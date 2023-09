Przygotowanie pedagogiczne a awans zawodowy. O tym zapominają nauczyciele i dyrektorzy

Kwalifikacje nauczyciela, który stara się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, obejmować muszą przygotowanie merytoryczne i przygotowanie pedagogiczne - przypomina Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Co ważne, awans dotyczy tylko i wyłącznie pedagogów czynnych zawodowo.

Brak dokumentów potwierdzających uzyskanie przygotowania pedagogicznego - to zdaniem Kuratorium Oświaty w Rzeszowie niepokojące i powtarzające się mankamenty wniosków o awans zawodowy nauczycieli.

Dlatego też kuratorium przypomina najważniejsze kryteria, jakie muszą spełniać nauczyciele starający się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego i listę dokumentów, jakimi muszą się oni legitymować.

Aby dana osoba mogła w ogóle ubiegać się o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego, musi wykazać, że na dzień złożenia wniosku jest czynnym zawodowo nauczycielem.

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przeprowadziło analizę formalną złożonych wiosną wniosków o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w regionie. Spośród blisko sześciuset wniosków braki formalne stwierdzono w przeszło stu wnioskach.

- O ile liczby wniosków, w których stwierdzono braki formalne, nie można uznać za wysoką (zdarzały się lata, gdy przeszło ¼ wniosków zawierała braki), o tyle niepokojące jest, że blisko 40 nauczycielom wskazano brak dokumentów potwierdzających uzyskanie przygotowania pedagogicznego - informuje KO.

Przed nami nowy rok szkolny, a wrzesień i październik to tradycyjnie czas składania wniosków o awans zawodowy w „zimowej sesji”. Dlatego też kuratorium przypomina najważniejsze kryteria, jakie muszą spełniać nauczyciele starający się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego i listę dokumentów, jakimi muszą się oni legitymować.

Bez przygotowania pedagogicznego ani rusz. To powinno się sprawdzać na samym początku

Najważniejszym dokumentem potwierdzającym uzyskanie przygotowania pedagogicznego jest dyplom ukończenia studiów wyższych. Ale ważne tu jest, jakich studiów.

- Aby dyplom potwierdzał uzyskanie przygotowania pedagogicznego, z jego treści musi wprost wynikać, że studia przygotowywały do pełnienia funkcji nauczyciela. Takim zapisem może być np. „specjalność nauczycielska” lub „w zakresie nauczania (i tu występuje nazwa przedmiotu)”. Również niektóre specjalności wskazują, że były to studia nauczycielskie. Są nimi przede wszystkim wychowanie (edukacja, pedagogika itp) przedszkolne i/lub wczesnoszkolne, gdyż są to specjalności, które przygotowują wyłącznie nauczycieli - przypomina kuratorium.

Jak podkreśla rzeszowski nadzór pedagogiczny, ukończenie studiów na kierunku pedagogika nie oznacza „automatycznie” uzyskania przygotowania pedagogicznego.

W suplemencie do dyplomu w „Informacji o uprawnieniach posiadacza dyplomu”, w tym „Uprawnieniach zawodowych” powinna znaleźć się informacja o uzyskaniu przez absolwenta przygotowania pedagogicznego.

- Jeżeli nauczyciel nie posiada suplementu do dyplomu lub z treści suplementu nie wynika jednoznacznie (a tak czasem się zdarza), że w toku studiów uzyskał przygotowanie pedagogiczne, powinien postarać się na uczelni o wydanie zaświadczenia czy też innego dokumentu, który potwierdzałby uzyskanie tego przygotowania - informuje KO w Rzeszowie.

Takim dokumentem może być np. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego w zakresie dwóch odrębnych specjalności: przygotowania pedagogicznego i edukacji wczesnoszkolnej lub na jednych studiach podyplomowych w zakresie „edukacji wczesnoszkolnej z przygotowaniem pedagogicznym”.

Ponadto posiadanie przygotowania pedagogicznego potwierdza również dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

- Przygotowanie pedagogiczne musi wynikać z jednej ukończonej formy kształcenia (z jednego dokumentu) - podkreśla kuratorium i apeluje do dyrektorów szkół, aby kwestię kwalifikacji nauczycielskich, szczególnie posiadanie przygotowania pedagogicznego, sprawdzać już na etapie zatrudniania nauczyciela.

Zaświadczenia wydawane przez dyrektorów też mają braki

Jak wynika z analizy, drugą grupą najczęściej występujących braków były nieprawidłowe zaświadczenia wydawane przez dyrektorów jednostek oświatowych.

- Nieprawidłowość tkwiła w tym, że nauczycielom, którzy odbywali staże, dyrektorzy wydawali zaświadczenia w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli wydanego w 2022 r., zamiast w oparciu o przepisy rozporządzenia z 2018 r. (ma ono zastosowanie do nauczycieli, którzy odbywali staż) - podaje nadzór pedagogiczny.

Kuratorium przypomina w tym miejscu, że w przypadku nauczycieli, którzy odbywali staż, dokumentacja załączana do wniosku ma spełniać wymagania określone w treści § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1574 z późn. zm.).

Awans zawodowy tylko dla czynnych nauczycieli

Jak podkreśla dalej kuratorium oświaty, aby dana osoba mogła w ogóle ubiegać się o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego, musi wykazać, że na dzień złożenia wniosku jest czynnym zawodowo nauczycielem. Nadzór pedagogiczny powołuje się tu na orzecznictwo sądów administracyjnych, z którego wynika, że okoliczność braku spełnienia przesłanki bycia czynnym zawodowo nauczycielem eliminuje kandydata do awansu z możliwości jego otrzymania i jest to niezależne od tego, czy spełnia on dalsze, szczegółowe kryteria umożliwiające otrzymanie awansu.

Jak wykazać, że na dzień złożenia wniosku jest się osobą zatrudnioną na stanowisku nauczyciela w szkole lub innej jednostce oświatowej?

- Potwierdzeniem tego będzie zaświadczenie dyrektora, z którego powinno wynikać, gdzie nauczyciel jest aktualnie zatrudniony, w jakim wymiarze i jakiego przedmiotu naucza (wymagania dotyczące posiadania kwalifikacji dotyczą zarówno okresu stażu, jak i czasu złożenia wniosku o wszczęcie postępowania) - informuje kuratorium.

