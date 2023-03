Rząd zajmie się projektem dotyczącym branżowych centrów umiejętności

Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt zmian prawa oświatowego i niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy między innymi tworzenia branżowych centrów umiejętności (BCU).

Projekt nowelizacji prawa oświatowego, który właśnie trafił do wykazu prac Rady Ministrów przewiduje między innymi tworzenie branżowych centrów umiejętności (BCU). Prace nad nim rozpoczęły się w ubiegłym roku.

Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji i Nauki to, co odróżnia branżowe centrów umiejętności od innych, już istniejących placówek, to jego "unikatowy charakter, który wynika m.in. z silnego wyspecjalizowania BCU w danej dziedzinie zawodowej".

Oferta BCU nie ograniczy się do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, ale obejmie również studentów uczelni i doktorantów.

Na wsparcie stworzenia 120 takich centrów rząd przeznaczy 1,4 mld zł. Pierwsze BCU mają powstać do końca 2023 r. Prowadzenie branżowych centrów umiejętności będzie należało do zadań własnych powiatu.

Branżowe centra umiejętności wśród kamieni milowych na drodze do pieniędzy z KPO

15 marca br. do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja w znacznej mierze dotyczy zasad i celowości tworzenia branżowych centrów umiejętności (BCU).

Projekt nowelizacji prawa oświatowego i niektórych innych ustaw jest już dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji oraz do pobrania pod tekstem.

O obszernym uzasadnieniu projektu Ministerstwo Edukacji i Nauki przypomina, że konieczność nowelizacji zarówno ustawy Prawo oświatowej, jak i Karta Nauczyciela podyktowana realizacją tzw. kamieni milowych w zakresie nowoczesnej gospodarki.

Chodzi o poprawę dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz z zieloną i cyfrową transformacją, co zostało ujęte w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), przyjętym przez rząd 30 kwietnia 2021 roku.

- Kluczem do realizacji powyższych celów będzie zapewnienie przestrzeni dla skutecznej i długofalowej współpracy organizacji branżowych, przedsiębiorców i pracodawców, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, uczelni i innych instytucji otoczenia gospodarczego - czytamy w uzasadnieniu regulacji.

"BCU mają łączyć na szeroką skalę świat biznes i edukację"

Jak zaznacza resort edukacji, „na wyzwanie to odpowiadać będzie planowana reforma polegająca na utworzeniu branżowych centrów umiejętności (BCU), angażujących poszczególne branże w rozwój umiejętności oraz wzmocnienie współpracy między kształceniem zawodowym (w tym na poziomie szkolnictwa wyższego) a biznesem”.

- Łącząc na szeroką skalę świat biznesu i edukacji, BCU będą jednocześnie realizowały europejską inicjatywę centrów doskonałości zawodowej (ang. Centres of Vocational Excellence - CoVEs), zgodnie z priorytetami określonymi w Deklaracji z Osnabrück w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego jako czynnika umożliwiającego ożywienie i sprawiedliwe przejście na gospodarkę cyfrową i ekologiczną - wyjaśnia Ministerstwo Edukacji i Nauki.

MEiN podkreśla, że „propozycja powołania branżowego centrum umiejętności jako nowej jednostki (placówki) systemu oświaty została poprzedzona wnikliwą analizą dotychczasowej struktury oraz zadań placówek, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych.

- To, co odróżnia BCU od innych, już istniejących placówek, to jego unikatowy charakter, który wynika z jednej strony z silnego wyspecjalizowania BCU w danej dziedzinie zawodowej, a z drugiej strony - ze struktury organizacyjnej centrum, którego działalność będzie nierozerwalnie związana z ogólnopolską organizacją branżową właściwą dla tej dziedziny zawodowej - zaznacza projektodawca.

- Ponadto BCU nie będą powielały sztandarowej oferty innych już istniejących placówek (brak kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych i kursów kompetencji ogólnych oraz szkół dla dorosłych w ofercie BCU), ale będą istotnie ją uzupełniały - przekonuje MEiN.

