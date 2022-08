Są zadania diagnostyczne dla nauczycieli. Problem w tym, że nie ma ich kim realizować

Ukazało się rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych. - W rozporządzeniu nowe jest tylko określenie zakresu zadań dla pedagogów specjalnych, których podstawową rolą jest diagnozowanie potrzeb dzieci - ocenia Ewa Tatarczak, przewodnicząca Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa".

Rozporządzenie określa zajęcia prowadzone z dziećmi albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli specjalnych, w tym pedagogów specjalnych.

Określone w tym dokumencie zadania pedagoga specjalnego są zbliżone do zadań psychologa w szkole i wynikają z realizacji koncepcji edukacji włączającej.

Problem w tym, że brakuje pedagogów specjalnych chętnych do pracy w szkole...

1 września zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra edukacji i nauki, które szczegółowo określa wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach - w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Wyraźne rozróżnienie zadań

Rozporządzenie wyraźnie różnicuje zadania prowadzone przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych od zadań realizowanych przez pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz od pedagogów specjalnych.

Od razu też trzeba zauważyć, że ten obszerny wykaz obowiązków ciążących na nauczycielach poszczególnych specjalności w przypadku nie różni się on od wykazu aktualnie obowiązującego (rozporządzenie publikujemy w załączeniu). Zmiana polega głównie na uszczegółowieniu zakresu zadań, które mają wykonywać pedagodzy specjalni.

- Tak naprawdę w rozporządzeniu nowe jest określenie zakresu zadań dla pedagogów specjalnych, których podstawowym rolą jest diagnozowanie różnego typu potrzeb dzieci - komentuje Ewa Tatarczak, psycholog, przewodnicząca Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”.

Według niej tak określone obowiązki wynikają z roli, jaką pedagodzy specjalni mają odegrać w realizacji koncepcji edukacji włączającej.

- Polega ona na tym, że to szkoły i placówki w pierwszej kolejności mają diagnozować dzieci, co - de facto - już jest ich obowiązkiem. Tyle tylko, że one to robią w różnej mierze i nie mają ani kim, ani narzędzi do pełnej diagnozy... To dlatego ministerstwo wycofało obowiązek ich zatrudniania od 1 września 2022 r. przez szkoły i placówki - wyjaśnia.

Nowa klasyfikacja niepełnosprawności

Obecnie pedagog specjalny ma pracować z dziećmi, mając za podstawę międzynarodową klasyfikację chorób i niepełnosprawności ICF, na której oparta jest cała edukacja włączająca. Teoretycznie, bo zdecydowana większość szkół i placówek oraz specjalistów w nich zatrudnionych nie zna jeszcze dobrze tej klasyfikacji, a obowiązująca klasyfikacja medyczna ICD 10, inaczej te kwestie traktuje. A zatem przejście na ICF wymaga odpowiedniego przygotowania i czasu.

Zadaniem pedagoga specjalnego jest m.in. określenie mocnych i słabych stron dziecka (fot. shutterstock)

- Z tego powodu koncepcja edukacji włączającej już na etapie wdrażania ponosi pewne fiasko - ocenia Ewa Tatarczak.

Kolejnym problemem we wdrażaniu programu edukacji dla wszystkich jest brak nowego systemu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, nad którym pracuje wiceminister zdrowia Paweł Wdówik. Nowelizacja ustawy w tej sprawie miała być już gotowa rok temu, ale jeszcze jej nie ma, bo prace nad nią nadal trwają.

- W związku z tym, że ta ustawa jest kluczowa dla funkcjonowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nie wiadomo, jak będzie wyglądało orzekanie w sprawie ich niepełnosprawności i jak to będzie wyglądało w systemie edukacji. Zapewne dlatego są pewne przesunięcia we wprowadzaniu zmian – mówi Ewa Tatrczak.

Nie ma pedagogów specjalnych

Według niej określone w rozporządzeniu zadnia pedagoga specjalnego nie są nadzwyczajne.

- To powtórzenie tego, co ma w swoich zadaniach psycholog na terenie szkoły i placówki - wyjaśnia.

Problem w tym, że pedagogów specjalnych jest po prostu mało i niespecjalnie garną się do pracy w szkole. Ilu ich obecnie jest w Polsce - tego nikt nie wie, bo resort tych danych nie udostępnia.

Przedstawicielka pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych ocenia, że pracuje ich znacznie mniej niż psychologów.

- Szacujemy, że co roku wychodzi z uczelni ok. 5000 psychologów, a pedagogika specjalna nie jest kierunkiem aż tak bardzo obleganym. Nie wiemy też, ilu z tych absolwentów byłoby chętnych przyjść do pracy w szkole - mówi Ewa Tatarczak.

Dodatkową barierą może być fakt, że rozporządzenie określające kwalifikacje dla pedagogów specjalnych, wskazuje, że oni muszą mieć nie tylko skończone studia z pedagogiki specjalnej, ale jeszcze mieć przygotowanie pedagogiczne - czyli zrobić studia podyplomowe lub dodatkowy kurs z w dziedzinie przygotowania pedagogicznego.

