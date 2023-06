Rośnie świadczenie urlopowe nauczycieli. Ale nie wiadomo, kiedy je dostaną

Nie jest wykluczone, że świadczenie urlopowe nauczycieli wzrośnie o ponad 16 proc. Pytanie tylko, czy je w te wakacje dostaną. ZNP prosi resort oświaty o interpretację przepisów.

Projekt ustawy okołobudżetowej zakłada wzrost od 1 lipca kwoty bazowej służącej obliczaniu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Wyższa kwota odpisu oznacza wyższe świadczenie wakacyjne dla nauczycieli i pracowników oświaty. Problem polega na tym, że przepisu jeszcze nie ma, a wakacje trwają.

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) pyta ministra edukacji i nauki, według jakich przepisów to świadczenie powinno być naliczane i czy przewidziane są rekompensaty.

1. Jaka kwota świadczenia urlopowego dla nauczycieli będzie obowiązująca w okresie wakacji 2023 r., skoro od 1 lipca rośnie kwota bazowa służąca do wyliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a świadczenie urlopowe jest wypłacane do końca sierpnia?

2. Czy jeżeli kwota świadczenia urlopowego zostanie wypłacona w wysokości opartej o wysokość odpisu obowiązującego do 30 czerwca, to czy powinna ona jako świadczenie roszczeniowe zostać wyrównana do dnia 30 września w wysokości uwzględniającej kwotę odpisu obowiązującą od 1 lipca?

3. Czy pracodawca po 1 lipca może ustalić ogólną kwotę funduszu świadczeń socjalnych na podstawie kwoty bazowej lub odpisu - obowiązujących do 30 czerwca 2023 r., a dokonać korekty odpisów na fundusz w nowych wysokościach do dnia 30 września 2023 r., tj. już po dokonaniu wypłat dofinansowania wypoczynku letniego?

To trzy podstawowe pytania, jakie Związek Nauczycielstwa Polskiego skierował do ministra edukacji i nauki w liście z 26 czerwca.

Wynikają one z tego, iż na podstawie procedowanej obecnie nowelizacji ustawy okołobudżetowej na rok 2023 (projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw), a także nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela w zakresie m.in. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, zmieniają się kwoty bazowe, w oparciu o które naliczane jest to świadczenie dla nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i emerytów. Zmienia się również wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli.

Od 1 lipca odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będą wyższe

Jak podkreśla ZNP, oznacza to, że nauczycieli obowiązywać będzie odpis w wysokości:

3045,21 zł - w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., wyliczony w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2019 r.;

- w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., wyliczony w oparciu o kwotę bazową z 1 stycznia 2019 r.; 3537,80 zł - w okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., zgodnie z kwotą bazową z 1 stycznia 2021 r.

Natomiast w odniesieniu do pracowników niepedagogicznych odpis w wysokości:

4434,58 zł - od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r.;

- od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r.; 5104,90 zł - od 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wyliczony na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r.

W projekcie nowelizacji zakłada się również, że równowartość odpisów w nowej wysokości pracodawca przekazuje na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w terminie do dnia 30 września 2023 r. - z uwzględnieniem odpisów przekazanych do 31 maja w poprzednio obowiązującej wysokości.

Związkowcy obawiają się, że nauczyciele nie będą mogli skorzystać z wyższej kwoty świadczenia wakacyjnego

Tymczasem zgodnie z treścią art. 53 ust. 1a KN z odpisu na ZFŚS wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego. W związku z tym powstaje wątpliwość, czy pracodawca dokonując dystrybucji świadczeń socjalnych w okresie ferii letnich, będzie operował funduszem socjalnym w kwocie ustalonej w oparciu o odpisy obowiązujące do 30 czerwca, czy też na podstawie odpisów obowiązujących od 1 lipca.

W sytuacji rozwiązania zasygnalizowanego jako pierwsze może to oznaczać, że wzrost odpisów na fundusz od 1 lipca nie będzie miał żadnego pozytywnego skutku w zakresie wysokości świadczeń socjalnych pobieranych przez pracowników w formie dofinansowania wypoczynku letniego czy świadczenia urlopowego dla nauczycieli. Wysokość tych świadczeń jest bowiem determinowana globalną kwotą zgromadzoną na rachunku ZFŚS w danej jednostce systemu oświaty. Ta zaś zależy od wysokości odpisów.

Wzrośnie też wysokość odpisów dla nauczycieli na emeryturze, rentach i świadczeniu socjalnym, ale nie wiadomo, jak je liczyć

W liście do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka ZNP poprosił także o rozwianie wątpliwości związanych z wysokością odpisu na fundusz, a co za tym idzie z wysokością świadczenia urlopowego dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Problem wynika z tego, że procedowana obecnie w Senacie ustawa z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw zmienia art. 53 ust. 2 KN.

Zgodnie z nowym brzmieniem tego artykułu odpisu na ZFŚS dla ww. grupy nauczycieli dokonuje się w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, skorygowanej w końcu danego roku kalendarzowego do faktycznej, przeciętnej liczby tych nauczycieli i 42 proc. kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 KN, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. Obecnie kwota ta wynosi 3.981,55 zł. W związku z powyższym ZNP pyta ministra:

Jaka ma być wysokość odpisu na fundusz socjalny według stanu na dzień 1 lipca 2023 r. - na jednego nauczyciela emeryta?

Jaka kwota bazowa ma zastosowanie do odpisu na fundusz socjalny, o którym mowa w art. 53 ust. 2 KN w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw?

