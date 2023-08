Rok szkolny zaczniemy z tysiącami nauczycielskich wakatów. To już pewne

Ponad 20 tysięcy wakatów jest w tej chwili w oświacie w całej Polsce. Najwięcej, bo po ok. 3 tysiące, brakuje pedagogów i wychowawców w przedszkolach. - W rok szkolny wejdziemy z 8-10 tys. wakatów - przewiduje Robert Górniak, nauczyciel i wicedyrektor szkoły z Sosnowca.

- Przypuszczam, że w pierwszych dniach września będzie od 8 do 10 tys. ogłoszeń, a z końcem września skończy się to na jakichś 6-7 tysiącach. Ta liczba będzie się utrzymywała przez cały rok szkolny - uważa Robert Górniak.

- 1/3 tych wszystkich ogłoszeń o pracę w oświacie dotyczy stolic województw i tak mniej więcej zostanie - przewiduje. - W województwach o wysokim poziomie bezrobocia nauczyciele nie odchodzą tak chętnie z zawodu.

Najwięcej brakuje pedagogów oraz wychowawców przedszkolnych. Problemy są także z nauczycielami języków obcych.

W marcu 2023 roku Robert Górniak, nauczyciel i wicedyrektor w Zespole Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu i twórca fanpage'a "Dealerzy wiedzy", zaczął prowadzić serwis, który automatycznie zbiera dane ze stron z ogłoszeniami o pracę wszystkich 16 kuratoriów oświaty.

Tłumaczył wówczas, że nakłoniły go do tego "absurdalnie zaniżone" liczby o wakatach podawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Minister Przemysław Czarnek mówił wtedy, że w szkołach brakuje 2,9 tys. nauczycieli, "przy czym to nie jest 2,9 tys. pełnych etatów. To są również 2, 4, 10 godzin - i razem to jest 2,9 tys. wakatów". Szef resortu edukacji ocenił, że nawet gdyby brakowało 2,9 tys. pełnych etatów, to w stosunku do wszystkich 700 tys. nauczycieli byłoby to 0,4 proc.

Z Robertem Górniakiem rozmawiamy o jego statystykach, doświadczeniach jako nauczyciela i dyrektora oraz przewidywaniach na nadchodzący rok szkolny.

Robert Górniak, nauczyciel i wicedyrektor w Zespole Szkół Prywatnych Twoja Przyszłość w Sosnowcu i twórca fanpage'a Dealerzy Wiedzy

Ilu zna pan nauczycieli, którzy w ostatnim czasie zrezygnowali z pracy w oświacie?

- Przychodzą mi do głowy dwie albo trzy osoby, które zrezygnowały z pracy w minionym roku szkolnym i mówię tylko o najbliższym gronie nauczycieli, których znam bezpośrednio, osobiście, a nie znajomych np. z mediów społecznościowych. Natomiast sądząc po tym, jak dużo brakuje nauczycieli, to ten proces bez wątpienia się nasila.

Pan pracuje i zarządza szkołą prywatną. Czy tam też jest taki problem?

- Ten problem dotyczy wszystkich szkół, choć rzeczywiście nie jest tak nasilony w oświacie niepublicznej, jak w publicznej. W szkołach niepublicznych na pewno łatwiej jest zapewnić trochę lepsze warunki do pracy i przekonać nauczycieli, żeby jednak albo zostali, albo przyszli pracować. Dyrektorzy nie są związani ministerialną stawką wynagrodzenia, mogą też oferować inne warunki pracy. Mimo tego zdarza się, że nauczyciel zmienia szkołę lub całkowicie rezygnuje z pracy w oświacie.

A co robią nauczyciele, którzy odchodzą z oświaty?

