Samorządy pytają o nową ustawę: kto będzie zwalniał nauczyciela lub dyrektora?

Ministerstwo Edukacji i Nauki dodaje, że nie zbierało danych w zakresie postępowań dotyczących oceny pracy dyrektora, które w latach 2016-2020 i 2021 zakończyło się brakiem porozumienia pomiędzy organem prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Jak wyjaśnia resort problematyczny jest tu fakt, że „dochodzi do sytuacji związanych z niemożliwością zakończenia procedury oceniania pracy dyrektora szkoły z uwagi na nieuzyskanie porozumienia z organem prowadzącym co do ostatecznej oceny, jak również nieprzekazanie przez organ prowadzący oceny cząstkowej wykonywania przez dyrektora zadań, których nadzorowanie pozostaje w jego kompetencjach”.

MEN podkreśla także, że biorąc pod uwagę fakt, że nieuzyskanie przez dyrektora szkoły oceny jego pracy pozbawia go możliwości udziału w konkursie na to stanowisko czy też zajmowania innego stanowiska kierowniczego w szkole, jak również pozbawia go możliwości ubiegania się o stopień nauczyciela dyplomowanego w przypadku gdy jest nauczycielem mianowanym, wprowadzenie omawianych zmian jest uzasadnione.

Kto będzie odwoływał nauczyciela?

Samorządowcy chcą także wiedzieć, kto będzie realizował zapis art.55 ust.6e, czyli potencjalnie odwoływał dyrektora na wniosek Kuratora Oświaty? Wójt/burmistrz czy może Rada Gminy? – pytają.

Domagali się także wyjaśnienia kto będzie stroną reprezentującą pracodawcę w razie sporu przed sądami w tym przed sądem pracy w sytuacji odwołania dyrektora ze stanowiska w trakcie roku szkolnego?

W myśl odpowiedzi MEN - kompetencję do odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły posiada dzisiaj odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa, i nie planuje się wprowadzać zmian w tym zakresie.

- W projektowanych przepisach nie przewiduje się możliwości zaskarżania do sądu administracyjnego wniosku organu sprawującego nadzór pedagogiczny – czytamy także w piśmie MEN.

Jak dodaje resort, już obecnie w przepisach ustawy – Prawo oświatowe przewiduje się odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia i w takich przypadkach pracodawca powinien przydzielić odwołanemu nauczycielowi do prowadzenia godziny zajęć, do których posiada kwalifikacje, tak aby zapewnić mu pełny etat.

- Tak więc również w przypadku odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły korzystającego z obniżonego pensum na podstawie projektowanego przepisu art. 55 ust. 6e, pracodawca powinien przydzielić temu nauczycielowi do prowadzenia godziny zajęć, do których posiada kwalifikacje, tak aby zapewnić mu pełny etat. Godziny te mogą wynikać m.in. z przesunięcia do pensum tego nauczyciela godzin zajęć, które dotychczas były realizowane np. w ramach godzin ponadwymiarowych przez innych nauczycieli – czytamy w odpowiedzi.

Resort doprecyzowuje, że takie zapisy będą wymagały niewątpliwie zmian w arkuszu organizacji szkoły i nie będą wiązały się z dodatkowymi skutkami finansowymi dla pracodawcy.

Wyjaśniono także, że w obowiązującym stanie prawnym odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły zobowiązuje organ prowadzący szkołę do ogłoszenia oraz przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na to stanowisko. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora organ prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy;

Kontrola dyrektora szkoły

Na pytanie dlaczego nie przewidziano możliwości poinformowania organu prowadzącego o wydaniu zaleceń kontrolowanej jednostce, w momencie ich przekazania dyrektorowi jednostki, MEN odpowiada, że kontrola jest jedną z form nadzoru pedagogicznego przeprowadzaną zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego

- Przepisy tego rozporządzenia stanowią, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia, w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli, dyrektora szkoły lub placówki oraz organ prowadzący szkołę lub placówkę o zamiarze przeprowadzenia kontroli przewidzianej w planie nadzoru pedagogicznego, jej terminie i tematyce.

Co z konkursami ?

MEN tłumaczy także, że zgodnie z projektowanym przepisem w skład komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący szkołę lub placówkę w celu przeprowadzenia konkursu wchodzić będzie pięciu przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, chyba że organ ten zgłosi mniejszą liczbę swoich przedstawicieli.

- Zatem przepisy zostały tak skonstruowane, aby decyzja co do oddelegowania pięciu przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny do prac w komisji konkursowej należała wyłącznie do tego organu, który posiada informację na temat możliwości kadrowych swojego urzędu oraz obciążenia zadaniami poszczególnych pracowników – stwierdzono w piśmie.

Jednocześnie MEN informuje, że kwestie dotyczące przebiegu procedury konkursowej zostaną uregulowane w rozporządzeniu w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.