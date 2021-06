Rząd i nauczyciele o płacach. Raczej się nie dogadają

Resort edukacji proponuje również, aby minimalnych stawki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego były określone kwotowo w rozporządzeniu.

Według dokumentu ten wzrost wynagrodzenia ma być osiągnięty poprzez:

- zwiększenie pensum nauczyciela o 2 godziny tygodniowo (z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego); a także

- zwiększenie wymiaru zajęć dodatkowych poza pensum o 2 godziny, które obowiązkowo realizowaliby nauczyciele przedmiotów wymagających mniej czasu na przygotowanie się do zajęć, a więc nauczyciele wychowania fizycznego, plastyki i muzyki.

Środki na ten cel miałyby zaś pochodzić z pieniędzy zaoszczędzonych na godzinach ponadwymiarowych, z włączenia do wynagrodzenia kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego oraz z przesunięcia na wynagrodzenia części środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po zmianie systemu naliczania środków na ZFŚS dla nauczycieli.

Co na to związkowcy?

Powyższe propozycje nie budzą już tak wielkich emocji i związkowcy nie chcą o nich rozmawiać.

- W tych propozycjach nie jest spełniony podstawowy warunek dalszych rozmów, którym jest uzależnienie wynagrodzenia nauczycieli od średniej krajowej. Jeśli rząd się uprze przy swoim rozwiązaniu, to na tym zakończą się te rozmowy – mówi Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

W jego opinii pozostałe kwestie - zarówno stopnie awansu zawodowego, jak i biurokracja – stają się sprawami całkowicie drugorzędnymi. Podkreśla przy tym, że propozycje ministerialne są żywcem wyjęte z „paktu dla edukacji”, który rząd proponował w czasie strajku nauczycielskiego przed dwoma laty.

- Tylko, że teraz rząd mówi o zwiększeniu pensum nie o 4-6 godzin, a o dwie. Pozostałe argumenty są praktycznie takie same – zauważa.

Sławomir Wittkowicz, przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum – Oświata” oraz przedstawiciel Forum Związków Zawodowych, również nie spodziewa się owocnych obrad.

- W porównaniu z pierwszą, majową propozycją nic się nie zmieniło. W tych propozycjach nie ma odpowiedzi na zgłoszone przez nas postulaty i problemy, które przecież formalnie wysłaliśmy do ministra Przemysława Czarnka. Nie ma żadnego odniesienia do żądanego przez nas powiązania wynagrodzeń nauczycielskich ze średnią krajową oraz określenia ścieżki dojścia do tego modelu. Więc tak naprawdę mówimy w tej chwili o pozorowaniu rozmów i dialogu – komentuje informacje zawarte w dokumencie.

Dodaje jednocześnie, że jeśli ministerstwo nie zmieni swojego stanowiska, to nie widzi możliwości prowadzenia dalszych rozmów.

Czekając na przełom

Wygląda więc na to, że posiedzenie grupy roboczej zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty może być zwyczajnym trwonieniem czasu. Przedstawiciele związków zawodowych, mimo dzielących ich różnic, wypowiadają się bowiem w tej sprawie jednoznacznie – chcą uzależnienia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli od średniej krajowej. W czym mają poparcie strony samorządowej, która - co warte odnotowania - wiele z proponowanych przez MEiN rozwiązań przyjmuje z zadowoleniem.

- Szczerze mówiąc jest dla mnie niezrozumiałe, dlaczego Ministerstwo Edukacji i Nauki się tak przy tym upiera. Wysokość płacy minimalnej nie wynika przecież z merytorycznych przesłanek, a z decyzji politycznych. Myślę, że minister finansów na pewno się z takiego rozwiązania nie ucieszy, bo jeżeli będą takie skoki minimalnej płacy jak w ostatnich latach, to będzie miał problem z budżetem. Powiązanie wynagrodzenia nauczycieli ze średnią krajową ma głęboki sens, co widać chociażby na przykładzie służby zdrowia, gdzie mamy już taką sytuację, że jeden dyżur lekarza może kosztować tyle samo, co miesięczna praca policjanta czy nauczyciela – mówi Marek Wójcik, ekspert Związku Miast Polskich.

Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki zdają się tych głosów nie słyszeć i robią swoje. Wygląda więc na to, że protokół rozbieżności, o którym wspominał minister Przemysław Czarnek na spotkaniu w sprawie stopni awansu zawodowego nauczycieli będzie wyjątkowo obszerny, a strony nie osiągną porozumienia. Tak przynajmniej wygląda to kilka godzin przed planowanym spotkaniem.

- Zobaczymy, co będzie jutro. Może ministerstwo nas zaskoczy – mówi Sławomir Wittkowicz.