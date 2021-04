Solidarność domaga się nowego systemu wynagradzania nauczycieli

"Z przykrością stwierdzamy, że w 2021 roku płace nauczycieli zostaną niezwaloryzowane przy wzroście płacy minimalnej o 7,7 proc. oraz że uposażenia pedagogów nie przyczynią się do zwiększenia przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Sytuacja ta powtarza się od wielu lat i prowadzi do permanentnej pauperyzacji tej grupy zawodowej w stosunku do innych środowisk pracowniczych" - pisze w opinii do projektu Ryszard Proksa.

Sztuczne i nieskuteczne działania

Jako przykład wspomnianej pauperyzacji przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność wskazuje wprowadzoną od 1 stycznia 2020 r. przez ministra do spraw edukacji regulację we wcześniejszym rozporządzeniu płacowym, która - by sprostać prawnym wymogom wysokości płacy minimalnej - zwiększyła poziom minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w dolnych i środkowych grupach zaszeregowania nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz najniższy wśród nauczycieli mianowanych w ten sposób, by osiągnąć najniższy i prawem wymagany poziom.

Już wtedy KSOiW NSZZ „Solidarność” wskazywała, że wprowadzony zabieg ma tylko i wyłącznie charakter doraźny, bowiem w przyszłości tego typu działania będą musiały dotyczyć podobnych, sztucznych regulacji obejmujących coraz wyższe grupy zaszeregowania wśród minimalnych stawek wynagradzania nauczycieli o wyższych stopniach awansu zawodowego.

"Tego typu wysiłki, polegające na spłaszczeniu głównych składników wynagradzania na pewno nie sprzyjają motywacyjnemu systemowi gratyfikacji pedagogów, o który rzekomo zabiega Ministerstwo Edukacji i Nauki" - zauważa przewodniczący.

I dodaje, że konsekwencją tego typu działań jest kolejne naruszenie algorytmu waloryzacji zasadniczych stawek wynagrodzenia nauczycieli, które w sposób sztuczny dekomponuje ustaloną równowagę między stawkami minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i powoduje sztuczne dysproporcje między nimi.

"Zapewne zabiegi te mają na celu swoistą ucieczkę przed goniącą nasze zarobki płacą minimalną. Takie zabiegi odczytujemy jako działania nieetyczne" - zaznacza Proksa.

15-procentowy wzrost płacy

KSOiW NSZZ „Solidarność”, przesłany do zaopiniowania projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy ocenia bardzo krytycznie i negatywnie.

"Obowiązujący system wynagradzania nauczycieli petryfikuje patologiczny mechanizm kształtowania wynagrodzeń nauczycieli i jakakolwiek waloryzacja nie jest w stanie tego zmienić. Dlatego też, domagamy się dotrzymania umowy zawartej w trakcie negocjacji wiosną 2019 r., rozpoczęcia rozmów oraz pilnego wdrożenia nowego systemu wynagradzania nauczycieli w oparciu o wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tak, by uwzględniał co najmniej 15-procentowy jego wzrost" - zaznacza związkowiec.