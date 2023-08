S. Broniarz chce dwukrotnej podwyżki dla nauczycieli. "Rząd stać na większe wynagrodzenia"

Według Sławomira Broniarza pikieta Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) ma mieć charakter obywatelskiej lekcji pod hasłem "Edukacja jest najważniejsza". W jej trakcie padnie wiele cierpkich słów. Politycznych.

Zaplanowana na 1 września pikieta Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) pod Ministerstwem Edukacji i Nauki (MEiN) ma dotyczyć nie tyle problemów nauczycieli, co w ogóle oświaty.

Będą na niej nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu oraz politycy. - Chcemy postawić ich w pewnej kontrze do opowieści pana ministra, jaką to krainą szczęśliwości jesteśmy - mówi prezes związku Sławomir Broniarz.

Jego zdaniem nawet 20-proc. podwyżka płac nie rozwiąże kryzysu w oświacie. W ciągu 2-3 lat wynagrodzenia muszą być podwojone.

1 września członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego wraz z przedstawicielami organizacji pozarządowych zamierzają pikietować pod gmachem MEiN. W jakim celu?

Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego: - Pierwszy dzwonek w tym roku rozlegnie się na pikiecie przed ministerstwem edukacji. Przyjadą nauczyciele i pracownicy oświaty z całej Polski, choć nie ukrywam, że mamy mały kłopot natury organizacyjnej, bo w pobliżu trwa duży remont Placu na Rozdrożu. Chętnych do zabrania głosu też nie brakuje, a my chcemy, by pikieta nie trwała dłużej niż półtorej godziny.

Czyli frekwencja zapewniona. Dużo będzie organizacji pozarządowych? Tak pan je zapraszał.

- Dziewięć. Każda z nich chce zabrać głos, ale damy sobie radę.

Organizacje pozarządowe muszą się przyzwyczajać, że teraz ich głos będzie ograniczany.

- Smutna to konstatacja. Jeśli tak będzie, to ze szkodą dla dydaktyki i pedagogiki. Ja wychodzę z prostego założenia - po co mam coś robić, jeśli ktoś inny może to zrobić lepiej. Jako nauczyciel i dyrektor byłem zainteresowany tym, żeby organizacje pozarządowe wspierały moją działalność edukacyjno-wychowawczą, bo są bardziej autentyczne w tym przekazie, który realizują w ramach swoich uprawnień statutowych, aniżeli nauczyciel, który o tym opowiada.

Ta działalność jest bardzo zróżnicowana - od organizacji zajmujących się edukacją obywatelską po fundacje z zakresu zdrowia szeroko pojętego, np. fundacje dzieci z cukrzycą, które prowadzą specjalne zajęcia dla uczniów czy nauczycieli w tych szkołach, w których mamy diabetyków. Dlatego uważam, że jeżeli ktoś chce wyrzucić organizacje pozarządowe poza margines systemu oświaty, to popełnia ogromny błąd, szkodzi edukacji.

Pikieta nauczycieli będzie miała charakter polityczny, ale ZNP nie widzi w tym problemu

To jest jeden punkt. Jakie jeszcze tematy chcecie poruszyć w trakcie tej pikiety? Czemu ona ma służyć?

- Pikieta będzie miała trochę inny charakter, bo będzie się odbywała w formie lekcji obywatelskiej pod hasłem „Edukacja jest najważniejsza”. Chcemy - po pierwsze - dając szansę zabrania głosu różnym interesariuszom systemu oświaty, stworzyć im możliwość powiedzenia o problemach, które są w obszarze ich statutowych działalności. Chcemy postawić ich w pewnej kontrze do opowieści pana ministra, jaką to krainą szczęśliwości jesteśmy.

Będzie więc mowa o sytuacji nauczycieli, nauczycieli akademickich i pracowników oświaty, ale będą też organizacje pozarządowe ze swoim przekazem. Będą też samorządowcy, którzy chcą powiedzieć, z jakimi problemami muszą się mierzyć i jak wygląda opowieść ministra o miliardach subwencji w zderzeniu z rzeczywistymi kosztami. Będziemy także chcieli wysłuchać głosu rodziców, bo oni są istotnym partnerem w rozmowie o tym, jak wygląda edukacja, jakiej edukacji byśmy chcieli.

Wśród nas znajdą się także posłowie, bo chcemy, żeby oni także powiedzieli, na co możemy liczyć zarówno w kończącej się kadencji, jak i przyszłej kadencji parlamentu. Co w prawie oświatowym może być i powinno być zmienione.

Chcemy także, żeby wybrzmiał głos środowiska akademickiego, bo zapominamy, że dzisiaj adiunkt będzie miał pensję 3605 zł, więc on ma jeszcze gorszą sytuację niż nauczyciel. Będziemy także chcieli powiedzieć o naszej sytuacji w zderzeniu z opowieściami pana ministra o tym, że oto pensja nauczyciela za rządów PiS wzrosła o 100 proc. Szukamy takiej osoby.

