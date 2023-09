Przybywa psychologów bez dyplomu. Zajmą się dziećmi

W roku szkolnym 2022/2023 kuratoria oświaty wydały rekordową liczbę zgód na zatrudnienie na stanowiskach psychologów szkolnych osób bez wyższego wykształcenia psychologicznego. Kwalifikacje uzupełniały - w formie kursów - już pracując w szkole...

Magister zarządzania, technik rolniczy, teolog - między innymi osoby z takim wykształceniem zatrudniono na stanowiskach psychologów szkolnych, jak informuje Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów (OZZP).

- Osoby te przekwalifikowują się już po zatrudnieniu ich w szkole na stanowiskach psychologów szkolnych - zaznacza OZZP.

Jednym z powodów zatrudniania na stanowiskach psychologów szkolnych osób, których kwalifikacje pozostawiają wiele do życzenia, są ogromne problemy kadrowe.

Fundacja GrowSPACE - wspierająca zdrowie psychiczne w miejscu pracy i nauki - alarmuje, że w nachodzącym roku szkolnym w aż 450 gminach nie będzie ani jednego szkolnego psychologa.

Na stanowiskach psychologów szkolnych zatrudnia się już nawet studentów

- W polskich szkołach i przedszkolach zatrudniane są na stanowiskach psychologów także osoby bez ukończonych studiów magisterskich na kierunku psychologia - poinformował w poniedziałek (28 sierpnia) na Twitterze Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów (OZZP).

Z danych zgromadzonych przez OZZP na podstawie informacji uzyskanych w Ministerstwie Edukacji i Nauki wynika między innymi, że w roku szkolnym 2022/2023 kuratoria oświaty w całej Polsce wydały rekordową liczbę zgód na zatrudnienie na stanowiskach psychologów szkolnych osób bez tytułu magistra psychologii.

Jak podaje Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów, wśród osób, którym powierzono opiekę psychologiczną nad uczniami (dane z 12 województw) w minionym roku szkolnym, było między innymi:

276 absolwentów wyższych uczelni z tytułem magistra innym niż psychologia;

250 studentów na kierunku psychologia;

92 osoby, które nie spełniały warunku posiadania kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa w szkołach oraz placówkach oświatowych.

OZZP podaje także przykłady kwalifikacji specjalistów, którzy w polskich szkołach zajmują się opieką psychologiczną. To na przykład osoby: z tytułem magistra zarządzania; z tytułem licencjata na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz ze studiami podyplomowymi: profilaktyka oraz prewencja konfliktu i przemocy.

Technik rolniczy lub teolog staje się psychologiem po przekwalifikowaniu

- Na stanowiskach psychologów zatrudniono też w szkołach między innymi osoby z ukończonymi studiami w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz po kwalifikacyjnym kursie zawodowym „Psychologia i socjologia”. Jednak osoby te nie kontynuują studiów psychologicznych w żadnym trybie - podkreśla w mediach społecznościowych Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów.

Ponadto zwraca uwagę, że „najszerszą grupę osób przekwalifikowującą się na psychologów, ale nie będących psychologami w momencie zatrudnienia na tym stanowisku, są nauczyciele przedmiotów ogólnych oraz zawodowych, w tym między innymi:

„osoba po kierunku technika rolnicza i leśna po studiach podyplomowych w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji;

osoba po kierunku teologia w zakresie edukacji medialnej i dziennikarstwa oraz studiach socjologicznych w specjalności socjologia zarządzania i rozwoju lokalnego”

- podaje OZZP, przytaczając przykłady z wybranych kuratoriów oświaty.

W roku szkolnym 2023/2024 w aż 450 gminach nie będzie ani jednego szkolnego psychologa

Jednym z powodów zatrudniania na stanowiskach psychologów szkolnych osób, których kwalifikacje pozostawiają sporo do życzenia, są ogromne problemy kadrowe. Jak alarmowała już w lipcu bieżącego roku Fundacja GrowSPACE, wspierająca zdrowie psychiczne w miejscu pracy i nauki, w rozpoczynającym się 1 września roku szkolnym 2023/2024 w aż 450 gminach nie będzie ani jednego szkolnego psychologa.

- Średni odsetek nieobsadzonych etatów psychologów szkolnych w naszym kraju to już 27,23 proc. Na jeden etat psychologa przypada średnio w kraju 785 uczniów. Najgorzej jest na Podkarpaciu, gdzie nieobsadzonych jest ponad 52 proc. etatów - informuje Fundacja GrowSPACE.

Powodów tak znacznego deficytu w zakresie opieki psychologicznej w szkołach jest kilka. Przypomnijmy, że reforma ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zakłada między innymi współpracę ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej ze szkołami.

- Problem w tym, że wciąż nie wiadomo dokładnie, na czym to współdziałanie ma polegać. Tymczasem przybywa uczniów z zaburzeniami depresyjnymi, które mogą prowadzić do prób samobójczych - mówiła w niedawnym wywiadzie dla PortalSamorzadowy.pl prof. Ewa Mojs, psycholog kliniczna, kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W roku szkolnym 2022/2023 kuratoria wydały rekordową liczbę zgód na zatrudnienie na stanowiskach psychologów szkolnych osób bez tytułu magistra psychologii (fot. OZZP)

Psychologów w Polsce nie brakuje, ale nie chcą pracować w szkołach

- Psychologów i psychoterapeutów w Polsce nie brakuje, jednak wielu z nich nie chce pracować w szkołach. Przechodzą na przykład do sektora prywatnego, przede wszystkim ze względów finansowych - dodaje prof. Mojs.

Psycholodzy chętniej niż do szkół idą też do pracy w sektorze ochrony zdrowia. Minimalna płaca psychologa w placówce medycznej to ponad 5,7 tys. zł.

- Mam dwóch pedagogów i pedagoga specjalnego, ale psycholog też mi jest potrzebny. Nie wiem, czy uda mi się go znaleźć. Gdzie go szukać, czym zachęcać do pracy? Jak to zrobić, oferując wynagrodzenie w wysokości 3079 zł brutto? - mówił w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor XXX LO w Warszawie.

Wiadomo, co trzeba zrobić. Na co jeszcze czekamy?

Jak już informowaliśmy, 21 sierpnia 2023 r. odbyło się w Warszawie "Wysłuchanie Samorządowe" dotyczące problemów z zatrudnianiem psychologów szkolnych, którego gospodarzem była Rada Miasta Warszawy. W spotkaniu wzięło udział około 100 samorządowców i przedstawicieli organizacji społecznych.

Zebrane osoby stworzyły "Mapę Psychozdrowia w Szkole”. To zestaw postulatów, które - zdaniem uczestników spotkania - mogą i powinny być zrealizowane od 1 września br. Mapa została przekazana do Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz może służyć jako przewodnik innym samorządom.

"Mapa Psychozdrowia w Szkole” zawiera między innymi poniższe postulaty:

wsparcie psychologiczne dla rodziców i nauczycieli;

psycholog szkolny po pięcioletnich studiach magisterskich;

szkoła miejscem higieny cyfrowej: edukacja o social mediach;

cykliczna diagnoza problemów środowisk szkolnych;

równy dostęp do pomocy, niezależnie od wielkości miejscowości.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.