Sławomir Broniarz liczy szable. Chce masowego strajku

Będzie wielka demonstracja pracowników oświaty i szkolnictwa wyższego jesienią? Związek Nauczycielstwa Polskiego na to liczy. ZNP rozesłał właśnie ankietę, a w niej pytanie: Czy jest Pani/Pan gotowa/y do wzięcia udziału w demonstracji w Warszawie jesienią 2022 r., jeśli organizacja związkowa zorganizuje na nią transport? Demonstracja może się odbyć już na początku października.

Związek Nauczycielstwa Polskiego kontynuuje akcję protestacyjną, związaną - jak twierdzi - z brakiem wzrostu wynagrodzeń dla pracowników szkolnictwa, szkolnictwa wyższego i nauki oraz brakiem znaczącego, powyżej inflacji, wzrostu nakładów na szkolnictwo, szkolnictwo wyższe i naukę w planowanym na 2023 rok budżecie państwa. Po ogłoszeniu pogotowia protestacyjnego we wszystkich ogniwach związku wysłał do wszystkich pracowników oświaty i nauki anonimową ankietę.

Składa się ona z trzech pytań.

1. Czy jest Pani/Pan gotowa/y do wzięcia udziału w demonstracji w Warszawie jesienią 2022 r., jeśli organizacja związkowa zorganizuje na nią transport?

2. Czy jest Pani/Pan gotowa/y do rozpoczęcia procedury sporu zbiorowego?

3. Czy jest Pani/Pan gotowa/y do wzięcia udziału w pikiecie podczas inauguracji roku akademickiego?

Wszystko wskazuje, więc na to, że ZNP liczy szable i szykuje się do wyprowadzenia pracowników oświaty i nauki na ulice Warszawy jeszcze w październiku tego roku. Nie wiadomo czy do planowanej demonstracji przyłączy się "Solidarność", zaledwie kilka dni temu w rozmowie z Portalem Samorządowym Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na pytanie czy nauczyciele chcą strajkować odpowiedział, że są takie sygnały, jednak Ci nauczyciele są w mniejszości.

Czytaj też:Solidarność: dziś pikiety nie będzie. Ale protest wisi w powietrzu

Co ciekawe o odpowiedź na składającą się z trzech pytań ankietę poproszeni zostali zarówno nauczyciele, nauczyciele akademiccy jak i pracownicy administracji szkół i uczelni, księgowe, kadrowe, pracownicy sekretariatów, etc. itd. - niezależnie od tego czy są członkami ZNP czy nie.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o edukacji, strajku i nowym roku szkolnym

TAGI

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.