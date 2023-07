Solidarność idzie na rozmowy z ministrem. Będzie negocjować lepsze warunki dla nauczycieli

Oświatowa solidarność liczy, że przekona ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka do zmiany warunków przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę. Podwyżki mają być negocjowane na wyższym szczeblu.

5 lipca dojdzie do wyczekiwanej przez oświatową Solidarność rozmowy z ministrem Przemysławem Czarnkiem.

Głównym tematem będzie poprawa warunków przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę, określonych w nowym art. 88a Karty Nauczyciela.

Związkowcy liczą, że uda im się przekonać ministra nie tylko do tych zmian, ale i załatwić kilka innych kwestii.

Wszystko wskazuje na to, że w końcu dojdzie do spotkania Przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem. O czym będziecie dyskutować?



Waldemar Jakubowski, przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”: - Spotykamy się 5 lipca. Będziemy rozmawiali o wcześniejszych emeryturach i o mniej ważnych obecnie sprawach. Kwestie płacowe pewnie też zostaną poruszone, ale te będą rozstrzygane na wyższym poziomie. Istnieje zapowiedź rozmów o systemie wynagradzania pracowników oświaty, to jest nie tylko nasza inicjatywa, zapewne do rozmów dojdzie jeszcze przed wyborami.

To będzie spotkanie dwustronne?

- Na razie spotykamy się w formacie Solidarność - pan minister. A co będzie dalej, to czas pokaże. Planowane są różne spotkania, różne inicjatywy, ale nie mamy jeszcze żadnych pewnych terminów. To dopiero przymiarki. Kwestia agendy najbliższego spotkania również nie jest jeszcze doprecyzowana, ale kwestie wcześniejszych emerytur na pewno omówimy.

Dla nauczyciela odejście na wcześniejszą emeryturę nie może być ostatnią deską ratunku

W przyjętym niedawno stanowisku domagaliście się przywrócenia zasad przechodzenia na wcześniejszą emeryturę obowiązujących przed 2009 r. Norma art. 88a idzie w zupełnie inną stronę. Jakie zmiany będziecie teraz postulowali?

- Przede wszystkim, żeby wcześniejsze emerytury były na takim poziomie, by stanowiły rzeczywistą alternatywą dla odchodzących na nie nauczycieli, a nie jakąś deską ratunkową czy ostatecznością. Tym bardziej, że dotyczy to rzeczywiście niewielkiej liczby nauczycieli. Możliwości prawne, żeby taką zmianę przeprowadzić, istnieją - ustawa jest jeszcze w Senacie, więc można ją zmienić.

Czy, jeśli uda wam się przekonać ministra do tych zmian, to będziecie mogli liczyć na większość w parlamencie? 16 czerwca ustawa przeszła zdecydowaną większością głosów, więc może być różnie...

- Jeśli będą takie ustalenia z rządem, to jestem przekonany, że Sejm te poprawki przyjmie. Gdyby nie było takiej możliwości, nasze spotkanie nie miałoby sensu.

Jakie sprawy, oprócz wzrostu wynagrodzeń chcecie poruszyć na spotkaniu z ministrem Czarnkiem?

- Tych drobiazgów jest sporo - na przykład będziemy się domagali, żeby nauczyciele również mieli uprawnienia do 4 dni urlopu na żądanie, żeby w końcu doszło do zrównania uprawnień do dodatku za szczególne warunki pracy bez względu na rodzaj placówki. Te wszystkie sprawy zostały sformułowane w naszych stanowiskach podjętych na Walnym Zebraniu Delegatów w maju 2023 r. i może nie zmienią one całego systemu oświaty, ale na pewno go poprawią, uporządkują.

Podczas Walnego Zebrania Delegatów w Poroninie przyjęto 15 stanowisk w ważnych dla nauczycieli sprawach (fot. KSOiW NSZZ)

Naszym zdaniem są one konieczne. Jednak głównym tematem tego spotkania będą wcześniejsze emerytury.

Kwestia zwiększenia kompetencji kuratora w sprawach dodatkowych pomieszczeń i kontroli w szkołach niepublicznych nie powinna budzić obaw

Czy w kwestii zniesienia konieczności uzyskania pozytywnej opinii kuratora w przypadku chęci zorganizowania nauki poza szkołą też będziecie interweniować? Opozycja twierdzi, że to narusza kompetencje samorządu.

- Opinia kuratora jest gwarancją tego, żeby standardy uczenia i warunków pracy uczniów i nauczycieli zostały utrzymane. Są samorządy wspaniałe, które robią wszystko, co tylko mogą, żeby nauczanie było prowadzone w jak najlepszych warunkach, ale są też takie, dla których ta kwestia nie jest ważna. I tutaj pewien system kontrolny powinien być. Oczywiście, pamiętajmy, że to sytuacja chwilowa. Wprowadzanie zmian systemowych na rok, dwa czy cztery nie ma większego sensu.

A nowe przepisy dotyczące nadzoru pedagogicznego w szkołach niepublicznych?

- Mamy członków we wszelkiego typu szkołach, również niepublicznych, dlatego zależy nam, żeby standardy pracy w oświacie obowiązywały wszystkich. Tak, żeby nie było podmiotów, które się tym standardom wymykają. Jak chociażby szkoła w chmurze.

Zależy nam na stworzeniu jednolitego systemu oświaty. Rozumiem, że jest inna koncepcja: żeby w ogóle uwolnić system oświaty, tak jak chcieliby tego niektórzy posłowie Konfederacji. Czasami rozmawiam z nimi na ten temat i mam wrażenie, że oni nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co oznaczałaby zmiana systemu oświaty w tę stronę.

Dlatego uświadamiam im, że wtedy nie będzie w ogóle systemu - każdy będzie mógł robić, co mu się podoba. Jeśli społeczeństwo by coś takiego zaakceptowało, to trudno, nic nie będziemy mogli zrobić. Tylko trzeba mieć świadomość, że wtedy będziemy mieli olbrzymie różnice w jakości kształcenia, będą wysokie opłaty za szkoły dobre i solidne, na które dużej części rodzin nie będzie stać. To trzeba będzie ludziom szczerze powiedzieć.

Od dłuższego już czasu mówi się o konieczności ogólnospołecznej debaty na temat przyszłości edukacji w Polsce, bo poprawianie obecnego systemu nie ma już sensu. Czy widzi pan taką potrzebę?

- Oczywiście, od lat mówię o tym, że w kwestii systemu edukacji, kierunków kształcenia musimy się wreszcie na coś zdecydować. Musimy w końcu określić, czego właściwie jako społeczeństwo od tej oświaty chcemy. Pisałem o tym w kilku artykułach, że obecnie to jest takie podpieranie walącego się domku kołeczkiem - tu się załata, tam się przybije deseczkę i jakoś to będzie. I tak się to toczy od 30 lat.

