Sławomir Broniarz: akceptujemy zmiany w sprawach dyscyplinarnych, ale do innych kwestii mamy uwagi

Pod koniec czerwca do konsultacji społecznych trafił zapowiadany i długo oczekiwany przez środowisko nauczycielskie projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw do zaopiniowania. Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego mają jeszcze sporo czasu na ostateczną opinię w sprawie planowanych zmian w Karcie i prawie oświatowym, ale już wiadomo, że nie będzie ona jednoznacznie aprobująca. Związkowcy mają bowiem kilka uwag i postulatów. A szczegóły? W rozmowie ze Sławomirem Broniarzem, prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego.

– To my mówiliśmy o 14 dniach, w ciągu których dyrektor będzie miał czas na zbadanie, czy nauczyciel naruszył dobro dziecka. I minister Piontkowski to rozwiązanie przyjął – mówi Sławomir Broniarz.

Instytut Badań Edukacyjnych powinien być niezależnym i autonomiczną placówką naukowo-badawczą, a nie orężem w ręku ministra - uważa ZNP.

– Jako związek chcemy jednolitej platformy edukacyjnej do komunikacji dla wszystkich nauczycieli i uczniów - żeby to nie było takiego miszmaszu jak obecnie – uważa prezes ZNP.

Czy zaproponowane w wspomnianym projekcie zmiany dotyczące spraw dyscyplinarnych są dla ZNP satysfakcjonujące?

Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego: Oczywiście, ponieważ tak naprawdę są one autorstwa ZNP, czego minister Dariusz Piontkowski nie chce przyznać otwarcie...

To my złożyliśmy kilka miesięcy temu - za pośrednictwem posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk i posłów Lewicy - projekt takich zmian przepisów dyscyplinarnych, uważając, że zapis w Karcie Nauczyciela przyjęty latem 2019 r. jest niesłychanie rygorystyczny i zmusza do penalizacji w przypadku każdego nauczyciela, który dopuści się naruszenia szeroko pojętego dobra dziecka (przy braku definicji, co oznacza „dobro dziecka” – czy spóźnienie na lekcję także, bo takie sprawy też się toczyły?).

W projekcie zaproponowaliśmy wydłużenie dyrektorowi czasu na przesłanie informacji do rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela takiego czynu - z trzech dni do minimum dwóch tygodni.

Przyjęliśmy, że 14 dni to wystarczający czas, by dyrektor miał możliwość zbadania sprawy, przeprowadzenia rozmowy ze wszystkimi uczestnikami zdarzenia, poznania ich opinii i zdecydowania, co dalej. Bo jeśli uznajemy, że dyrektor jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w szkole i chcemy tworzyć jego silną, autonomiczną pozycję w systemie, to nie można mu wiązać rąk w sprawach dyscyplinarnych.

Minister to rozwiązanie przyjął, dbając jednak o to, żeby w przestrzeni publicznej nie pojawiła się informacja, że oto autorem takiego pomysłu jest ZNP. Kto w to nie wierzy, może sobie przesłuchać przebieg tego posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.

Czy regulacje wydłużające o miesiąc czas na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz skracające o rok możliwość wszczęcia postępowania od daty popełnienia czynu są dla was do przyjęcia?

– Te przesunięcia nie budzą naszych emocji. Jesteśmy jak najbardziej otwarci na dyskusję w tej sprawie, bo uważamy, że jeżeli ktoś narusza dobro dziecka, to przede wszystkim należy się zastanowić nad jego pracą w zawodzie...

Z drugiej strony niesłychanie krzywdzące było wszczynanie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli w ciągu trzech dni od daty zdarzenia. To stało w sprzeczności chociażby z Kodeksem pracy i domniemaniem niewinności. Od początku zwracaliśmy uwagę, że należy te przepisy uporządkować, nadać im cywilizowany charakter.