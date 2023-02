Przez lukę 30 proc. niepełnosprawnych uczniów nie ma szans na pracę

Dla ucznia z niepełnosprawnością nawet średnie wykształcenie zwiększa szanse na znalezienie pracy o 19 proc. W Unii Europejskiej luka zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosi aż 50 proc. - choć program edukacyjny dla osób ze specjalnymi potrzebami jest szeroki.

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach specjalnych uczyła się mniej niż połowa uczniów, którym wystawiono orzeczenie o niepełnosprawności. W roku szkolnym 2019-2020 było to już tylko 39 proc. Uczniowie, którzy mogą sobie na to pozwolić, wybierają szkoły ogólnodostępne.

Na przyjęcie uczniów ze szczególnymi potrzebami coraz lepiej przygotowane są też uczelnie wyższe. Dostosowywane są m.in.: struktura organizacyjna, zaplecze technologiczne, procedury i regulacje prawne, proces dydaktyczny i rekrutacyjny, a także likwidowane bariery architektoniczne.

Wyeliminowanie luki edukacyjnej wśród osób z niepełnosprawnością przyniosłoby wymierne korzyści społeczno-gospodarcze. Nie tylko umożliwiłoby zmniejszenie luki zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, ale również zwiększyłoby wpływy do budżetu i obniżyło wydatki na transfery społeczne - do takich wniosków doszli naukowcy z Instytutu Badań Strukturalnych. Ich zdaniem jeśli niepełnosprawny uczeń zdobędzie średnie wykształcenie, to już zwiększa szanse na znalezienie w przyszłości pracy o 19 proc.

Wykształcenie średnie wiąże się z prawdopodobieństwem zatrudnienia wyższym o prawie 19 pkt. proc., w porównaniu z osobami z niepełnosprawnością z wykształceniem podstawowym. Ukończenie studiów wyższych dodatkowo zwiększa szanse zatrudnienia o ponad 20 pkt. proc. Różnica w prawdopodobieństwie zatrudnienia między osobami z niepełnosprawnością z wykształceniem wyższym i podstawowym wynosi łącznie 39 pkt. proc.

- czytamy w raporcie.

Dlaczego więc niektórzy niepełnosprawni uczniowie przerywają naukę już na poziomie szkoły podstawowej? Zdaniem dr Tomasza Huka, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, wszystko zależy od tego, o jakich niepełnosprawnościach mówimy.

- Nie każda osoba z niepełnosprawnością lub orzeczeniem o konieczności kształcenia specjalnego poradzi sobie w szkole średniej lub na studniach. Są bardzo różne niepełnosprawności i bardzo różne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Niestety niektóre niepełnosprawności intelektualne ograniczają możliwości danego człowieka - podkreśla dr Tomasz Huk.

Jego zdaniem, choć pełniejsze wykształcenie może pomóc w zdobyciu pracy, jego brak nie oznacza, że takie osoby na rynku pracy nie znajdą zatrudnienia.

- Trzeba patrzeć na to, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Mnie się wydaje, że jest zapotrzebowanie na fachowców, osoby, które skończyły właśnie kształcenie zawodowe, które charakteryzują się pewnymi specjalistycznymi umiejętnościami, kompetencjami - i to począwszy od takich prostych rzemieślniczych umiejętności aż do specjalistycznych informatycznych. Czy do tego trzeba kończyć szkołę średnią? Zawodową być może tak. Wyższą? Nie byłbym tego taki pewien - podkreśla dr Tomasz Huk.

Najwyższa Izba Kontroli o kształceniu w szkołach specjalnych

Przeprowadzona w 2021 roku kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała, że choć szkoły specjalne wspierają swoich uczniów w adaptowaniu się do dorosłego życia, nie we wszystkich placówkach właściwie przebiega proces kształcenia i nie wszędzie zapewnione są odpowiednie warunki do nauki. Nic więc dziwnego, że jak wykazała kontrola - odsetek dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, które wybierają kształcenie specjalne, spada.

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach specjalnych uczyła się mniej niż połowa uczniów, którym wystawiono orzeczenie o niepełnosprawności. W roku szkolnym 2019-2020 było to już tylko 39 proc. Uczniowie, którzy mogą sobie na to pozwolić, wybierają szkoły ogólnodostępne.

- My w Katowicach mamy bardzo dobrze rozwinięte kształcenie integracyjne już od przedszkola. W danym oddziale szkolnym czy przedszkolnym są uczniowie z orzeczeniami i uczniowie, którzy takich orzeczeń nie posiadają. Oni się kształcą razem, integrują się, wymieniają się wiedzą i umiejętnościami - podkreśla dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi.

I choć sam zauważa, że rodzice wolą w pierwszej kolejności wysyłać dzieci do szkół z oddziałami integracyjnymi, podkreśla, że nie każde dziecko może tam sobie poradzić. I zaznacza, że uczniowie szkół specjalnych mają ten sam program nauczania

- W szkołach specjalnych realizuje się tę samą podstawę programową. Różni się to tylko tym, że sposoby nauczania są dopasowane do uczniów - mówi Huk.

Zdaniem ekspertów z Instytutu Badań Strukturalnych ukończenie studiów wyższych dodatkowo zwiększa szanse zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością o ponad 20 pkt. proc. (Fot. Pixabay)

Szkoły wyższe otwarte na uczniów ze specjalnymi potrzebami

Na przyjęcie uczniów ze szczególnymi potrzebami coraz lepiej przygotowane są też uczelnie wyższe.

Dostosowywane są m.in.: struktura organizacyjna, zaplecze technologiczne, procedury i regulacje prawne, proces dydaktyczny i rekrutacyjny, a także likwidowane bariery architektoniczne (dostępne windy, krzesła schodowe do ewakuacji, tablice tyflograficzne, wyznaczone miejsca parkingowe, antyrefleksyjne tabliczki przydrzwiowe itp.) - takie zmiany zaszły między innymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

- Uczelnia dba o dostosowanie prowadzonych zajęć do potrzeb tych osób (m.in. poprzez dodatkowe zajęcia językowego, zajęcia sportowe), warunków zaliczeń i egzaminów. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą skorzystać także z pomocy tłumacza języka migowego, asystenta, pomocy psychologicznej 6 dni w tygodniu, pomocy stypendialnej. Uniwersytet dysponuje specjalistycznym sprzętem, w tym pętlami indukcyjnymi, drukarką breille'owską, przystosowanymi miejscami w salach komputerowych ze specjalistycznym sprzętem i oprogramowaniem - wylicza rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego Marek Kiczka.

Zdaniem ekspertów z Instytutu Badań Strukturalnych ukończenie studiów wyższych dodatkowo zwiększa szanse zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością o ponad 20 pkt. proc. Różnica w prawdopodobieństwie zatrudnienia między osobami z niepełnosprawnością z wykształceniem wyższym i podstawowym wynosi łącznie 39 pkt. proc.