- Przede wszystkim szukają takich stanowisk i zawodów, które są zbliżone do ich wykształcenia albo zainteresowań. Angliści i inni nauczyciele języków pracują np. w szkołach językowych - to nadal edukacja, natomiast już nie ta klasyczna, systemowa. Poloniści znajdują pracę we wszelkiego rodzaju wydawnictwach albo w prasie. Na pewno informatycy bez najmniejszego problemu znajdą pracę w branży IT, a nauczyciele z wykształceniem ścisłym w różnych firmach. Znam biologia, który odchodził ze szkoły do pracy w laboratorium, w którym też mógł realizować się zawodowo, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i pasją. Rynek jest w stanie wchłonąć i zainteresować nauczycieli.

Ilu brakuje nauczycieli w polskich szkołach i przedszkolach

W wprowadzonym przez pana zestawieniu wakatów przewidywał pan szczyt na połowę sierpnia. Trochę wcześniej to się zdarzyło, bo pod koniec lipca.

- Zgadza się, przeliczyłem się nieco, jeżeli chodzi o czas. Pod koniec lipca w szczytowym momencie było dokładnie 26 300 wakatów. Ja obstawiałem, że 27 tys. będzie w sierpniu.

Teraz troszeczkę ta liczba spadła. Z końcem lipca na tyle dużo ofert już zostało wygaszonych, że te dochodzące teraz już nie dobiły do 26 tys. W tej chwili liczba wakatów utrzymuje się pomiędzy 20 a 25 tys.

Obecnie to nieco ponad 20 tys. Jak pan sądzi, z iloma tysiącami wakatów zaczniemy nowy rok szkolny?

- Na pewno bardzo duża liczba tych ogłoszeń wygaśnie z końcem sierpnia. To normalne, bo dyrektorzy tak ustawiają ich ważność. Przypuszczam, że w pierwszych dniach września będzie od 8 do 10 tys. ogłoszeń, a z końcem września, kiedy będą następowały ostatnie ruchy kadrowe, skończy się to na jakichś 6-7 tysiącach. Ta liczba będzie się utrzymywała przez cały rok szkolny.

W tych trzech specjalizacjach są największe problemy

Gdzie będzie najgorzej? Nadal w stolicach województw?

- Przypuszczam, że tak. Stolice województw to miejsca, gdzie jest i będzie najtrudniej znaleźć nauczycieli. 1/3 tych wszystkich ogłoszeń teraz to są stolice województw i tak mniej więcej zostanie. W dużych miastach inną pracę po prostu znaleźć jest łatwiej.

Z pana analizy wynika także, że w województwach, gdzie jest wyższe bezrobocie, praca nauczyciela nadal jawi się jako atrakcyjna.

- Faktycznie, tam, gdzie stopa bezrobocia jest dosyć wysoka, a co za tym idzie średnie wynagrodzenia są niższe niż przeciętnie, ogłoszeń o wakatach w oświacie jest zdecydowanie mniej. To województwa: kujawsko-pomorskie, podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie.

I to nie jest dziwne. Nauczycielowi, który ma pewne zatrudnienie, nie ma alternatywy na rynku pracy i jeszcze przy niższym średnim wynagrodzeniu, otrzymywana pensja może się jawić jako atrakcyjna - szczególnie, jeśli może liczyć na więcej niż etat lub stałe nadgodziny. Nie będzie wówczas taki chętny, żeby pracę zmieniać.

Brakuje przede wszystkim osób, które zajmują się wychowaniem przedszkolnym i pedagogów.

- Wychowanie przedszkolne bije absolutne rekordy. To jest niemal 3 tys. wakatów, a było w którymś momencie nawet ponad 3 tys. Na dodatek nauczyciel wychowania przedszkolnego to jest ten, którego potrzeba na więcej niż 20 godzin, a nie tak jak w przypadku np. fizyka czy chemika - na dwie, cztery czy sześć godzin w danej szkole. Wychowawca przedszkolny to nauczyciel potrzebny na więcej niż typowe pensum, więc jego jest bardzo ciężko zastąpić zastępstwami doraźnymi, bo inni wychowawcy są już bardzo mocno obciążeni nadgodzinami.