Prowadzenie branżowych centrów umiejętności będzie należało do zadań własnych powiatu (Fot. Adobestock)

BCU obejmą nie tylko uczniów, ale również studentów uczelni i doktorantów

Projektodawca wskazuje, że „kluczowy element oferty kształcenia i doskonalenia zawodowego BCU będzie stanowiła nowa forma pozaszkolna kształcenia ustawicznego zarezerwowana dla tego rodzaju placówki w postaci branżowego szkolenia zawodowego, a także kursy przygotowujące do nabywania adekwatnych do potrzeb danej branży kwalifikacji sektorowych, firmowane przez organizację branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej.

Oferta BCU dotycząca realizacji zajęć z zakresu kształcenia zawodowego nie ograniczy się do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, jak to ma miejsce w przypadku centrów kształcenia zawodowego i placówek kształcenia ustawicznego, ale obejmie również studentów uczelni i doktorantów.

W odróżnieniu od innych placówek, BCU będą także oferowały szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego, a tym samym zwiększą dostęp takich nauczycieli do doskonalenia zawodowego. zawodowej.

MEiN zwraca uwagę, że „oferta funkcjonujących w ramach systemu oświaty centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego ma charakter wielobranżowy, realizują one bowiem najczęściej zadania na rzecz otaczających je szkół prowadzących kształcenie zawodowe w wielu zawodach”.

- Centra kształcenia zawodowego oraz placówki kształcenia ustawicznego nie specjalizują się przy tym w określonej dziedzinie zawodowej, a co za tym idzie nie powinno im się odbierać ich dotychczasowych funkcji placówek wspierających szkoły w realizacji praktycznej nauki zawodu w różnych zawodach - podkreśla resort edukacji.

Prowadzenie BCU będzie należało do zadań własnych powiatu

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, do oczekiwanych wymiernych efektów tworzenia branżowych centrów umiejętności będzie należeć:

zwiększenie liczby organizacji branżowych wspierających kształcenie zawodowe,

zwiększenie udziału pracodawców w kształceniu zawodowym,

zwiększenie dostępu uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz innych osób dorosłych do miejsc realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego,

zwiększenie dostępu do oferty edukacji pozaszkolnej adekwatnej do potrzeb poszczególnych branż,

zwiększenie dostępu do najnowszych technologii w branży,

zwiększenie dostępu młodocianych pracowników do dokształcania teoretycznego,

zwiększenie dostępu uczniów do doradztwa zawodowego,

zwiększenie zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym, a co za tym idzie zwiększenie liczby absolwentów szkół podstawowych, którzy wybierają ścieżkę kształcenia zawodowego.

Prowadzenie branżowych centrów umiejętności będzie należało do zadań własnych powiatu.

Jednym z celów BCU jest zwiększenie liczby organizacji branżowych wspierających kształcenie zawodowe (Fot. Adobestock)

Do końca marca poznamy lokalizację pierwszych branżowych centrów umiejętności

13 marca br. wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek podczas konferencji „Śląski Ład" w Katowicach w Katowicach zaznaczyła, że BCU będzie „zupełnie nową jednostką w systemie oświaty, która na niespotykaną dotąd skalę połączy pracodawców z uczelniami, ze szkołami".

- BCU mają być wiodącymi w poszczególnych branżach ośrodkami, umożliwiającymi zarówno kształcenie młodzieży, jak i dokształcanie dorosłych czy podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, dając dostęp do najnowocześniejszych w danej dziedzinie technologii - tłumaczyła wiceminister edukacji i nauki.

Na wsparcie stworzenia 120 takich centrów przeznaczono 1,4 mld zł. Pierwsze branżowe centra umiejętności zostaną utworzone do końca 2023 roku. Decyzję o tym, gdzie powstaną branżowe centra umiejętności, ministerstwo oficjalnie ogłosić ma 31 marca.

Szczegóły dotyczące tworzenia branżowych centrów umiejętności zawarte są w projekcie nowelizacji prawa oświatowego i niektórych innych ustaw. Projekt jest do pobrania pod tekstem.

