Resort edukacji odpowiada RPO: MEiN nie decyduje o zasadach rekrutacji na studia

MEiN nie decyduje o zasadach rekrutacji na studia, a skarg od maturzystów nie otrzymało. Tak minister Przemysław Czarnek odpowiedział Rzecznikowi Praw Obywatelskich, który postulował wyrównanie szans osób ze starą i tegoroczną maturą podczas rekrutacji.

Tegoroczni maturzyści skarżą się, że zasady przyjęć na studia w nowym roku akademickim nie uwzględniają różnic między maturą dotychczasową a tą w nowej formule.

Różnice wiążą się ze zmianą wymagań nowej podstawy programowej, m. in. przy egzaminach z języka polskiego.

MEiN nie decyduje o zasadach rekrutacji na studia, a ministerstwo dotychczas nie otrzymało skarg tegorocznych maturzystów w zakresie ustalonych przez uczelnie warunków rekrutacji - tak na interwencję RPO w tej sprawie odpisał minister Przemysław Czarnek.

- Nie można dopuścić do sytuacji, w której wyniki egzaminów różnych roczników staną się nieporównywalne, zaś o przyjęciu na wybrany kierunek studiów zdecyduje nie wiedza i umiejętności kandydata, ale rok uzyskania świadectwa dojrzałości - pisze rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Prosi go o stanowisko w tej sprawie.

Trudniejsza matura to mniejsze szanse w rekrutacji na studia

Do RPO wpływają pisma obywateli dotyczące zasad rekrutacji na uczelnie w roku akademickim 2023/2024. Zwracają oni uwagę, że w przyjętych na rok akademicki 2023/2024 zasadach uczelnie nie uwzględniają różnic między maturą w formule z 2015 r. oraz maturą w nowej formule, do której abiturienci będę przystępować od tego roku.

Wskazują oni, że egzaminy znacznie się różnią pod względem merytorycznym. Związane jest to z zasadniczą zmianą wymagań nowej podstawy programowej, która dotyczy m. in. egzaminu z języka polskiego. A to sprawia, że nie ma równych szans w procesie rekrutacji na studia.

To uczelnia ustala, jakie wyniki stanowią podstawę przyjęcia. RPO przypomina jednak, że władze publiczne powinny zapewniać obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. Tymczasem każda zmiana przepisów przeprowadzania egzaminów maturalnych prowadzi do zróżnicowania dostępu do uczelni wyższych. Organizacja egzaminów zewnętrznych powinna gwarantować możliwie obiektywne wyniki, które będą mogły być podstawą rekrutacji.

Dodaje, że wyniki na świadectwie mogą być wykorzystane przy rekrutacji w różnych latach, nie tylko w tym roku, w którym odbywał się egzamin. Jego zdaniem nie można dopuścić do sytuacji, w której wyniki egzaminów różnych roczników staną się nieporównywalne, zaś o przyjęciu na wybrany kierunek studiów zdecyduje nie wiedza i umiejętności kandydata, ale rok uzyskania świadectwa dojrzałości.

Dlatego rzecznik chciałby wypracowania rozwiązań prawych, które umożliwią zniwelowanie tych różnic w poziomach matur na etapie rekrutacji na uczelnie. Podaje przykład: mechanizmu, który mógłby się okazać przydatny - to uwzględnianie w procedurze rekrutacyjnej wyników egzaminu maturalnego w skali centylowej.

W ocenie RPO uczelnie powinny w procesie rekrutacji uwzględniać i procentową i centylową skalę.

Uwzględnianie w procesie rekrutacji na uczelnie wyższych także wyników maturalnych w skali centylowej - zwłaszcza wobec dynamicznych zmian w zakresie podstawy programowej - miałoby istotne znaczenie z perspektywy zapewnienia konstytucyjnie gwarantowanej zasady równości szans w dostępie do nauki poprzez zagwarantowanie kandydatom podobnych warunków rekrutacji.

- Niestety, z napływających sygnałów wynika, że w praktyce w procesie rekrutacji nie uwzględnia się wyników matur w części skali centylowej, a kwalifikacja zasadniczo odbywa się na podstawie liczby punktów z egzaminu - podkreśla Marcin Wiącek.

Minister Czarnek: uczelnie są autonomiczne, nie mam nic do powiedzenia

Na interwencję RPO odpowiedział minister Przemysław Czarnek. Przypomniał, że

warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia uczelnie ustalają samodzielnie. Uczelnie określają również, jakie wyniki będą podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie i podają je do wiadomości publicznej nie później niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, w którym ma się odbyć rekrutacja, a w przypadku utworzenia uczelni lub studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu - niezwłocznie.

Tak więc warunki rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 zostały uchwalone przez senaty uczelni i podane do wiadomości publicznej przed dniem 30 czerwca 2022 r., natomiast ostateczny wybór przedmiotów zdawanych na maturze w 2023 r. nastąpił do dnia 7 lutego 2023 r. (termin złożenia deklaracji o przystąpieniu do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym).

Uczelnie są autonomiczne i to one mają obowiązek ustalania takich przeliczników wyników matur, aby wszyscy kandydaci na studia mieli równe szanse w trakcie rekrutacji, a jedynym kryterium wstępu na studia była ocena wiedzy i umiejętności kandydata - podkreśla szef resortu oświaty i dodaje, że minister edukacji i nauki nie ma umocowania do opracowywania i wdrażania rozwiązań prawnych określających szczegółowe zasady rekrutacji na studia. Dotyczy to także przyjęcia przez nie skali centylowej.

- Ministerstwo Edukacji i Nauki dotychczas nie otrzymało skarg tegorocznych maturzystów w zakresie ustalonych przez uczelnie warunków rekrutacji na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024 - stwierdza Przemysław Czarnek w odpowiedzi skierowanej do RPO.

