzielił. Także na komentarz Terlikowskiego odpowiedział stanowczo. Dając dziennikarzowi czas do północy na przeprosiny. Po tym czasie, jak zapowiedział, sprawa trafi do sądu. Medialna burza odbiła się na pracy dziennikarza. Jak poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, współpracę zakończyła z nim telewizja, w której do tej pory prowadził swój program. "Coś się kończy, coś się zaczyna. Wszystko wskazuje na to, że właśnie doszło do rozstania z mediami, z którymi współpracowałem od lat. Telewizja Republika zawiesiła mój program. I nie ona jedna przerwała współpracę. Dziękuję widzom i czytelnikom. I do usłyszenia, do przeczytania!" - napisał w oświadczeniu Terlikowski.