W ciągu 2-3 lat konieczne jest podwojenie pensji nauczycieli

Chcemy także poruszyć kwestię braków kadrowych, których według ministra edukacji prawie nie mamy. Cały czas dzwonią do nas dyrektorki przedszkola z prośbą o pomoc w znalezieniu chętnych do pracy. Teraz szukam trzech nauczycielek do sąsiadującego z nami przedszkola. Bo mamy 700 tys. nauczycieli, w tym 80 tys. nauczycieli przedszkolnych, ale np. przedszkole sąsiadujące z naszą siedzibą na osiem potrzebnych nauczycielek będzie miało zatrudnionych tylko trzy. A gdzie reszta?

Jeżeli pan minister mówi o 12,5 tys. wakatów - choć nie wiem, jak on to liczy - a kuratoria podają około 25 tys., to i tak nie biorą pod uwagę ogromnej liczby godzin ponadwymiarowych, które mają nauczyciele.

Przede wszystkim jednak chcemy powiedzieć, że edukacja wymaga radykalnych zmian, ale nie rewolucji. Powiemy też wyraźnie, że realizacja 20-proc. podwyżki nie będzie zasypaniem dziury, tylko maleńkiej dziurki i jeśli w najbliższych 2-3 latach nie podwoimy wynagrodzeń nauczycieli, to z tego wirażu, w którym teraz jesteśmy, nie wyjdziemy.

Z tego wynika, że to nie będzie protest związkowców, ale wiec partii politycznych i organizacji opozycyjnych wobec rządu. Czy nie obawia się pan takiego zarzutu?

- W tym kraju wszystko jest polityką - to po pierwsze. Ale pikieta jest wydarzeniem związkowym. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby minister edukacji, choćby kierując się pewną uczciwością, nie opowiadał naszym kolegom z Solidarności, że radykalnie podniesie wynagrodzenie. Deklarował, że to będzie wzrost na poziomie 20-25 proc. w sytuacjach, gdy wiedział, że przedłożenie rządowe będzie na poziomie 6,6 proc. plus 5,7 proc. dla niektórych.

Więc jeżeli rząd mówi "spychamy na margines nauczycieli", no to w jakiejś mierze nas także pozycjonuje jako środowisko, w które nie ma co inwestować. Widzieliśmy, jaka była reakcja rządu na strajk, widzieliśmy, co się działo w mediach społecznościowych przez maile ministra Dworczyka. Cały czas obserwujemy, jak dezawuuje się publicznie nauczycieli, całe środowisko czy personalnie mnie. Widać wyraźnie, że edukacja nie jest obszarem zainteresowania tego rządu.

Dlatego przed nikim nie zamykamy drzwi. Pisemnie zaapelowaliśmy do pana ministra o spotkanie z naszym związkiem 31 sierpnia i nie ma reakcji. Liczymy na to, że kiedy będziemy przed frontem budynku MEiN, to pan minister zechce do nas wyjść.

Proszę zwrócić uwagę, iż jakoś nikt nie czynił zarzutu Solidarności, że weszła w dwustronne porozumienie z rządem w oparciu o zarządzenie pana prezesa Rady Ministrów z 2 grudnia 2022 r. i nie czynimy zarzutów Solidarności, że idzie ręka w rękę z rządem, a teraz nagle czynimy zarzut ZNP, że upolitycznia sprawy. Damy sobie z tym radę.

12,3-proc. podwyżka nie zadowoli nauczycieli. To tylko wyrównanie wynikające ze wzrostu pensji minimalnej

Właśnie dowiedzieliśmy się, że nauczyciele dostaną od 2024 r. podwyżkę wysokości 12,3 proc. W październiku dostaną nagrodę specjalną w wysokości 1125 zł brutto. Czy pańskim zdaniem to za mało?

- O tej podwyżce wiem od czerwcowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Wtedy wiceminister finansów Piotr Patkowski powiedział, że wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej wyniesie 6,6 proc., ale będą takie środowiska i takie resorty, w których pracownicy będą w przypadku takiej podwyżki zarabiali mniej niż wynosić będzie płaca minimalna. I dlatego te środowiska będą dodatkowo dofinansowane do wysokości 12,3 proc.

ZNP chce, by podczas protestu wybrzmiało, iż edukacja wymaga radykalnych zmian, ale nie rewolucji (fot. ZNP)

Teraz, zgodnie z zapowiedzią rządu, płaca minimalna od stycznia 2024 r. wyniesie 4242 zł, a od 1 lipca 4300 zł. Po podwyżce 12,3 proc. płaca zasadnicza nauczyciela początkującego wyniesie 4143 zł., czyli będzie 99 zł poniżej płacy minimalnej. Więc naprawdę trudno jest tu szukać zadowolonych. Tym bardziej że inflacja zjada tę podwyżkę. Czy rządu nie stać na większe wynagrodzenia? Uważam, że tak. Tylko rząd ma inne priorytety.

