Rozmowy resortu edukacji ze związkami zawodowymi zawieszone

Oburzony nauczyciel, 2022-02-08 15:31:08

Moi drodzy forumowicze. Przez cały czas trwania tego forum tematem wiodącym są emerytury. Nie mogę zrozumieć, że stały się one kartą przetargową w negocjacjach na temat Statusu Zawodowego Nauczyciela ale skoro ta sytuacja przyniosłaby pożądany efekt to ok. Niestety najprawdopodobniej będzie inaczej-

...

oby nie! Ale pomijając to, przecież po upadku komunizmu i nastaniu demokracji w naszym kraju rozpoczął się proces zadośćuczynienia, zwracania własności prawowitym właścicielom itp. Dlatego nie rozumiem dlaczego art. 88KN z 1982 roku obecnie stał się kartą przetargową do zmiany zasad pracy nauczyciela. Przecież to prawo przed dokonaniem w nich zmian obowiązywało do do 17 grudnia 1998 roku i rzeczą prawnie i jakkolwiek inaczej rozumiejąc było prawem niezbywalnym dla nauczycieli zatrudnionymi do tego momentu. Problemem jest to że odwołanie się w nim do Konstytucji RP, że to prawo jako prawo nabyte jest mniej ważne od dobra społecznego jest drugorzędne. Pytam jakie to prawo społeczne jest tak ważne, że prawo nabyte w tym przypadku przestało funkcjonować? Uważam, że zostało to celowo zrobione przez Trybunał Konstytucyjny aby wszystkie pozwy prywatne czy zbiorowe były oddalane i tak się dzieje. W tej sytuacji uważam, że ta bulwersująca sprawa powinna być załatwiona definitywnie przez Prokuraturę Krajową i Ministra Sprawiedliwości jak Zarówno PiS jak i Solidarną Polskę jak z Ministrem Sprawiedliwości i Prokuratorem Generalnym panem Ziobrą. Jeśli