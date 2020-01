Śląski Festiwal Nauki jeszcze do poniedziałku

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczął się Śląski Festiwal Nauki. Wydarzenie jest znakomitą okazją, by promować naukę i potencjał śląskich uczelni.

Śląski Festiwal Nauki to jedno z największych wydarzeń popularnonaukowych w kraju i Europie. W jego trakcie odbywają się wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne obejmujące wszystkie obszary wiedzy od nauk ścisłych i przyrodniczych po nauki humanistyczno-społeczne, sztukę i zdrowie.

W otwarciu festiwalu uczestniczył marszałek województwa Jakub Chełstowski. - Festiwal Nauki to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz dużych, znaczących imprez województwa śląskiego. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, przyciąga mnóstwo młodych ludzi chcących poszerzać swoje zainteresowania. Mogą oni zdobywać wiedzę i czerpać z niej inspirację. To kilkudniowe święto nauki przekształca się już właściwie w markę. Jest też okazją do spotkań środowisk akademickich i samorządowych - mówił Jakub Chełstowski.

Celem imprezy jest przedstawienie zagadnień naukowych w sposób lekki i łatwy w odbiorze. W tym roku festiwalowe wydarzenia przebiegają pod hasłem „Nauka jest bliżej”.

Tegoroczną edycję rozpoczęła uroczysta gala w Teatrze Śląskim w Katowicach, która odbyła się w sobotę wieczorem. W programie znalazł się m.in. talk show naukowy z udziałem Setha Shostaka (byłego dyrektora Instytutu SETI, zajmującego się poszukiwaniem cywilizacji pozaziemskiej) i wręczenie Śląskich Nagród Naukowych.

Laureatem nagrody Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego został mgr inż. Andrzej Dzienia, doktorant czwartego roku w dyscyplinie nauki chemiczne, a także kierownik i wykonawca projektu Tango 3 realizowanego na Uniwersytecie Śląskim. Laureat otrzymał nagrodę w wysokości 5 tys. zł.

Śląski Festiwal Nauki potrwa do poniedziałku 27 stycznia. Na uczestników czeka ponad 200 stanowisk pokazowych, setki wykładów, warsztatów i spotkań. Nie brakuje gości specjalnych z kraju i zagranicy, są wśród nich m.in.: austriacki pisarz Marc Elsberg, Seth Shostak, czy inżynier lotniczy i pisarz Robert Zubrin - propagator idei kolonizacji i eksploracji Marsa.

Ideą największego wydarzenia popularyzującego naukę w Polsce jest rozbudzanie naukowej ciekawości uczestników, bez względu na wiek i zainteresowania. W ubiegłym roku przestrzenie festiwalowe odwiedziło łącznie ponad 35 tysięcy uczestników.

