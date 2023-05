Rząd przychyli się do apelu ZNP ws. dodatku inflacyjnego dla nauczycieli?

Wiceminister edukacji i nauki nie pozostawia złudzeń: "Postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczący wypłaty dodatku inflacyjnego ze środków rezerwy celowej poz. 29 na 2022 r., nie może być zrealizowany". I wyjaśnia dlaczego.

Z pytaniem o wypłatę nauczycielom dodatku inflacyjnego zwróciła się do Ministerstwa Edukacji i Nauki posłanka Małgorzata Niemczyk.

"Zawód nauczyciela należy w Polsce do jednych z najgorzej opłacanych, co jest bezpośrednią przyczyną ogromnych braków kadrowych w oświacie" - pisze parlamentarzystka.

I chce wiedzieć, czy rząd zamierza przychylić się do apelu ZNP dotyczącego wypłaty dodatku inflacyjnego dla nauczycieli?

Posłanka Małgorzata Niemczyk pisze w pytaniu do MEiN, że obecne wynagrodzenie zasadnicze początkującego nauczyciela po studiach magisterskich i z przygotowaniem pedagogicznym kształtuje się poniżej płacy minimalnej.

"W ustawie budżetowej na ten rok przewidziano podwyżkę płac wynagrodzenia zasadniczego dla tej grupy zawodowej w wysokości 7,8 proc., co zgodnie z projektem rozporządzenia w tej sprawie przekłada się na kwoty brutto w przedziale 266-326 zł brutto. Przedstawiciele ZNP alarmują, że - zwłaszcza przy 18 proc. inflacji - kwoty te nie zatrzymają odpływu kadr i nie motywują do rozwoju zawodowego. W tej sytuacji w grudniu ub. roku ZNP wystosował apel do premiera o wypłatę nauczycielom jednorazowego dodatku inflacyjnego w wys. ok. 1000 zł na etat z 1,3 mld zł niewykorzystanej w 2022 r. rezerwy celowej na wzrost wynagrodzeń nauczycieli" - przypomina posłanka.

I pyta: "Czy rząd zamierza przychylić się do apelu ZNP dotyczącego wypłaty dodatku inflacyjnego dla nauczycieli? Jeśli tak, to kiedy i w jakim zakresie?".

Bez wprowadzenia zwiększenia obowiązkowego wymiaru zajęć, nie było zgody rządu na przeznaczenie pełnej kwoty rezerwy na podwyżki

Odpowiedzi na poselskie pytanie udzielił wiceminister edukacji i nauki, Dariusz Piontkowski. Pisze w niej, ze podczas prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty w 2021 r. Minister Edukacji i Nauki zaproponował szereg rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, których celem było m.in. zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli, w szczególności rozpoczynających pracę w zawodzie.

"Na zaplanowane zmiany ustawowe, w tym na zwiększenie płac nauczycieli, zostały zapewnione środki w ramach rezerwy celowej budżetu państwa na 2022 r. poz. 29 „Zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych”. Powołując się na wydatki w tym zakresie, w ww. rezerwie celowej środki w wysokości ok. 3 mld zł miały zostać przeznaczone na pokrycie kosztów podwyżek nauczycieli, w ramach zmian systemowych. Brak zgody strony związkowej na zaproponowane przez MEiN zwiększenie pensum oraz inne zmiany w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli uniemożliwiły wprowadzenie podwyżki wynagrodzenia nauczycieli w pierwotnie planowanej wysokości" - pisze Piontkowski.

Wiceszef MEiN zaznacza, że bez wprowadzenia zmian dotyczących m.in. zwiększenia obowiązkowego wymiaru zajęć, nie było zgody rządu na przeznaczenie pełnej kwoty rezerwy na podwyżki dla nauczycieli.

"W związku z brakiem poparcia środowiska oświatowego dla planowanych zmian, w roku 2022 podjęto inne działania na rzecz zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli, niezależnie od zmian systemowych statusu tej grupy zawodowej. Od 1 maja 2022 r. pensje nauczycieli wzrosły o 4,4 proc., a regulacje, które weszły w życie 1 września 2022 r. zapewniły wzrost wynagrodzeń nauczycieli, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego. Ponadto, w związku ze skróceniem okresu, po przepracowaniu którego nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, z 6 lat do 4 lat, o 2 lata zostanie również przyspieszone przeszeregowanie płacowe nauczyciela" - wyjaśnia.

Dodatku inflacyjnego dla nauczycieli nie będzie. Nie ma na to pieniędzy w budżecie

Wiceminister Dariusz Piontkowski wskazał w odpowiedzi na poselskie pytanie, że zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli w 2022 r. zostało sfinansowane w ramach środków rezerwy celowej poz. 29 na 2022 r. z przeznaczeniem na:

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 4,4 proc. od 1 maja 2022 r. w JST (1,67 mld zł),

podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 4,4 proc. od 1 maja 2022 r. w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (34,5 mln zł),

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli, którzy nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r. w JST (251,2 mln zł),

podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli, którzy nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r. w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (5,6 mln zł).

Ponadto, jak wyjaśnia, środki z powyższej rezerwy zostały przeznaczone m.in. na:

standaryzację zatrudnienia nauczycieli specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w JST,

zwiększenie rezerwy oświatowej na pomoc psychologiczną.

"Środki rezerwy zostały przekazane do dysponentów, u których wystąpiło zapotrzebowanie na przedmiotowe środki, w związku ze zmianami w roku 2022 w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz systemie finansowania zadań oświatowych m.in. w obszarze dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz pragmatyki zawodowej nauczycieli. Dysponentem rezerwy celowej był Minister Finansów, który podejmował ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia środków z tej rezerwy" - wyjaśnia Piontkowski.

Dodatkowo, jak tłumaczy, zgodnie z art. 154 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.), podziału rezerw celowych dokonuje Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami lub innymi dysponentami części budżetowych, nie później niż do dnia 15 października roku budżetowego.

"Jednocześnie, zgodnie z zasadą roczności budżetu państwa, w szczególności z art. 181 ust. 1 ww. ustawy, niezrealizowane kwoty wydatków budżetu państwa wygasają z upływem roku budżetowego. Tak więc niewykorzystane środki budżetowe, w tym pochodzące z rezerwy celowej poz. 29 na rok budżetowy 2022, nie mogą przechodzić na rok następny" - wyjaśnia wiceminister edukacji i nauki.

W związku z powyższym, postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczący wypłaty dodatku inflacyjnego ze środków rezerwy celowej poz. 29 na 2022 r., nie może być zrealizowany. W chwili obecnej, Rząd nie planuje również wypłaty takiego dodatku w ramach środków budżetu państwa na 2023 r.

- konkluduje.

