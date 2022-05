Przemysław Czarnek: Nasz elastyczny system poradzi sobie z przyjęciem Ukraińców

- Gdybyśmy zdecydowali się na przyjęcie wszystkich 800 tys. ukraińskich dzieci do polskich szkół, mogłoby to spowodować perturbacje, szczególnie w centrach dużych miast. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwiązania elastyczne. To dyrektorzy mogą decydować, czy uchodźcy będą się uczyć w klasach mieszanych z polskimi uczniami, czy w klasach ukraińskich. Oni sami mają zaś możliwość pozostania w ojczystym systemie nauczania - powiedział Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wygłosił wykład podczas wizyty w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Mówił m.in. o rozwiązaniach prawnych przygotowanych przez jego resort w odpowiedzi na duży napływ uchodźców z Ukrainy do Polski, oraz przede wszystkim ukraińskich dzieci do polskich szkół. 💬 Stworzyliśmy elastyczny system przyjęcia ukraińskich dzieci do polskich szkół. Polega on na tym, że istnieje możliwość pozostania w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym lub uczęszczania do polskiej szkoły - mówił minister @CzarnekP podczas wykładu na @AKSiMTorun. pic.twitter.com/1MeZcMWEHQ — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) May 19, 2022 - W polskich szkołach jest dużo miejsca - niestety. Na przestrzeni ostatnich 15 lat ubyło około 1,5 mln uczniów, do czego przyczyniła się zapaść demograficzna. Ale ona różnie wygląda w różnych miejscach. Dlatego przyjęcie wszystkich 800 tys. dzieci z Ukrainy do polskich szkół mogłoby spowodować spore perturbacje, szczególnie w centrach dużych miast - powiedział Przemysław Czarnek. Czytaj też: Specjalny fundusz na podwyżki dla pracowników samorządowych i nauczycieli? Jest projekt ustawy Jak wytłumaczył, kierowany przez niego resort zdecydował się na przygotowanie rozwiązań legislacyjnych wprowadzających szeroką elastyczność w przyjmowaniu uchodźców do polskich szkół. - Elastyczność polega na tym, że kto chce to pozostaje w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym. Komu trzeba to pomagamy sprzętowo - teraz robią to szkoły. A kto chce, może przyjść do polskiej szkoły ale to dyrektor i nauczyciele decydują, czy dziecko z Ukrainy pójdzie do ukraińskiej klasy. Takie rozwiązanie zresztą promujemy, bo dla samego dziecka mniej stresujące jest przebywanie wśród rodaków - szczególnie kiedy nie zna języka - stwierdził minister edukacji. Zaznaczył także, że do dyrektora danej placówki należy decyzja o tym, czy uchodźcy będą się uczyli w klasach ukraińskich czy też razem z polskimi dziećmi. Minister zapowiedział także kolejne rozwiązania legislacyjne, które jeszcze bardziej uelastycznią zasady nauczania uchodźców z Ukrainy w polskich szkołach.