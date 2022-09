Przez brak miejsc nie wszyscy mogli rozpocząć rok szkolny. Samorządy robią, co mogą

Normuje się sytuacja absolwentów szkół podstawowych w Poznaniu. Jeszcze wczoraj mówiło się o 700 młodych ludziach z tego miasta oraz około 500 z powiatu poznańskiego, którzy nie znaleźli swojego miejsca w szkole. I co dziwnie – miejsc zabrakło nie tylko w liceach ogólnokształcących, ale również w technikach i szkołach branżowych. Na koniec piątku jest już znacznie lepiej. Z informacji jakie zebraliśmy wynika, że absolwentów poszukujących swojej szkoły jest jeszcze około 100. Jednocześnie w poznańskich szkołach jest dostępnych ok. 120 miejsc.

Już tylko kilkudziesięciu absolwentów szkół poznańskich poszukuje miejsca nauki w szkole.

Problem braku miejsc był do przewidzenia, ale władze samorządowe z tym sobie nie poradziły – uważa wielkopolski kurator oświaty.

Jest wiele przyczyn przedłużającej się rekrutacji, ale miejsce do nauki na pewno wszyscy znajdą.

Poprawia się sytuacja z miejscami w szkołach ponadpodstawowych dla absolwentów poznańskich podstawówek. Według Joanny Żabierek, rzeczniczki prasowej prezydenta i UM Poznania obecnie już tylko niespełna 100 młodych ludzi poszukuje swojego miejsca w szkołach prowadzonych przez miasto. Co warto podkreślić - czeka na nich około 120 miejsc wolnych.

Trudno powiedzieć, jak ta sytuacja wygląda w starostwie poznańskim, bo - jak podkreśla Katarzyna Wozińska-Gracz, rzeczniczka starostwa - sytuacja jest bardzo dynamiczna. W poszczególnych szkołach prowadzonych przez starostwo pojawiają się pojedyncze miejsca, bo dany uczeń znalazł miejsce w Poznaniu lub odnalazł się w szkole niepublicznej i nie sposób ich zliczyć. Zapewnia jednak, że w ciągu najbliższych dni sytuacja się unormuje i wszyscy absolwenci znajdą szkoły.

- Na bieżąco dyrektorzy szkół przekazują i aktualizują informację do Kuratorium Oświaty w Poznaniu o liczbie wolnych miejsc w oddziałach, którą można znaleźć na stronie internetowej http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie. Uczniowie mimo wszystko zmieniają wybory i zabierają dokumenty – wyjaśnia Monika Lis-Nożyńska, dyrektorka Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

W przypadku, gdy absolwent szkoły podstawowej nie został przyjęty do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego ani uzupełniającego, będzie przyjmowany do szkoły ponadpodstawowej, w której zostały wolne miejsca przez dyrektora szkoły w trybie art. 130 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do dowolnej szkoły ponadpodstawowej, w której są wolne miejsca.

Co się stało?

To pytanie, które od kilku dni zadają sobie włodarze Poznania i starostwa powiatowego w Poznaniu. Bo teoretycznie wszystko było przygotowane.

Zdaniem Roberta Gawła, wielkopolskiego kuratora oświaty, winę za taki stan rzeczy ponoszą władze samorządowe. Na pytanie dziennikarza Radia Poznań, kto odpowiada za skandal związany z brakiem miejsc w szkołach średnich, odpowiedział:

- Prezydent, wójt, burmistrz, starosta, jeśli chodzi o szkoły średnie w powiatach ziemskich. Oni są odpowiedzialni za to, by przygotować bazę, przygotować całą infrastrukturę i na to potem - wykazując liczbę uczniów - otrzymują subwencję, czyli państwo polskie pokrywa te koszty. Częściowo oczywiście także, zgodnie z ustawą, mają obowiązek partycypować w kosztach samorządy i dlatego bardzo nas boli, że wypisuje się w niektórych mediach takie informacje, że to kuratorium jest winne tej sytuacji, która zaistniała np. w Poznaniu, bo tutaj w największym mieście Wielkopolski są największe problemy. Myśmy już od wiosny tego roku (alarmowali - dop. red.) - bo w marcu mieliśmy specjalne spotkanie z wszystkimi samorządowcami Wielkopolski i już wtedy powiedzieliśmy: szanowni państwo, idzie półtora rocznika, ponieważ w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. W związku z tym mamy teraz więcej dzieci, trzeba pomnożyć to, co było w ubiegłym roku przez 1,5 lub 1,6 i wam wyjdzie, ile mniej więcej potrzeba! 17 maja, mamy dokładny zapis, tego dnia wychodziło, że w Poznaniu jest 9158 miejsc, a zgłosić się może 13018 uczniów, podkreślał nie ukrywając emocji na radiowej antenie kurator.

