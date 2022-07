Renesans szkół branżowych. Ponad połowa uczniów wybiera naukę zawodu

- Mnie jest trudno zrozumieć, dlaczego młody człowiek nie wybiera kształcenia zawodowego - mówi w rozmowie z Portalem Samorządowym Urszula Blicharz z Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji. W nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023 w szkołach branżowych pojawi się aż sześć nowych kierunków.

Zdający do szkół branżowych mają do wyboru 226 zawodów w trzydziestu dwóch różnych branżach.

Uczeń w trakcie nauki w szkole może odbyć kwalifikacyjny kurs zawodowy - inny niż jego kierunek kwalifikacji - i kończąc szkołę (pięcioletnie technikum) otrzymać dwa dyplomy zawodowe.

W roku szkolnym 2022/2023 utworzonych zostanie sześć nowych zawodów, w tym technik elektroautomatyk okrętowy, technik przemysłu jachtowego (kierunki powstały na wniosek złożony przez pracodawców z branży produkcji jachtów i łodzi motorowodnych).

Szkoły branżowe, dawniej szkoły zawodowe pozwalają zdobyć konkretny zawód i kwalifikacje do jego wykonywania. Szkoły te są ważnym elementem systemu oświaty w Polsce i stale aktualizują swoją ofertę, reagując na dynamiczne zmiany na rynku pracy. Tylko w roku szkolnym 2022/2023 utworzono aż sześć nowych kierunków, a to dopiero początek długiej listy zmian, jaka od 2019 roku trwa w szkołach branżowych.

- Tam, gdzie się tylko dało, w podstawach programowych wpisaliśmy treści, które przygotowują ucznia do nabycia stosownych uprawnień. Już nie potrzebuje robić żadnych specjalnych kursów. Dawniej - mimo, że zainteresowanie kształceniem zawodowym było większe - takich możliwości nie było - ocenia Urszula Blicharz z Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, w Ministerstwie Edukacji.

Szkoły branżowe dzielą się na szkoły I i II stopnia. Naukę w szkole branżowej I stopnia podjąć mogą uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową. Nauka ta trwa trzy lata i obejmuje kształcenie ogólne, jak i zawodowe.

Szkołę branżową I stopnia kończy się przystąpieniem do egzaminu z kwalifikacji zawodowej. Po jego zdaniu otrzymuje się dyplom potwierdzający posiadane kwalifikacje oraz uzyskuje się wykształcenie zasadnicze branżowe. Wykształcenie takie umożliwia już podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie.

Naukę w szkole branżowej II stopnia może rozpocząć absolwent szkoły zawodowej I stopnia. Nauka trwa dwa lata i kończy się uzyskaniem dyplomu technika, a tym samym - wykształcenia średniego branżowego, z możliwością przystąpienia do matury i kontynuowania nauki na studiach.

Nowości 2022/23

Uczniowie szkół branżowych mają do wyboru 226 zawodów, które przypisano do jednej z trzydziestu dwóch branż. To między innymi branża audiowizualna, budowlana, ceramiczno-szklarka, chemiczna, ekonomiczno-administracyjna. Na mocy rozporządzenia ministra edukacji i nauki w ofercie szkół branżowych pojawi się sześć nowych zawodów.

Cztery z tych profesji zaliczają się do branży budowlanej. Będą to na przykład monter konstrukcji targowo-wystawienniczych i technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego.

Dwa z nowych zawodów zaliczają się natomiast do branży transportu wodnego: to technik elektroautomatyk okrętowy i technik przemysłu jachtowego; te kierunki powstały na wniosek złożony przez pracodawców z branży produkcji jachtów i łodzi motorowodnych.

- Inicjatorem najczęściej są pracodawcy. Bardzo ściśle z nami współpracują. Już 40 lat pracuję w oświacie, więc znam różny przebieg tego kształcenia zawodowego, lecz takiej otwartości, jaką mamy teraz na nowe zawody, na nowe kwalifikacje, na nowe rozwiązania, do tej pory nie było - zapewnia Urszula Blicharz z Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego, w Ministerstwie Edukacji.

I dodaje, że treści nauczania uzgadniane są z pracodawcą.

- Staramy się np. wybierać takie rozwiązania, by uczniowie, którzy kształcą się na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia, tak zwanej zasadniczej szkoły zawodowej, mieli możliwość rozwoju zawodowego. I żeby nie kończyli tylko na szkole branżowej pierwszego stopnia, ale mieli możliwość uzupełnienia kwalifikacji w branżowej szkole II stopnia lub kształcić się w pięcioletnim technikum, mówi.

Dwa w jednym

Każda ze szkół branżowych naucza co najmniej kilku różnych zawodów, może także nauczać zawodów należących do kilku różnych branż. Uczeń w czasie nauki może też odbyć kwalifikacyjny kurs zawodowy inny niż jego kierunek kwalifikacji i - kończąc szkołę (pięcioletnie technikum) - otrzymać dwa dyplomy zawodowe.

- Mamy takie przypadki, jak np. technik ekonomista czy technik rachunkowości, kiedy w obu zawodach kształci się już tylko w technikum, ale uczeń uczący się profesji technik ekonomista w pięcioletnim technikum już w trakcie nauki w szkole ma wspólną kwalifikację z zawodem technik rachunkowości i może odbyć kwalifikacyjny kurs zawodowy tej drugiej kwalifikacji. To oferta, która daje uczniom większe szanse na rynku pracy: otrzymują dyplomy zawodowe w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości. Inna kwestia... Krawców brakuje, a mamy zawody krawiec, technik przemysłu mody i technik stylista. Osoba, która kształciła się w zawodzie krawiec może sobie zrobić drugą kwalifikację albo z technika przemysłu mody, albo technika stylisty - wylicza Urszula Blicharz

Takich rozwiązań wcześniej nie było. To zmiany, które mają zachęcić młodych ludzi do wyboru szkół branżowych.

Co z absolwentami

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Informatycznym Centrum Edukacji i Nauki, tworzy system monitorowania losów absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Monitoring prowadzi się dla zapewnienia informacji o przebiegu karier absolwentów - na potrzeby prowadzenia polityki oświatowej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Rezultaty mamy poznać w 2023 roku. Jak wynika z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, ponad 50 proc. uczniów decyduje się na naukę zawodu, wybierając po szkole podstawowej technikum lub szkołę branżową I stopnia.

