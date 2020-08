Rozporządzenia ws. elastycznego nauczania milczą na temat wynagrodzeń

Rozporządzenia umożliwiające dyrektorom elastyczne reagowanie na sytuację epidemiczną w szkole lub placówce oświatowej wprowadzają ich pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje - zwraca uwagę Sławomir Wittkowicz.

Nowe przepisy nie rozwiązują kwestii kosztów związanych z zabezpieczeniem higienicznym szkół oraz zwiększonego zapotrzebowania na pracowników - ocenia.

Do uregulowania wciąż pozostają kwestie wynagrodzeń nauczycieli prowadzących kształcenie zdalne - mówi.

Dla Sławomira Wittkowicza, przewodniczącego Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność -Oświata”, nie ulega kwestii to, że projektowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenia, które wczoraj wieczorem trafiły do roboczych konsultacji, tworzą podstawy prawne do stosowania elastycznych form nauczania - od kształcenia tradycyjnego, przez nauczanie hybrydowe aż po kształcenie zdalne. Wskazuje jednak, że rozwiązania wyraźnie przerzucają pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie jednostek oświatowych na ich dyrektorów oraz na organy prowadzące. Odpowiedzialność powiatowego inspektora sanitarnego, którego opinia ma charakter wiążący dla dyrektora - tzn. bez niej dyrektor placówki oświatowej nie będzie mógł nic zrobić - nie istnieje.

Jego zdaniem w rozporządzeniach nie znalazły się kwestie, które będą bardzo istotne dla właściwego funkcjonowania przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych po 1 września 2020 r. Podkreśla jednocześnie, że części problemów nie można rozwiązać w drodze rozporządzenia. Wymaga to przygotowania specustawy, a tej bez dialogu z interesariuszami nie da się uchwalić.

Przedstawiciel nauczycieli widzi następujące wady tych regulacji:

Bez wsparcia

Po pierwsze, w rozporządzeniu dotyczącym warunków bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach mówi się o wymogach sanitarnych, w tym o konieczności stosowania jednoosobowych stolików i zachowaniu odpowiedniej odległości między uczniami.

- Za tymi wymogami powinno iść zwiększenie środków dla organów prowadzących i konieczność de facto zatrudnienia nowych pracowników niepedagogicznych, nie mówiąc już o nauczycielach, których może zabraknąć. Zapewnienie bezpieczeństwa nie powinno bowiem bazować na wietrzeniu sal czy jednorazowym przemyciu klamek itp., ale te działania powinny być stałe i systematyczne. A to są koszty - wyjaśnia przedstawiciel FZZ.

Niepewne wynagrodzenia

Po drugie, w dalszym ciągu nie zostały uregulowane kwestie wynagrodzeń nauczycieli w czasie prowadzenia zajęć hybrydowych czy zdalnych.

- W rozporządzeniu znalazło się tylko odniesienie do kwestii godzin ponadwymiarowych związanych z realizacją podstawy programowej, co jest bezdyskusyjne. Bo jeżeli nauczyciel realizuje podstawę, to nie ma żadnych powodów do tego, żeby obniżać mu wynagrodzenie i nie uwzględniać mu tych godzin. Tu wchodzimy w kwestie związane chociażby z dodatkami, których część organów nie chce wypłacać - stwierdza Sławomir Wittkowicz.