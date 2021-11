Rząd skłonny przystać na żądania nauczycieli. Jest jednak poważny problem z pensum

Więc to nie jest prawda, że się na coś już zgodziliśmy, że podwyższamy pensum, o co niektórzy nas podejrzewają. Przecież my cały czas mówimy, że warunkujemy dalsze rozmowy od tej sprawy. Będziemy mówić o pragmatyce zawodowej nauczycieli, jeżeli rząd zrealizuje porozumienie, które wisi nad nami już dwa lata.

Czyli ta wola jest również po stronie rządu?

- Tak, inaczej prezydent nie zwoływałby spotkania. Oczywiście o tym, jaka ta wola jest, przekonamy się już we wtorek.

Mamy jednak nadzieję, że w końcu się ona skrystalizuje i nie będzie to kolejna próba wpuszczenia nas w maliny i przeforsowania tego, co minister zaproponował 21 września. My na pewno chcemy rozmawiać o realizacji porozumienia. Przypomnę tylko, że minister Przemysław Czarnek dostał od nas propozycje, jak rozwiązać ten problem, ale się do niej w ogóle nie ustosunkował. Natomiast minister Zalewska potwierdziła, że proponowany przez nas system, o którym rozmawiamy z MEiN od 2017 r., w ministerstwie jest już przygotowany, tylko, że dotychczas nie było woli politycznej i kasy, żeby go wdrożyć. Bo my z tym pomysłem nie urwaliśmy się z choinki, tylko już cztery lata za nim chodzimy.

I teraz premier ma te pieniądze?

- Na to wygląda, ale nie mogę podać konkretów. Mogę tylko powiedzieć, że mówił, ile już go ta edukacja kosztowała.

Zatem zapowiedziane na jutro (18 listopada) spotkanie ministra ze związkowcami się nie odbędzie?

- Z tego co mi wiadomo będzie odwołane.

22 listopada miał być zespół trójstronny – będzie?

- Nie decyduję za ministra, ale wydaje mi się, że skoro 23 listopada odbędzie się nasze spotkanie z premierem, to podejrzewam, że dopiero po nim minister zwoła zespół.

A co z waszym porozumieniem z innymi związkami - idzie w niepamięć?

- Zdecydowanie się dystansujemy od tego współdziałania. Po tym, co pan Broniarz zrobił w Gdańsku nie możemy z nim współdziałać. Jeśli on idzie do Tuska, to co chce z rządem załatwić? To katastrofa. Przecież nikt tak jak Tusk nie dał w kość nauczycielom, przecież to on mówił, że trzeba zlikwidować Kartę Nauczyciela. Minister Czarnek od razu powiedział, że nie będzie rozmawiał z Broniarzem, skoro ten się zapisał do PO.

W porozumieniu użyto pojęcia „uzgodnienie”, dlatego wolałbym, żeby to uzgodnienie nastąpiło między Solidarnością a rządem, ponieważ ZNP, które mówi niby to samo i zbiera podpisy pod tą inicjatywą ustawodawczą, od razu zażąda 500 zł więcej niż ustalimy. Natomiast nam chodzi o system. Jeśli go ustalimy, to usiądę i powiem do Broniarza: teraz kolego podnieś to o 5 proc., bo ja muszę odpocząć.

Czy prezydent A. Duda w jakiś sposób was wspierał?

- Nie. Namawiał tylko obie strony, żeby do zrealizowania tego porozumienia doszło. Żeby nie było tak, że prawica, która szczyci się tym, że jest prawdomówna, coś podpisała a nie zrealizowała. Zobaczymy.

Stanowisko Prezydenta RP Andrzeja Dudy i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” jest takie, że skoro się nie dogadaliśmy z ministrem do końca sierpnia i nie jesteśmy w stanie dalej merytorycznie rozmawiać, a Solidarność podpisała porozumienie to należy je zrealizować. W związku z tym nie będziemy rozmawiać o niczym innym dopóki nie zrealizujecie tego porozumienia. Nie zgadzamy się na to, żeby inne strony się w to włączyły.

Jak pan ocenia szanse na to porozumienie?

- Przede wszystkim cieszy nas to, że siadamy i rozmawiamy, czego od dwóch lat nie mogliśmy się doprosić. Teraz mamy zielone światło od premiera i wsparcie prezydenta, który zapowiedział, że spróbuje dopilnować, żebyśmy się dogadali. Postulaty, które złożyliśmy nie są wygórowane i to próbowaliśmy wytłumaczyć premierowi. Wskazywaliśmy, że ta zmiana byłaby możliwa już we wrześniu, bo może się okazać, że zmieścimy się z nią w budżecie na 2022 r. Więc premier się zdziwił, że to możliwe. Problemem może być jednak to, że premier jest bardzo negatywnie nastawiony do czasu pracy nauczycieli. Uważa, że nauczyciele powinni mieć tygodniowo nawet 6 godzin pensum więcej. A to z kolei nas zaskoczyło.