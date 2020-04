Ryszard Proksa: dobrze, że matury będą w czerwcu, ale po co ten egzamin ósmoklasisty

Dobrze, że nauka zdalna została przesunięta o kolejne trzy tygodnie, bo wprawdzie wykres zachorowalności na koronawirusa się spłaszcza, ale ryzyko nadal istnieje - uważa Ryszard Proksa.



Jego zdaniem zaproponowane terminy egzaminu maturalnego nie burzą koncepcji organizacji roku szkolnego i nie naruszają procesu rekrutacji na studia.

Pomysł przywrócenia nauki dzieci z klas I-III w szkołach nie jest według Proksy najszczęśliwszy, bo trudno będzie nad nimi zapanować.

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 24 maja. Egzamin ósmoklasisty od 16 do 18 czerwca. Egzaminy maturalne od 8 do 29 czerwca, bez egzaminów ustnych. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie od 22 czerwca do 9 lipca, a egzaminy zawodowy od 17 do 28 sierpnia – to najważniejsze daty podane przez ministra Dariusza Piontkowskiego podczas konferencji 24 kwietnia.

Nauka zdalna do 24 maja

Według Ryszarda Proksy, przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, przedłużenie pracy zdalnej szkół do 24 maja to dobre posunięcie. Można było to przewidzieć, ponieważ w kraju nastąpiła stabilizacja zachorowań na koronawirusa, ale niebezpieczeństwo rozwoju epidemii jest nadal bardzo duże.

- Były pewne sugestie, żeby przywrócić normalne nauczanie wcześniej, ponieważ w kilku krajach zdecydowano się na stopniowe otwieranie szkół, ale na przykład Czesi, którzy są w dobrej sytuacji, gdy chodzi o pandemię, nie otworzą szkół do końca maja. Podzielam to podejście. Uważam, że ostrożność jest tutaj bardzo wskazana, mimo że to spowoduje jeszcze większe zmęczenie dzieci i młodzieży uczącej się w domu, i rodziców, i nauczycieli – podkreśla przewodniczący Proksa.

Jego zdaniem nauczyciele chętnie wróciliby do normalnego nauczania, bo praca zdalna z uczniem jest dla nich o wiele bardziej obciążająca czasowo i psychicznie niż praca bezpośrednio z uczniem – w przypadku nauczania zdalnego dłużej trwa zarówno przygotowanie lekcji, jak i przekazanie wiedzy uczniom oraz jej sprawdzenie. Pracując w domu nauczyciele muszą też zajmować się swoimi pociechami.

Czas na matury

Zdaniem przewodniczącego oświatowej Solidarności ustalona na 8 czerwca data rozpoczęcia egzaminu dojrzałości świadczy o tym, że ministerstwo edukacji podeszło do problemu matur bardzo racjonalnie.

- Zaproponowany termin egzaminów maturalnych nie burzy praktycznie organizacji ani roku szkolnego, ani roku akademickiego. I nawet jeśli ten termin przesunie się z jakichś powodów, to nic się nie stanie. To, że nie będzie egzaminów ustnych jednym pomoże, a drugim zaszkodzi, ale takie są warunki i nie ma co gdybać, co byłoby lepsze - podkreśla.

Komu potrzebny ten egzamin?

W przypadku egzaminu ósmoklasisty uznanie przewodniczącego dla ustaleń ministra Piontkowskiego nie jest już takie jednoznaczne.

- Wydawało mi się, że ten egzamin będzie odwołany, ale wygląda na to, że ministerstwo ocenia sytuację epidemiczną jako na tyle stabilną, że postanowiło i w jej przypadku dopełnić wszelkich formalności, żeby nie było później niepotrzebnych żalów, że egzamin się nie odbył. Jeśli jest taka możliwość, to trzeba się z taką decyzją zgodzić, tym bardziej że to nie zaburzy on procesu rekrutacji do szkół średnich. Zatem staramy się, żeby rok szkolny normalnie trwał. Co będzie dalej, zobaczymy – puentuje Ryszard Proksa.