Wciąż bardzo dużo brakuje psychologów i pedagogów specjalnych, co jest spowodowane zmianą przepisów, które wprowadzają konieczność zatrudnienia takich nauczycieli. Dobrze, że takie zmiany nastąpiły, bo tacy nauczyciele są potrzebni w szkołach i mają co robić. Widać jednak bardzo dobrze, że takie zasady i takie warunki, jakie mogą dyrektorzy zaproponować pedagogom specjalnym czy psychologom, nie wystarczają, by chcieli oni przyjść do szkoły i pracować.

Jak liczyć wakaty w oświacie? Sposobów jest kilka

Kiedy zaczął pan robić zestawienie wakatów wiosną tego roku, tłumaczył, że zirytowały pana wypowiedzi przedstawicieli resortu edukacji i samego ministra Przemysława Czarnka na temat liczby wakatów. Jak to jest możliwe, że minister i resort podają zupełnie inne dane niż pan, skoro jakoby opierają się także na danych z kuratoriów?

- Ministerstwo i minister używają przeróżnych sposobów, żeby tę liczbę zmniejszyć, zminimalizować, zbagatelizować. Jednym ze sposobów jest rzeczywiście podawanie, że ogromna liczba tych ogłoszeń dotyczy cząstki etatu: dwie, trzy, cztery godziny tygodniowo. Oczywiście to jest prawda, bardzo dużo jest takich ogłoszeń na jedną, dwie lub trzy godziny. Ale są też ogłoszenia, w których nauczyciele są poszukiwani na 18-20 lub 24 godziny. I takich jest niemal połowa z wszystkich! To ogłoszenia, w których szuka się do pracy na etat albo więcej. A średnia z wszystkich ogłoszeń to niemal 15 godzin.

Drugim ze sposobów, żeby powiedzieć, że nie jest aż tak dramatycznie, jest wykluczenie z tych statystyk pedagogów specjalnych i psychologów jako „nauczycieli nietablicowych”. Rzeczywiście, można w ten sposób zmniejszyć liczbę wakatów o te 6 tys., już będzie lepiej to wyglądało, no ale tych nauczycieli też brakuje, a po to minister wprowadzał etaty tych specjalistów, żeby w oświacie działo się lepiej.

Często się pomija nauczycieli wychowania przedszkolnego, których - jak wiemy - bardzo dużo brakuje.

To powoduje, że te liczby maleją, bo jeżeli odłożymy wszystkie ogłoszenia do pięciu godzin, wychowawców przedszkolnych i pedagogów, to faktycznie problemu nie ma.

Bardzo często jest też podejmowany temat, że kłopot dotyczy tylko dużych miejscowości, bo w małych dyrektorzy mają już pełną kadrę. No i znowu, to jest prawda, ale jednocześnie oznacza, że w dużych miastach jest o wiele większy problem niż przytaczane przez resort 2 lub 3 proc. wakatów.

Kwestia braku nauczycieli w szkołach może być postrzegana jako efekt całej masy problemów, z jakimi zmaga się polska oświata. Szykują się różnego rodzaju protesty, są zapowiadane na wrzesień. Czy pan uważa, że środowisko nauczycielskie jest zjednoczone i wspólnie reprezentuje swoje interesy?

- To środowisko jest bardzo zróżnicowane. Po tylu latach złego traktowania i wynagradzania nie jest to też bardzo dziwne. Są zatem nauczyciele rzeczywiście bardzo mocno zaangażowani, którzy chcieliby jak najlepszych warunków do pracy i dają z siebie jak najwięcej, ale są też tacy, którym będzie wszystko jedno. Jako osoba, która praktycznie od zawsze pracuje w oświacie niepublicznej, mam troszeczkę inny stosunek do protestów. Rozumiem osoby protestujące, natomiast sam nie będę protestował.

