Ruszyła rekrutacja do szkół średnich 2022. Ważne terminy i zasady

Dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych rozpoczął się bardzo ważny okres - 16 maja ruszył nabór do szkół średnich, a za chwilę egzaminy ósmoklasisty. Rekrutacja w całym kraju rozpoczęła się 16 maja i potrwa do połowy czerwca.

Nabór do szkół średnich

Uczniowie klas ósmych mogą wybrać trzy szkoły w których chcieliby kontynuować naukę i tam złożyć podania.

Uczniowie podczas rekrutacji do szkoły średniej mogą maksymalnie zdobyć 200 punktów. 100 punktów za wynik egzaminu ósmoklasisty, czyli bezbłędnie napisany test z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, 72 punkty można otrzymać za oceny na świadectwie (celująca 18 punktów, bardzo dobra 17, dobra 14, dostateczna 8, dopuszczająca 2).

Można także zdobyć dodatkowe punkty. Za świadectwo z tzw. czerwonym paskiem jest ich 7 punktów, udział w wolontariacie to 3 punkty, a za inne dodatkowe aktywności (udział w konkursach, olimpiadach, wydarzeniach sportowych) można otrzymać od 2 do 10 punktów, ale w sumie nie więcej niż 18.

Egzamin ósmoklasisty 2022

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 24 - 26 maja. 24 maja (wtorek) o godzinie 9 zaplanowano egzamin z języka polskiego, 25 maja o godz. 9.egzamin z matematyki, a 26 maja o godz. 9 z języka obcego nowożytnego.

Listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkół będą znane 20 lipca. Od 21 do 27 lipca kandydaci będą mieli czas aby potwierdzić chęć podjęcia nauki w szkole do której zostali zakwalifikowani.

Zrobią to poprzez złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Rekrutacja uzupełniająca będzie miała miejsce z początkiem sierpnia.