Poznań spodziewał się dużej liczby chętnych

Trudno wyrokować, na ile jest to prawdziwe twierdzenie, zwłaszcza że z taką opinią nie zgadza się ani przedstawicielka władz Poznania, ani starostwa poznańskiego. Dla 5200 absolwentów poznańskich szkół podstawowych miasto przygotowało ponad 7700 miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Tak duża pula miejsc w szkołach ponadpodstawowych wynikała właśnie z tego, że miało do nich trafić 1,5 rocznika. – To 2500 więcej miejsc niż miasto potrzebowało – argumentuje Joanna Żabierek.

Nauka w szkołach ponadpodstawowych Poznania jest dla mieszkańców okolicznych miejscowości czymś naturalnym (fot. shuttestock).

Podkreśla jednocześnie, że ta sytuacja ulega szybkiej poprawie, bo obecnie już tylko kilkudziesięciu absolwentów poszukuje swojego miejsca w szkołach prowadzonych przez miasto, a czeka na nich ok. 120 miejsc. W poszczególnych szkołach pojawiają się pojedyncze miejsca, więc teoretycznie każdy będzie miał się gdzie uczyć.

- To tylko kwestia decyzji po stronie uczniów i rodziców. Oczywiście większość tych miejsc jest w szkołach branżowych - mówi.

Trzeba jednak zauważyć, że miasto mogło się spodziewać znacznego wzrostu zainteresowania swoimi szkołami. Dla mieszkańców podpoznańskich wsi i miasteczek jest rzeczą naturalną myślenie o szkole średniej tylko w kontekście Poznania. Więc trudno się dziwić, że zdecydowana większość uczniów szuka tam swojego miejsca, tym bardziej, że w przypadku szkół ponadpodstawowych rejonizacji nie ma. I mieszkaniec Swarzędza, Kórnika czy Murowanej Gośliny może śmiało konkurować z młodymi Poznaniakami o miejsce w renomowanej szkole w Poznaniu.

Powiat był przygotowany

- Powiat poznański dołożył wszelkich starań, aby rozszerzyć ofertę szkół ponadpodstawowych, których jest organem prowadzącym, uruchamiając nowe oddziały i zwiększając ich liczebność. Dodatkowe oddziały uruchomiono w: Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu (technikum i branżowa szkoła I stopnia), Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu (liceum ogólnokształcące), Zespole Szkół w Mosinie (technikum i branżowa szkoła I stopnia), Zespole Szkół w Bolechowie (technikum i branżowa szkoła I stopnia), Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie (dodatkowy oddział), Zespole Szkół w Rokietnicy (technikum) oraz dodatkowo po raz pierwszy uruchomiony zostanie oddział liceum ogólnokształcącego w tym zespole. Liczebności w oddziałach zwiększano do 30 uczniów – wyjaśnia Monika Lis-Nożyńska.

Jednocześnie podkreśla, że powiat stawia szczególny nacisk na kształcenie zawodowe. W związku z powyższym w ogólnej puli miejsca w technikach i szkołach branżowych I i II stopnia stanowią blisko 71 proc., natomiast licea ogólnokształcące ok. 30 proc.

- W powiecie są także szkoły, których prowadzenie przekazane zostało gminom, w odpowiedzi na ich chęć poszerzania oferty edukacyjnej na swoim terenie i za ich liczebności i oddziały odpowiadają te gminy. Stanowią one uzupełnienie sieci szkół w powiecie, tak jak i szkoły niepubliczne – wskazuje.

Za wysokie progi?

Wygląda więc na to, że część absolwentów, którzy nie znaleźli dotychczas swojego miejsca w wymarzonych szkołach będzie musiała obniżyć nieco swoje oczekiwania i udać się do szkoły branżowej, technikum lub mniej obleganego liceum.

Wyniki z testu ósmoklasisty oraz oceny na świadectwie mają znaczenie (fot. shutterstock).

W tym miejscu należy zauważyć, że wielu wychowanków szkół powiatu poznańskiego, w tym również szkół poznańskich, przeszacowało swoje możliwości i złożyło dokumenty do liceów czy techników nie mając praktycznie szans, by się do nich dostać. To zjawisko powszechne, które dotyczy całego kraju, ale to właśnie młodzież z Poznania i okolic z tego powodu przeżywa potworne rozczarowanie.

Na taką przyczynę wskazał również kurator Gaweł, stwierdzając we wspomnianym już wywiadzie: - Jeżeli ktoś dostaje 60 punktów w egzaminie ósmoklasisty, do tego świadectwo, olimpiady itd., to on się nie dostanie do liceum, które ma próg 160. To jest niemożliwe.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o edukacji, strajku i nowym roku szkolnym

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.