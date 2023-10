Ruszyła giełda nazwisk. To oni mogą zastąpić ministra Czarnka

Wyborczy pył jeszcze dobrze nie opadł, a już rozpoczęły się spekulacje, kto mógłby przejąć ministerstwo edukacji. Otwarcie o chęci objęcia ministerstwa mówi posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ale to nie jedyna kobieta, która ma szanse zostać ministrem edukacji.

Czarnym koniem w wyścigu po tekę ministra edukacji może okazać się Marcin Józefaciuk, wieloletni dyrektor, a obecnie wicedyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi.

Obecny minister edukacji Przemysław Czarnek otrzymał w wyborach parlamentarnych aż 121 tys. głosów. To najlepszy wynik nie tylko w jego okręgu (lubelskim), ale i w całym województwie - ta popularność nie przekłada się jednak na sympatię wśród posłów obecnej opozycji, dlatego jeśli stworzenie rządu przypadnie Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drodze i Lewicy, a wszystko na to wskazuje, w resorcie edukacji nie będzie już dla niego miejsca. Spekulacje, kto mógłby przejąć po Przemysławie Czarnku tekę ministra edukacji i nauki trwają. Wśród faworytów na to miejsce wymieniana jest między innymi posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk kandydatką Lewicy na ministra edukacji i nauki?

Pochodząca z Wrocławia Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy sama nie ukrywa, że interesuje ją ta posada. - Nigdy nie ukrywałam, że to jest główny obszar moich zainteresowań - powiedziała dziś w rozmowie z wp.pl.

Posłanka z Wrocławia w sprawy edukacji zaangażowana jest od dawna. Z wykształcenia jest pedagogiem, a w poprzedniej kadencji Sejmu zasiadała miedzy innymi w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania, a także Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (fot. Twitter/ Agnieszkadziemianowicz-bak)

Jakim ministrem byłaby Agnieszka Dziemianowicz-Bąk? podczas przedwyborczej debaty dla PortalSamorzadowy.pl posłanka deklarowała między innymi:

- podniesienie pensji nauczycielom i pracownikom oświaty;

- konieczność przerzucenia obowiązku płacenia pensji nauczycieli z samorządów na rząd;

- wycofanie lekcji religii ze szkoły, a przynajmniej zaprzestanie finansowania lekcji religii z pieniędzy państwowych;

- wycofanie się z lekcji HiT (Historia i Teraźniejszość);

- powrót do rozmowy na temat darmowych ciepłych posiłków w szkołach.

Kandydatką KO na ministra edukacji może być Krystyna Szumilas

Choć oficjalnie nie padły w tej sprawie żadne deklaracje, naturalną kandydatką na stanowisko ministra edukacji z ramienia KO wydaje się być Krystyna Szumilas. Posłanka ze śląska, w latach 2007-2011 sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a w latach 2011-2013 minister edukacji narodowej. W poprzedniej kadencji zastępca przewodniczącego w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, członkini Podkomisji stałej do spraw jakości kształcenia i wychowania, a także Podkomisji stałej do spraw ekonomiki edukacji i nauki.

Krystyna Szumilas wciąż cieszy się ogromnym poparciem i zaufaniem, co pokazują między innymi ostatnie wybory, w których w swoim okręgu uzyskała rekordowe poparcie.

- Nieprzypadkowo liderką listy w Gliwicach jest Krysia Szumilas, nauczycielka - to ona jest jedną z tych gwarancji, że w ciągu pierwszych 100 dni polskie nauczycielki i nauczyciele dostaną 30 proc. podwyżki od każdej zasadniczej pensji nauczycielskiej, a nasze dzieci i nasze wnuki zaczną dostrzegać pozytywne zmiany w szkole - mówił Donald Tusk podczas spotkania wyborczego w Katowicach.

Jakim ministrem byłaby Krystyna Szumilas? Podczas przedwyborczej debaty dla PortalSamorzadowy.pl posłanka deklarowała między innymi:

- odpolitycznienie szkoły i stworzenie strategii dla edukacji nie na kadencję, a na lata;

- odchudzenie podstawy programowej;

- podwyżki dla nauczycieli - o co najmniej 30 proc. Nie mniej niż 1500 zł brutto podwyżki. Wprowadzenie systemu automatycznej rewaloryzacji.

Krystyna Szumilas (fot. Krystyna Szumilas/Facebook)

W debacie dla nas zaznaczyła jednak, że polska szkoła potrzebuje przede wszystkim spokoju, dlatego wszystkie zmiany powinny być wprowadzane powoli i w konsultacji z rodzicami oraz nauczycielami.

- Reforma minister edukacji była deformą. Mamy na to wyniki badań zewnętrznych. Gimnazja pozwalały na lepszy rozwój - podkreślała w debacie dla PortalSamorzadowy.pl była minister edukacji Krystyna Szumilas. Dodała jednak, że powrót do tego scenariusza jest już niemożliwy.

- Serce boli mnie jako pedagoga, ale nie ma w tej chwili powrotu do gimnazjów - wskazywała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Wytatuowany nauczyciel ministrem edukacji? To możliwe

Czarnym koniem w wyścigu po tekę ministra edukacji może okazać się także Marcin Józefaciuk, wieloletni dyrektor, a obecnie wicedyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi, który ze szkolnej ławy wkroczy do sejmowej. Łodzianin startował w wyborach parlamentarnych po raz pierwszy jako niezrzeszony w żadnej partii kandydat i z 10 miejsca - choć zdarza się to niezwykle rzadko - bez problemu zdobył mandat.

Marcin Józefaciuk (Fot. Facebook/Marcin Józefaciuk)

Marcin Józefaciuk uczy kilku różnych przedmiotów: j. angielskiego, j. polskiego w klasie ukraińskiej, informatyki, wychowania fizycznego, etyki, fizyki i przedmiotów optycznych.

"Wiem, że reprezentuję głos nauczycieli, pracowników oświaty, młodych i też doświadczonych, osób z niepełnosprawnościami, osób w kryzysie bezdomności, przedsiębiorców oraz ultrasów, jak również wielu innych. Zawsze jesteście mile widziani - zapraszam WAS do WSPÓLNEJ walki. Bez WAS nic nie znaczę" - napisał już po wygranej w swoich mediach społecznościowych i dodał, że nie zamierza odchodzić z zawodu.

"Jedno jest pewne - NIE przestaję być nauczycielem, NIE chcę przejść na pensję sejmową - chcę i kocham kontakt z moją młodzieżą, moimi bąblami. Damy radę, a ICH/WASZA edukacja nie ucierpi!" - napisał Marcin Józefaciuk na swoim profilu facebookowym.

