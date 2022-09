Solidarność: dziś pikiety nie będzie. Ale protest wisi w powietrzu

Ani dzisiaj, ani w najbliższych dniach nie będzie żadnych protestów organizowanych w szkołach przez Solidarność oświatową. – Nauczyciele wracają do szkół i teraz będziemy można się dowiedzieć, na jakie akcje ich stać – mówi Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Ale w najbliższej przyszłości nie wyklucza protestów. Możliwe, że będą to wspólne akcje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Oświatowa Solidarność chce zmierzyć poziom niezadowolenia nauczycieli.

Przewodniczący związku Ryszard Proksa nie wyklucza podjęcia radykalnej akcji protestacyjnej. Szczegóły zdradzi w ciągu miesiąca.

Związek nie kryje swojego niezadowolenia z polityki ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, zwłaszcza gdy chodzi o wynagrodzenia i system awansu.

Czy 1 września zamierzacie pikietować przed siedzibą MEiN?

Ryszard Proksa, przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność": - Przyszliśmy przed MEiN specjalnie 30 sierpnia, żeby nie psuć dobrej atmosfery dzieciom i młodzieży w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Dzisiaj pikiety nie będzie

Czyli rodzice mogą być spokojni, początek rok będzie bez protestów?

- Tak. Będzie normalny. Nauczyciele jeszcze do końca nie wiedzą, jak pogorszyły się ich warunki pracy i płacy i myślę, na to liczymy, że dopiero w ciągu miesiąca nastąpi jakiś radykalizm.

Czy nauczyciele w ogóle chcą strajkować?

- Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Są takie sygnały, ale na tę chwilę są one w mniejszości.

Co zrobicie, jeśli rząd, minister Czarnek, nie ugną się pod presją waszych protestów i nie podniesie wynagrodzeń nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w tym roku?

- On już to zrobił. Mało, że nie zrealizowano porozumienia (z 7 kwietnia 2019 r.), to jeszcze kuriozalne jest to, że w obecnej regulacji pominął nauczycieli starszych doświadczeniem, czyli nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, a wyrównuje tylko wynagrodzenia nauczycieli początkujących - do minimalnego wynagrodzenia w kraju.

To świadczy o zapaści systemu wynagradzania w oświacie. Pomińmy jeszcze inne kwestie, takie jak pogorszenie warunków pracy. Minister rozporządzeniem zmienił limity dzieci w oddziałach w przedszkolach i szkołach zasłaniając się sytuacją covidową i wojną w Ukrainie. A tak naprawdę to jest ucieczka przed brakiem pracowników.

Nie dalej jak w poniedziałek minister Czarnek mówił, że Sławomir Broniarz nie chce powiedzieć, ile ZNP ma członków. Ile ma ich Solidarność?

- 69 tys.

Czyli to jest jakaś siła?

- Jest.

I większość z nich ma pretensje do rządu, że nie chce uregulować wynagrodzeń w taki sposób, by ten zawód miał jakiś prestiż?

- Nasze największe rozczarowanie wynika z tego, że z euforią podpisywaliśmy porozumienie (z rządem 7 kwietnia 2019 r. - dop. red.) i okazało się, że wiarygodność tego rządu jest wątpliwa.

Strajk nie jest wykluczony

Jeszcze dzisiaj – 1 września Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” podejmie decyzję w sprawie terminu i formy protestu przeciwko pauperyzacji i obniżeniu prestiżu zawodu nauczyciela.

Rada wypowie się także na temat współpracy związku z innymi organizacjami, zwłaszcza Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz uczestnictwa w międzyzwiązkowym komitecie protestacyjnym, którego powołanie zaproponował ZNP.

Ryszard Proksa nie wyklucza takiej możliwości. Zastrzegł przy tym, że nie chciałby, aby to była taka akcja jak w 2019 r., na której "wszyscy zarobili, tylko nauczyciele stracili". Decyzja w sprawie strajku i w ogóle form protestu zostanie podjęta na przełomie września i października. Zostanie ona poprzedzona badaniem nastrojów nauczycieli, którzy dziś wrócili do pracy.

Solidarność oświatowa – obok realizacji porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. - domaga się zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2023 r. o co najmniej 5 proc. powyżej średniorocznej inflacji w 2022 r. Zdaniem związkowców zaproponowana przez resort edukacji waloryzacja w wysokości 9 proc. (przypomnijmy – już nieaktualna, bo obecnie jest to 7,8 proc.) powoduje systematyczne obniżanie siły nabywczej nauczycielskich wynagrodzeń.

