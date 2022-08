Rosną problemy z nowym rokiem szkolnym. Ukraińskich dzieci może być więcej niż ktokolwiek się spodziewa

Jeśli pod koniec czerwca można było śmiało mówić, że polskie przedszkola i szkoły poradziły sobie z ogromną falą dzieci ukraińskich, które znalazły schronienie w naszym kraju, to dziś stanowi to wielką niewiadomą. Nikt bowiem nie wie, ile dzieci ukraińskich tak naprawdę znajdzie się w naszym systemie edukacyjnym i gdzie będą one zlokalizowane. Pierwsze sygnały ze szkół są mocno niepokojące, bo dzieci przybywa i niektóre placówki będą musiały dokonywać roszad w oddziałach ogólnodostępnych, by dzieci polskie nie znalazły się w mniejszości.

Niespełna miesiąc przed rozpoczęciem roku szkolnego nie wiadomo, ile dzieci będzie w szkołach i przedszkolach.

Można się spodziewać, że niektóre szkoły będą przeżywać prawdziwe oblężenie dzieci ukraińskich, natomiast inne wcale.

Na taki wariant nikt nie jest jeszcze przygotowany, ale trzeba go brać pod uwagę.

- Na razie nie mamy problemu z nadmiarem dzieci ukraińskich. Ruch zrobił się po zakończeniu roku szkolnego, ale wtedy ci uczniowie raczej papiery zabierali, bo albo wracali do Ukrainy, albo przenosili się do innego miasta - mówi Anna Sosna, dyrektor SP nr 35 w Częstochowie.

Tłumaczy, że do zakończenia roku szkolnego 2021/2022 w szkole funkcjonowały dwa oddziały przygotowawcze. Wszystkie dzieci otrzymały promocję do odpowiednich klas ogólnodostępnych, ale biorąc pod uwagę to, co się stało, nie wiadomo, czy one w tej szkole zostaną.

- Próbowaliśmy robić w czerwcu takie rozpoznanie, ale rodzice ukraińscy nie potrafili się zadeklarować. Więc jesteśmy w zawieszeniu - tłumaczy.

Dodaje jednocześnie, że obecnie nie wiadomo, czego się spodziewać i może się okazać, że we wrześniu będziemy się mocno zastanawiać, co robić dalej.

- Miasto podjęło decyzję o utworzeniu oddziałów przygotowawczych w innych szkołach, ale nie jest wykluczone, że na początku września taki oddział nie pojawi się również u mnie - wyjaśnia Anna Sosna.

Szacowanie liczby uczniów

Dziś trudno powiedzieć, jak to będzie we wrześniu. Minister edukacji i nauki coraz częściej podaje informacje, że polski system edukacyjny będzie musiał przyjąć ok. 400 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy. A więc dwa razy więcej niż było ich jeszcze kilka tygodni temu, kiedy w przedszkolach i szkołach funkcjonowało ok. 200 tys. dzieci. Jednocześnie - według wyliczeń strony ukraińskiej - około 540 tys. uczniów z Ukrainy uczyło się zdalnie w systemie ukraińskim z terenu Polski. Oczywiście nikt nie wie, ile dzieci uczestniczyło w obu systemach, co wyraźnie wybrzmiało podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, ale jeśli przynajmniej część z dzieci uczących się zdalnie trafi do polskich szkół, to liczba 400 tys. nowych uczniów i przedszkolaków jest gwarantowana.

- Musimy zdawać sobie sprawę, że duże miasta już tego nie wytrzymają - mówi Urszula Woźniak, prezes Oddziału ZNP Warszawa Mokotów Ursynów Wilanów.

Z przygotowanego przez nią raportu „Funkcjonowanie oświaty na Mazowszu w związku z napływem uchodźców z terenu Ukrainy” wynika, że w Warszawie musiałoby powstać co najmniej 70 nowych placówek oświatowych, by pomieścić dodatkowych uczniów. Z około 35 tys. uczniów, którzy trafili do systemu edukacji w województwie mazowieckim, 50 proc. (17 360) znalazło się w Warszawie. W kolejnych miastach województwa było ich zdecydowanie mniej.

- Dla przykładu, w Radomiu przybyło 766 uczniów z Ukrainy i utworzono tam 11 oddziałów przygotowawczych, a w Siedlcach przybyło 748, czyli porównywalnie, a nie utworzono żadnego oddziału przygotowawczego - czytamy w raporcie.

Problemy lokalowe to nie wszystko. Brakuje nauczycieli (fot. shutterstock).

Czekając na problemy

Okazuje się, że od tego czasu niewiele się zmieniło. Mimo zapewnień władz państwowych i samorządowych, nie doszło do wyraźnej dyslokacji uchodźców z Ukrainy na terenach Polski. Ta ludność gromadzi się głównie w wielkich ośrodkach miejskich, a ukraińskie dzieci trafiają do placówek oświatowych przez nie prowadzonych.

Widać to wyraźnie w szokłach zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu, które przeżywają prawdziwe oblężenia. Wygląda na to, że tak będzie i teraz.

- Od zakończenia roku szkolnego nie ma dnia, żeby nie przyszedł ktoś z pytaniem o przyjęcie dziecka ukraińskiego. Pojawiają się też Białorusini, ale Ukraińców jest najwięcej. Można powiedzieć, że drzwi się nie zamykają - mówi Jolanta Gajęcka, dyrektor SP nr 2 w Krakowie.

W szkole liczącej ponad tysiąc dzieci jest już ponad 150 cudzoziemców - z czego 83 zapisanych i przyjętych w ciągu roku szkolnego.

- Z tych zapisanych po 24 lutego zostało nam 60, ale nowych przybywa. To są różne dzieci - jedne, które już uczyły się w polskiej szkole, a więc z zaświadczeniami lub ze świadectwami wydanymi przez szkoły w różnych częściach kraju, które przeniosły się właśnie do Krakowa, ale też i takie, które właśnie przybyły z Ukrainy - wyjaśnia.

Będą klasy z mniejszością polską

Na razie wszystkich rodziców Jolanta Gajęcka odsyła na termin po 22 sierpnia, bo wtedy będzie asystent wielokulturowy, który pomoże w rozmowach. Ale już teraz zastanawia się, jak te dzieci w szkole rozlokować, ponieważ na poziomie przyszłych klas szóstych, siódmych i ósmych dzieci polskich jest mało. Wcześniej trafiały do nich dzieci obcokrajowców, żeby nie przekroczyć limitów. Teraz, gdyby chciała dalej prowadzić tak te oddziały klasowe, to po przyjęciu dzieci ukraińskich powstałyby klasy z mniejszością polską.

- Jeżeli przyjmę wszystkie dzieci ukraińskie, które są chętne, to czeka mnie rozmowa z rodzicami dzieci polskich, żeby się zgodzili przepisać swoje dzieci do innych oddziałów klasowych. Wtedy na poziomie tych klas będę miała po jednym oddziale z uczniami wyłącznie ukraińskimi. Integracji nie będzie, ale innego sposobu nie ma, bo przecież nie jest możliwe, żeby w klasie większość stanowiły dzieci obcokrajowców - tłumaczy.