W szkołach naprawdę brakuje nauczycieli. Na problemy kadrowe nie narzekają tylko szkoły w małych miejscowościach

Jaka jest obecnie w ocenie ZNP sytuacja kadrowa w szkolnictwie?

- Gdybyśmy odrzucili godziny ponadwymiarowe, na których pracują nauczyciele, to naszym zdaniem ta skala niedoborów kadrowych jest rzędu 50-60 tys. osób, nie etatów. Problem jest też taki, że tych braków nie da się zastąpić nadgodzinami. Jeżeli w szkole w Tarnowie nie ma nauczyciela od kultury i sztuki, to w tej szkole kulturoznawstwa nie będzie. Powiem tak - można zastąpić ministra edukacji narodowej innym politykiem, tak jak każdego innego ministra, ale nauczyciela chemii nie zastąpi polonista, nie zastąpi fizyk, bo to jest potrzebny nauczyciel chemii, aby jakość nauczania była na odpowiednim poziomie.

Czy według waszego rozeznania będą szkoły, które wystartują bez nauczycieli przedmiotowców?

- W większości szkół będą problemy kadrowe, za wyjątkiem szkół małych w środowiskach wiejskich. Naprawdę, mamy sygnały od Zakopanego po Gdynię, że są problemy kadrowe, brakuje katechetów, fizyków, biologów, psychologów i pedagogów, matematyków i informatyków, ba - nawet dyrektorów. Warszawa nie jest tu wyjątkiem. Muszę jednak powiedzieć z satysfakcją, że dyrektorzy sobie radzą. Z drugiej strony dyrektorzy biorą odpowiedzialność za tę sytuację kadrową tylko na siebie, a jest to problem społeczny. Trzeba publicznie powiedzieć: problemy kadrowe są i zagrażają jakości kształcenia, oczekujemy konkretnej pomocy. Większość dyrektorów mówi tylko "ja z takim przekazem na zewnątrz nie wyjdę, jestem dyrektorem, który potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji". I wtedy minister może mówić, że nie ma problemów, bo nikt nie narzeka.

Ostatnio pojawiły się też doniesienia, że nie ma chętnych do brania wychowawstwa.

- A dziwi się pan?

Nie dziwię się. 300 zł to naprawdę mało. Chociaż kiedyś było jeszcze mniej.

- Zgoda, ale 3 lata temu za tę kwotę można było kupić porządne buty w sklepie, a teraz już nie.

Czy w petycji do ministra znajdzie się kwestia tego dodatku? Czy wśród postulatów będzie jakiś konkret, oprócz tego dotyczącego 20-proc. podwyżki?

- W petycji poruszymy kwestie, które będą nawiązywały do tego, o czym mówiliśmy jesienią ub. roku na „Miasteczku edukacyjnym”; sięgniemy także po dorobek edukacyjnego okrągłego stołu, który był w styczniu w Centrum Nauki Kopernik. Natomiast my chcemy zwrócić uwagę opinii publicznej, że edukacja nie może być wyłącznie problemem w relacji minister-nauczyciele, tylko że za jej jakość, za jej funkcjonowanie odpowiadamy wszyscy - z jednej strony dając przyzwolenie na taką mizerię finansową, a z drugiej nie zastanawiając się, w jakich warunkach pracują nauczyciele i uczniowie, bo to nas nie dotyka.

Rodzice powinni aktywnie włączyć się w rozwiązywanie problemów oświaty

Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na to - i to nie jest apel do ministra, tylko do rodziców - że my nie jesteśmy przeciwnikami. Jesteśmy partnerami i chcemy tymi partnerami być. I że w tym partnerstwie zawiera się wspólna odpowiedzialność za wychowanie i edukację młodego człowieka.

Rodzic nie może tak robić, iż oddaje nam dziecko i teraz to szkoła odpowiada za wszystko, a jednocześnie mieć do nauczycieli pretensje, że za mało robią. I to jest między innymi odpowiedź na pytanie, dlaczego jako nauczyciele nie chcemy tego wychowawstwa. Również z powodu wielu trudnych rozmów z rodzicami, którzy reprezentują wyłącznie postawę roszczeniową, a zapominają o obowiązku edukacyjno-wychowawczym, który na nich ciąży.

Czy będziecie żądać spotkania z kierownictwem MEiN?

- Poprosiliśmy ministra przed pikietą o spotkanie. Do czwartkowego przedpołudnia nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi.

Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę choćby na kwestie, którą podnosiliśmy, mianowicie walkę z biurokracją. Pan minister mówi "walczymy z biurokracją", po czym pojawia się tzw. ustawa zdrowotna, gdzie będziemy mierzyć, ważyć, robić sprawozdanie dotyczące stanu zdrowia dziecka, jego wyników, czyli pojawiają się kolejne obciążenia, które spadają na dyrektora szkoły, na nauczycieli i tak dalej. Wydaje się, że ważna jest jakość dialogu, o której wielokrotnie Związek mówił.

